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Минтруд не смог набрать самые старшие классы
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Газета
Минтруд не смог набрать самые старшие классы
Газета № 051 (3006) (1604) Экономика,
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Минтруд не смог набрать самые старшие классы
Власти признали срыв программы переобучения предпенсионеров
Только 3,5 тыс. предпенсионеров начали переобучение по спецпрограмме, разработанной для них властями. Минтруд признал темпы переподготовки недостаточными — по плану ее должны проходить 75 тыс. человек в год
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С начала 2019 года только 3,5 тыс. граждан предпенсионного возраста фактически приступили к повышению квалификации в рамках спецпрограммы профессионального обучения для предпенсионеров, всего же заключенные на сегодняшний день договоры предусматривают обучение 7,5 тыс. граждан, сообщили РБК в Минтруде. Темпы вовлечения предпенсионеров в программу переобучения недостаточны, признал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

  • «Пока темпы вхождения в программу, кассовые расходы, вовлечение населения в программу переобучения предпенсионеров недостаточны», — сказал Топилин на заседании коллегии Минтруда, которое состоялось 12 апреля в Доме правительства.
  • Глава Минтруда призвал регионы до 1 июля выйти ​«на половину освоения средств и вовлечения людей в эту работу».
  • Заключенные договоры предусматривают обучение 7472 граждан предпенсионного возраста. Фактически приступили к обучению 3508 граждан, уточнили РБК в Минтруде.
  • Власти рассчитывают, что ежегодно переобучение будут проходить 75 тыс. предпенсионеров, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

В чем заключается программа переобучения

  • Специальная программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста была принята правительством как одна из мер по защите прав граждан, чей выход на пенсию был отложен из-за поэтапного увеличения пенсионного возраста. На время переходного периода реформы, то есть с 2019 по 2028 год, предпенсионный возраст увеличен с двух до пяти лет до наступления пенсии. Таким образом, речь идет о женщинах 55–59 лет и мужчинах 60–64 лет.

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Экономика

  • Программа переобучения должна «создать экономические и социальные условия, исключающие дискриминацию граждан предпенсионного возраста в связи с изменением пенсионного законодательства», отмечали в Минтруде (ведомство разработало программу). Само обучение занимает три месяца, во время переподготовки предпенсионерам выплачивается стипендия в размере региональной минимальной зарплаты.
  • Ключевой показатель эффективности программы — доля сохранивших занятость предпенсионеров из числа прошедших переобучение. Ее реализация будет признана успешной, если 85% предпенсионеров сохранят или найдут работу после прохождения переподготовки.
  • Из-за пенсионной реформы предпенсионеры стали одной из самых уязвимых категорий граждан — при потере работы они рискуют остаться как без пенсии, так и без зарплаты. Уровень бедности среди предпенсионеров возрастет к 2028 году с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном, подсчитали экономисты РАНХиГС.

Почему программа переобучения не пользуется спросом

Согласно типовым рекомендациям Минтруда по реализации программы переобучения, ее участниками могут стать либо официально работающие, либо нетрудоустроенные, но не признанные официально безработными предпенсионеры, сообщила РБК заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. Граждане предпенсионного возраста, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных, не могут проходить переобучение по спецпрограмме.

​​ «Если предпенсионеры официально безработные, то есть они уже зарегистрированы в службе занятости как безработные, то тогда они не проходят переподготовку по спецпрограмме, хотя им предоставляется переобучение за счет средств субъектов РФ», — сказала Синявская.

Спецпрограмма предусматривает ограничение по возрасту завершения переобучения: предпенсионер должен закончить переподготовку до наступления пенсионного возраста. «Люди, которым остался год или полгода до пенсионного возраста, вряд ли попадут в программу, даже если у них есть желание переобучиться и дальше работать», — полагает Синявская.

Безработным, в том числе предпенсионерам, предлагается стандартный набор образовательных программ, которые очень часто не согласуются с реальными потребностями на рынке труда, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Образовательный процесс организуется на основе конкурсов, которые выигрывает организация, предложившая наименьшую цену, что может негативно сказываться на качестве образования, продолжил он.

Кроме того, участие в программе переобучения не гарантирует предпенсионерам трудоустройства. По мнению эксперта, следует предоставлять гражданам предпенсионного возраста сертификат на переобучение и возможность самостоятельного выбора организации для профессионального обучения. Причиной низкого спроса на программу среди предпенсионеров могла стать и слабая информированность граждан, отсутствие масштабной коммуникационной кампании, солидарны Александр Сафонов и Оксана Синявская.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Минтруд РФ , повышение пенсионного возраста
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