Коррупционный скандал не повлиял на пятый срок

Объявлены предварительные результаты парламентских выборов в Израиле

Генералы-оппоненты и коррупционные скандалы не остановили Биньямина Нетаньяху на пути к пятому премьерскому сроку. Блок правых партий лидирует на выборах, что обещает сохранение прежнего политического курса Израиля

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Сколько мест получила правящая партия на досрочных выборах

Из 120 мест в парламенте Израиля правая партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху займет 35, столько же отойдет центристскому альянсу «Кахоль-Лаван» генерал-лейтенанта Бени Ганца, который был сформирован специально для участия в выборах. «Ликуд» получит на пять мест больше, чем в предыдущем созыве. Таковы предварительные расчеты израильских СМИ, базирующиеся на результатах подсчета 95% голосов.

Досрочные выборы в кнессет прошли 9 апреля, окончательные результаты будут опубликованы к концу недели.

«Ликуд» и «Кахоль-Лаван» выступили лучше, чем прогнозировали опросы общественного мнения накануне выборов. По данным последнего опроса телеканала Channel 12, «Кахоль-Лаван» мог рассчитывать на 30 мест, «Ликуд» — на 26. В опросе, проведенном государственной израильской корпорацией телерадиовещания Kan, «Ликуд» лидировала с 31 мандатом, альянс получал 30.

Выборы показали снижение популярности левых партий. «Авода» (Партия труда) получит всего шесть мандатов (было 18). Результат партии «Наш дом Израиль», ранее привлекавшей значительное число голосов русскоязычных избирателей, не изменился — она сохраняет за собой пять мест.

Левая повестка перестала быть популярной у избирателей, снижение популярности левых помогло Нетаньяху и Ганцу получить высокий результат, говорит сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Падение популярности левых идет давно, «Авода» четко связана у электората с издержками так называемой политики Осло (урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов»), которая себя исчерпала как внутри Израиля, так и в региональном контексте, объяснил РБК старший преподаватель отделения политических наук израильского Университета Бар-Илан Зеэв Ханин. На переговорах в Осло Израиль представлял премьер-министр Ицхак Рабин («Авода»).

Невысокий результат партии «Наш дом Израиль» эксперты объясняют большей интеграцией выходцев из стран бывшего СССР в израильскую среду. Чем дольше люди живут в стране и полноценно ассимилируются, тем меньше их заботят специфические проблемы и больше интересует общая повестка дня, поэтому электорат теряется, объясняет Марьясис. В той же «Ликуд» есть Зэев Элькин, депутат кнессета и министр, который достаточно представляет русский сегмент израильского общества, добавляет эксперт.

Предварительное распределение мандатов в кнессете «Ликуд» — 35 мандатов, «Кахоль Лаван» — 35, религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» — по восемь мандатов, партия арабского большинства ХАДАШ-ТААЛ — шесть, левоцентристская «Авода» — шесть, партия «Наш дом Израиль» — пять, «Союз правых партий» — пять, сионистская левая партия «Мерец» — четыре, центристская «Кулану» — четыре, арабо-израильский блок РААМ-БАЛАД — четыре.

Кто сформирует и возглавит правительство

Ночью после выборов и 69-летний Нетаньяху, и 59-летний Ганц заявили о своей победе. Ганц успел пообещать избирателям стать премьер-министром для всех, а не только тех, кто голосовал за него. Однако днем 10 апреля генерал выпустил пресс-релиз, в котором признал, что ситуация изменилась: «Тучи сгущаются, но на этом фоне не видно двух важных вещей. Во-первых, ничего не закончилось, будут электоральные изменения, которые, возможно, откроют для нас новые перспективы». В альянс «Кахоль-Лаван» помимо Ганца, который в 2011–2015 годах был начальником Генштаба Армии обороны Израиля, вошли еще двое военных, занимавших эту должность, — Моше Яалон и Габи Ашкенази. Целью участия в выборах, как говорил Ганц, было прекратить монополию Нетаньяху на власть.

Бени Ганц (Фото: Zuma / ТАСС)

Нетаньяху своего триумфального настроения не растерял. Во время выступления перед сторонниками он назвал результат выборов огромной победой и невообразимым достижением и сообщил, что уже начал переговоры с лидерами правых партий. По его словам, они все публично заявили, что будут рекомендовать его для формирования следующего правительства. Решить, кому формировать правительство, должен президент Реувен Ривлин. Он начнет консультации на следующей неделе.

По подсчетам газеты Haaretz, партии право-религиозного блока набирают 65 мандатов при необходимом для формирования коалиции минимуме в 61. «Насчет будущей коалиции сомнений почти нет: широкий правый лагерь обошел левый на десять мандатов», — уверен Зеэв Ханин. Однако Марьясис указывает, что о коалиции формально не заявлено, поэтому полностью исключать, что правительство сформирует Ганц, нельзя.​ Голосование показало, что людям неважно, является Нетаньяху коррумпированным или нет и брал ли он подарки, пока экономика растет, а безопасность обеспечена, сказал Bloomberg эксперт Эрец Коэн из Ariel University.

Если Нетаньяху вновь возглавит кабинет, он станет первым израильским премьером, которому удастся сделать это в пятый раз подряд. Он также может побить рекорд пребывания во главе правительства, установленный первым израильским премьером Давидом Бен-Гурионом. Тот пробыл у власти 13 лет и 127 дней, Нетаньяху — 13 лет и 28 дней.

На положение Нетаньяху не повлияли подозрения, которые имеются в отношении его и членов его семьи у израильских правоохранительных органов. В феврале генпрокурор Израиля Авихай Мандельбильт объявил о намерении предъявить обвинения главе правительства по трем уголовным делам — о мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. Выборы показали, что для израильского общества вопрос политического доверия является важнее других, объясняет Ханин. Темой выборов были проблемы безопасности и личность политика, который в состоянии с этими проблемами справиться: кредит доверия к Нетаньяху и его потенциальным партнерам по коалиции выше, чем к группе бывших генералов во главе с Ганцем, заключает эксперт.

«Попытки лишить премьера власти через юридические процедуры будут продолжаться. С другой стороны, Нетаньяху получил явный сигнал от израильского избирателя на то, что и дальше может оставаться премьер-министром, и с этим юридические органы тоже будут считаться», — считает руководитель проекта «Общественная дипломатия» Евро-Азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн.

Изменится ли внешняя политика Израиля

​Президент США Дональд Трамп, в ходе кампании своими действиями активно поддержавший правительство Нетаньяху, в частности во время визита израильского премьера в Вашингтон в марте признавший израильский суверенитет над оспариваемыми Сирией Голанскими высотами, приветствовал его победу. «Я хотел бы поздравить Биби Нетаньяху. Кажется, он выиграл эту гонку. Может, это немного рано, но я слышал, что он победил», — сказал Трамп в среду (цитата по Politico). Победа Нетаньяху делает более возможным мирное урегулирование, добавил Трамп.​

«Нетаньяху пойдет на пятый срок, что гарантирует достаточно жесткую, но предсказуемую линию в международных делах», — прокомментировал итоги выборов председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. За время работы на премьерском посту у Нетаньяху и Владимира Путина сложились конструктивные отношения. В прошлом году он вместе с Путиным принял участие в шествии «Бесмертного полка», дважды за время кампании успел побывать в Кремле на переговорах.

Отношения между Россией и Израилем сохранятся в прежнем виде, сказал РБК Ариэль Бульштейн. «Не только личность премьер-министра не изменится, но и политический курс: правительство фактически будет точно таким же, каким было до выборов», — считает он. Израилю и России удается поддерживать высокую степень взаимодействия в Сирии, хотя в сирийском конфликте Иран выступает союзником России, а Израиль считает укрепление Тегерана вызовом собственной безопасности, указывали ранее в разговоре с РБК эксперты.​