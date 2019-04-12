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Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко
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Газета
Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко
Газета № 049 (3004) (1204)
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Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко
Социологи «Рейтинга» провели исследование электоральных настроений на Украине
Владимир Зеленский лидирует в соцопросах на Украине перед вторым туром выборов: отдать голоса за него готовы 61% избирателей, заявивших о решении прийти на участки 21 апреля. Петра Порошенко намерены поддержать 24% респондентов
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: РИА Новости)

Специалисты социологической группы «Рейтинг» провели исследование электоральных настроений на Украине. Опрос показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский перед вторым туром опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Согласно данным «Рейтинга», проголосовать за Зеленского готовы 61% избирателей, Порошенко хотят поддержать 24%. Еще 15% из тех, кто намерен прийти на избирательные участки 21 апреля, не определились, кого из кандидатов готовы поддерживать. ​

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При этом социологи выяснили, что Зеленский опережает Порошенко во всех возрастных категориях. Он также лидирует на востоке, юге и в центре страны. На западе рейтинги кандидатов почти равны.

В то, что Зеленский станет следующим президентом, верят 61% респондентов, в победе Порошенко не сомневаются 17% опрошенных. Четверть из тех, кто намерен проголосовать за действующего президента, не верят в его победу, подсчитали социологи.

Шанс на дебатах

Перед вторым туром выборов кандидаты в президенты Украины могут еще встретиться лицом к лицу во время дебатов.

По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, участие в дебатах сейчас рискованно и для Порошенко, и для Зеленского.

У Порошенко есть ресурс, чтобы собрать на стадионе множество сторонников, которые могут оскорблять Зеленского и мешать ему говорить, в то время как у Зеленского почти нет политического опыта.

Однако специфика публичных дебатов в том, что это демонстрация находчивости, а тут Зеленский не уступает действующему президенту, к тому же он может заготовить серию ответов. Таким образом, ход дебатов и результаты будут зависеть от антуража, и пока ​все очень неопределенно, считает Погребинский.

Кроме того, по формальным признакам Зеленский может еще отказаться от участия в дискуссии с Порошенко, так как действующий президент не выполнил всех требований, которые Зеленский к нему выдвинул.

В частности, соглашаясь на дебаты, Зеленский говорил, что Порошенко должен публично признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном».

То, что шансы Зеленского быть избранным президентом Украины очень высоки, было понятно и до публикации последнего опроса, сказал РБК украинский политолог Руслан Бортник. «Помешать победе шоумена может или крайне низкая явка, или абсолютный провал в последние дни кампании, однако сказать, какого рода должен быть этот провал, чтобы он растерял преимущество, сейчас невозможно», — говорит эксперт. Даже срыв анонсированных дебатов на стадионе не повредит Зеленскому, так как он сможет дать этому убедительное объяснение, полагает Бортник.

Среди сторонников обоих кандидатов растет доля протестного голосования, указывают социологи «Рейтинга». Три четверти избирателей (75%), которые готовы поддержать во втором туре Порошенко, голосуют лично за него. При этом 22% из его сторонников признались, что голосуют скорее против Зеленского (в феврале таких было 12%).

В то же время 57% избирателей, которые готовы поддержать Зеленского, голосуют скорее за него лично. О том, что таким образом выражают протест против Порошенко, сообщили 41% (в феврале 33%).

Зеленский лидировал в соцопросах и накануне первого тура выборов (по данным «Рейтинга», тогда его поддерживали четверть избирателей).

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля. Для победы в нем кандидату достаточно будет простого большинства голосов.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Владимир Зеленский , Петр Порошенко , выборы , опрос
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