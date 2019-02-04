Приобское встало в очередь за вычетом

Во сколько обойдутся бюджету новые льготы "Роснефти"

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил Владимира Путина предоставить дополнительные льготы для крупнейшего по добыче месторождения в России — Приобского. По оценке Минфина, они могут обойтись бюджету в 460 млрд руб. за десять лет

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Что попросил Сечин

«Роснефть», получившая в 2017 году от государства льготы на 350 млрд руб. для Самотлорского месторождения, попросила о поддержке другого проекта — крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к двум профильным министерствам. В ответе пресс-службы Минфина на запрос РБК также сообщается о «запрашиваемом налоговом вычете на десять лет» для месторождения дополнительно к действующим льготам.

Соответствующее письмо глава «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину в декабре 2018 года, рассказали РБК источники.

Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском по тем же причинам, что ранее на Самотлоре: месторождение высокообводненное (доля воды в ​нефтяной смеси более 90%), оставшиеся запасы огромны, но добыча их пока нерентабельна, а с помощью льгот можно ее увеличить, объяснил источник РБК. Глава «Роснефти» просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, взимается со стоимости добытого сырья), аналогичные льготам на Самотлоре.

Приобское месторождение с запасами 2,4 млрд т нефти было открыто в 1982 году и считается жемчужиной Западной Сибири, указывала «Роснефть». Компания разрабатывает северную и центральную части (они достались ей вместе с крупнейшим активом ЮКОСа — «Юганскнефтегазом», размер доказанных запасов на конец прошлого года — 615 млн т нефти), «Газпром нефть» — южную. Представитель «Газпром нефти» к моменту публикации материала не ответил на запрос РБК.

Добыча на Самотлоре составляет около 19,5 млн т нефти в год, добыча на Приобском — около 25 млн т, она снижается, но медленно, отметил аналитик АКРА Василий Танурков. Например, в 2016 году «Роснефть» добыла на Приобском месторождении 24,9 млн т, в 2017 году — 24,8 млн т, а за три квартала 2018 года — 19,2 млн т, следует из ежеквартальных отчетов компании.

Во сколько льгота обойдется бюджету

Льготы для Самотлора обошлись бюджету в 35 млрд руб. в год, «Роснефть» получила их на десять лет (в сумме — 350 млрд руб.). Если рассматривать аналогичные льготы пропорционально добыче, для Приобского месторождения они могут обойтись государству примерно в 44 млрд руб. в год, или 440 млрд руб. за десять лет, подсчитал Танурков.

Если считать льготы исходя из запасов, а не добычи, то они могут оказаться больше, отметил эксперт. Начальные извлекаемые запасы Приобского месторождения — более 2,4 млрд т, на долю «Роснефти» приходится 1,9–2 млрд т (еще 465 млн т — запасы южного участка, лицензия на который принадлежит «Газпром нефти»). Из них компания добыла уже около 440 млн т, то есть на ее участке остается около 1,5 млрд т — это в 1,5 раза больше, чем на Самотлоре. В этом случае компания может претендовать на льготы в 52,5 млрд руб. в год для Приобского месторождения, подсчитал эксперт. Один из источников РБК сказал, что Сечин попросил льготу пропорционально остаточным запасам. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос РБК.

Компания уже применяет ряд налоговых льгот по НДПИ для Приобского месторождения, в 2017–2018 годах их сумма составила более 41 млрд руб., сказал РБК представитель Минфина. Это пониженные коэффициенты к ставке НДПИ (до 80%) и нулевая ставка при добыче из баженовских отложений на месторождении, уточнил он. «Если дополнительно к действующим льготам предоставить компании запрашиваемый налоговый вычет на десять лет, сумма выпадающих доходов федерального бюджета за этот период составит более 460 млрд руб.», — говорится в ответе пресс-службы Минфина на запрос РБК об обращении «Роснефти» за льготами для Приобского.

Что ответил президент

В письме Путину​ Сечин написал, что соглашение участников ОПЕК+ (предполагает сокращение добычи нефти для стабилизации цен) фактически создало для США, которые не участвуют в сделке, преференции для расширения присутствия на рынке, а доля России, несмотря на качественные запасы, напротив, может снизиться, пересказал содержание документа один из источников РБК. Льготы для Приобского могут решить эту проблему.

Сечин в письме указывает, что решение проработать вопрос о льготах для месторождения уже принято, о чем проинформирован первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Представитель Минфина отказался комментировать, поступало ли ранее в министерство поручение президента предоставить льготы Приобскому месторождению, и перенаправил этот вопрос в администрацию президента.

​На декабрьском письме Сечина о льготах для Приобского Путин поставил резолюцию «доложить», рассказали два собеседника РБК. Представитель президента Дмитрий Песков и представитель «Роснефти» не ответили на запросы РБК.

Запросы «Роснефти» Игорь Сечин уже не в первый раз обращается к Владимиру Путину за поддержкой для «Роснефти». В 2014 году глава компании попросил 1,5 трлн руб. из Фонда национального благосостояния, позже сумма возросла до 2,4 трлн руб.

В 2016–2017 годах компания просила поддержки для нефтепереработки за счет нефтяных компаний, госмонополий и автомобилистов. «Роснефть» предупреждала, что в противном случае может не поддержать налоговую реформу в нефтяной отрасли.

В 2016–2017 годах «Роснефть» просила льготы на 60–80 млрд руб. в год для Самотлора. После полутора лет обсуждений с Минфином компания добилась льгот на 35 млрд руб. в год под обязательства увеличить добычу и дивиденды. В итоге в первый год действия льгот «Роснефти» удалось практически стабилизировать добычу на месторождении: по данным ЦДУ ТЭК, в 2018 году она снизилась всего на 0,3%, до 19,3 млн т. В 2017 году падение составило 2,7%, сообщал «Интерфакс». Другие нефтяные компании вслед за «Роснефтью» также просили льгот для обводненных месторождений и, не получив, пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву. Владимир Путин заявил, что «Роснефть» оказалась единственной из них, кто получил льготы по справедливым причинам.

Какова реакция министерств

Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минфин считает предоставление льготы нецелесообразным, так как сейчас при добыче нефти на Приобском месторождении «Роснефть» уже применяет ряд налоговых льгот по НДПИ, сказал РБК представитель ведомства. В Минэнерго, в свою очередь, РБК сообщили, что «пока прорабатывают вопрос стимулирования добычи на Приобском месторождении».

«Роснефть» просит адресных льгот, но может воспользоваться и системной поддержкой, инициатором которой она также выступала, отметил один из источников РБК. В конце прошлого года по поручению правительства Минэнерго разработало «дорожную карту» по стимулированию добычи нефти для всех компаний, в первую очередь​ в Западной Сибири, где расположено и Приобское месторождение.

Приобское — сложное месторождение с трудноизвлекаемыми запасами и низкопроницаемыми коллекторами, пояснил гендиректор Государственной комиссии по запасам Игорь Шпуров. Но оценивать целесообразность запрошенных льгот пока рано, сказал он. В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил чиновникам провести масштабную инвентаризацию нефтяных запасов, чтобы разобраться, разработку каких из них нужно стимулировать. Эта работа, вероятнее всего, будет закончена к 2020 году, но Западная Сибирь, где находится Приобское месторождение, будет оцениваться в первую очередь, и результаты должны быть готовы уже в этом году, отметил Шпуров. После этого будет ясно, нуждается ли месторождение в дополнительных стимулах.