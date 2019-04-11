«Почта России» устанавливает фиксированные цены

Служба Николая Подгузова разместит в своих отделениях магазины Fix Price

Почтовый оператор протестирует еще один проект с профильным розничным оператором — в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price. Дешевые товары в расчете на импульсивные покупки будут актуальны для небольших городов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов от комментариев отказался.

Ассортимент будет состоять из непродовольственных товаров, включая канцелярию, одежду, бытовую химию. По словам Михаила Волкова, заместителя гендиректора ФГУП по операционному управлению и розничной торговле, развитие розничного бизнеса — это одно из перспективных направлений работы предприятия. «В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу», — отметил он.

Какое количество магазинов планируется открыть — в «Почте России» не говорят, речь пока идет о «тестовых точках».

Представитель почтового оператора лишь указывает, что «проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести только в городах». Сейчас у «Почты России» 42 тыс. отделений по всей стране, из них около 30 тыс. расположено в малых населенных пунктах. Для сравнения, у X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — 14431 магазин (на 31 декабря 2018-го), а у «Магнита» — 18 399. У самой Fix Price — 3068 точек, в том числе в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии и Латвии.

Проект с Fix Price станет вторым для почтового оператора в формате кооперации с профильным ретейлом. Летом 2018-го «Почта России» открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан микроформат магазинов, подразумевающий 200–600 наименований товаров (в зависимости от площади отделения). В 2019 году стороны планируют открыть такие магазины в 2 тыс. отделений, анонсировал глава «Почты России» Николай Подгузов. Он уточнил, что, по оценке партнеров, в будущем они могут появиться в 30 тыс. отделений.

В рамках проекта​ «Магнит» и «Почта России» работают по комиссионной схеме: ретейлер обеспечивает товар и оборудование, «Почта России» — реализацию. На вопрос о том, насколько это выгодно ретейлеру (торговая наценка остается у почтового оператора), Подгузов ранее отвечал, что «маржа будет делиться по справедливости». Запуск точек «Магнита» позволил «в три-пять раз увеличить оборот почтового отделения», рассказывал глава почтового оператора.

Для «Почты России» проект с Fix Price — комплементарная история, которая даже более логична, чем сотрудничество с продуктовым ретейлом, поскольку не несет для компании рисков, но позволяет эффективно использовать площади отделений, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ассортимент Fix Price состоит из двух категорий — дешевых товаров и товаров, ориентированных на импульсивную покупку, поэтому они будут пользоваться спросом, особенно это актуально для небольших городов и сел, считает Бурмистров. По мнению собеседника РБК, Fix Price хорошо умеет работать на низкой марже и представляет универсальный ассортимент. Для ретейлера, в свою очередь, партнерство даст доступ к трафику «Почты России» и «дополнительный импульс для роста», что особенно актуально для компании с учетом ее планов провести первичное размещение акций (о планах выйти на IPO стало известно в марте прошлого года).

Fix Price, созданная основателями «Копейки» и «Центробуви» Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным, фактически стала первой в России сетью, реализовавшей популярную в США и Европе концепцию «магазина фиксированных цен». С момента открытия в 2007 году и вплоть до 2016 года сеть торговала всеми товарами только по одной цене — сначала 30 руб., потом 50 руб. Затем были введены новые ценовые категории — сейчас товары стоят 50, 55, 77, 99 и 199 руб. В магазинах представлен ассортимент продовольственных (30% наименований), непродовольственных (52%) товаров, а также косметики и бытовой химии (18%). Согласно презентации компании, ​покупатель Fix Price совершает покупки 2 раза в неделю, в большинстве случаев «целенаправленно в магазинах рядом с домом, и отдает предпочтение товарам для дома и кухни, хозяйственным мелочам, бытовой химии, продуктам питания, сувенирам». Основная часть покупателей — 65% — женщины; уровень дохода — 10–30 тыс. руб., ​род занятий — служащие, студенты, рабочие, пенсионеры. По данным СПАРК, выручка ООО «Бэст прайс» (управляет сетью) в 2017 году составляла 80,83 млрд руб. (в 2016-м — 58,2 млрд руб.), прибыль — 5,43 млрд руб. (годом ранее — 2,086 млрд руб.).