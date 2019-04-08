Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,81 64,84 EUR Нал. 73,90 72,88 USD Бирж. 65,34 -0,13 EUR Бирж. 73,30 -0,18 USD ЦБ. 65,41 +0,08 EUR ЦБ. 73,44 +0,02 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 5288,20 +107,20 IMOEX 2540,99 +0,22% RTSI 1225,84 +0,48% Brent 69,94 +0,46% DJIA 26424,99 +0,15% Nasdaq 7938,69 +0,59%
Сим-карте место
Лента новостей
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита 09:23, Общество В Петербурге после прорыва трубы с горячей водой погибла женщина 09:15, Общество «Коммерсантъ» выяснил условия продажи контроля в «Трансконтейнере» 09:10, Бизнес Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии 09:00, Технологии и медиа Не будь как Google: извлекаем семь уроков из неудач интернет-гиганта 08:58, PRO Минздрав Ливии сообщил о гибели 11 человек в столкновениях на юге Триполи 08:52, Политика Познер нашел способ для объединения россиян 08:45, Общество Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan 08:37, Бизнес American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX до июня 08:34, Бизнес ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении 08:27, Политика Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции 08:10, Общество Какие ошибки в структуре бизнеса обязательно заинтересуют налоговую 08:06, PRO Число ИП в России впервые превысило количество компаний 08:00, Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний 08:00, PRO В ДТП в Малайзии погибли десять иностранных рабочих 07:54, Общество Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое 07:30, Финансы Российские банки теряют лояльных клиентов 07:30, PRO Военная полиция России ликвидировала схрон ИГ в лагере Ярмук под Дамаском 07:19, Политика СМИ узнали о плане разрешить инспекторам ВАИ ловить водителей за скорость 07:15, Общество Как Трамп борется с уходом бизнеса из США — и почему у него не получается 07:05, Quote Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти 07:00, Политика Самолет экстренно приземлился на Тайване из-за дыма в двигателе 06:40, Общество В посольстве России заявили о жалобах отравленного «Новичком» британца 06:01, Политика ВЦИОМ начал замерять рейтинги возможных конкурентов Беглова на выборах 06:00, Политика В Великобритании предложили создать регулятор для защиты от онлайн-угроз 05:52, Технологии и медиа ГИБДД назвала регионы с максимальным числом погибших в дорожных авариях 05:20, Общество Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков 05:00, Финансы Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина 04:51, Общество
Газета
Сим-карте место
Газета № 045 (3000) (0804) Технологии и медиа,
0
Сим-карте место
Российские операторы и ФСБ выступили против новой технологии сотовой связи
«Большая тройка» операторов и ФСБ высказались против внедрения технологии eSim, которая позволяет подключиться к сотовой сети без сим-карты. Технология может привести к ценовым войнам и не поддерживает российскую криптографию
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

​Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступают против внедрения в стране технологии eSim, которая используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты. Такая позиция была обнародована операторами на совещании о перспективах использования технологии eSim в России, которое прошло в конце марта при участии представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правительства, рассказали РБК три источника на телекоммуникационном рынке.

Два собеседника РБК добавили, что против внедрения eSim в ходе совещания выступил и представитель 8-го центра ФСБ, также известного как Центр защиты информации и специальной связи.

Сотовые операторы начали переход на отечественную связь
Технологии и медиа

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил РБК, что в правительстве знакомы с позицией операторов. От более детальных комментариев он отказался.

Почему «большая тройка» и ФСБ оказались против eSim и насколько оправданны их аргументы, разбирался РБК.

Что такое eSim

eSim (embedded SIM, встроенная сим-карта) — это интегрированная на этапе производства в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство микросхема, на которой хранится вся информация, необходимая для его подключения к сети сотовой связи. Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSim достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или сканировать его QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSim; таким образом, в посещении офиса мобильного оператора нет необходимости.

Технология уже доступна на iPhone моделей XS, XS Max и XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei. Услуга пока работает только в 24 странах, но даже там ее предлагают не все операторы связи. eSim дает возможность иметь несколько телефонных номеров от разных операторов связи на одном смартфоне и легко переключаться между ними в настройках устройства, а также пользоваться услугами местных операторов связи во время поездок за рубеж. Технология также позволяет подключить несколько устройств с eSim к единому мобильному аккаунту — например, использовать один и тот же телефонный номер на смартфоне и «умных» часах.

Чего опасаются операторы

Три собеседника РБК из разных операторов связи утверждают, что компании больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им необходимо инвестировать в развитие новых технологий (5G и «интернет вещей»), а также создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и другие государственные инициативы.

Глава Минкомсвязи — РБК: «Интернетизация не означает вседозволенности»
Технологии и медиа

«eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические sim-карты. Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO. — РБК) и снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», — говорит собеседник РБК в одном из операторов связи. Топ-менеджер другого оператора также отметил, что eSim даст большую власть производителям устройств из числа зарубежных компаний — они смогут поставлять смартфоны и другие устройства уже со своими контрактами на связь, что приведет не только к снижению доходов российских операторов связи, но и к оттоку денег из России за рубеж.

По мнению еще одного собеседника РБК, eSim даст возможность абонентам легко менять оператора связи, что может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями. «В итоге операторы потеряют значительную часть денежных потоков, а цены на связь в России и так одни из самых низких в мире», — указал он. Кроме того, есть неясность с процедурой идентификации абонента при заключении абонентского договора — в частности, можно ли ему использовать электронную подпись или нужно лично посещать офис оператора.

Представитель пресс-службы «МегаФона» сообщил РБК, что в коммерческое внедрение eSim выводить рано, так как требуются решения по ряду вопросов. «Например, мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSim и его клонирования на других девайсах. Есть и другие проблемы организационного, технического, правового характера», — сказал он. В МТС и «ВымпелКоме» отказались от официальных комментариев.

Сим-карты на стол: зачем банкам данные об абонентах сотовых операторов
Финансы

По словам присутствовавшего на совещании по eSim куратора рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве Ирины Левовой, позиция операторов пока не окончательно отрицательная и возможность использования eSim еще обсуждается. «Перед тем как внедрять, целесообразно решить ряд вопросов, сохранив баланс интересов операторов связи и производителей оборудования, а также сопоставив их с задачами государства. В настоящее время мы прорабатываем три блока вопросов — нормативное регулирование, информационную безопасность и финансовые риски», — говорит она.

Какие риски видит ФСБ

Представитель 8-го центра ФСБ, по словам двух собеседников РБК, выступил против использования в России eSim из-за сложностей с применением отечественной криптографии в этом продукте. Как ранее рассказывали источники РБК, ФСБ работает над концепцией доверенных сим-карт с отечественным шифрованием. Минкомсвязь еще в прошлом году подготовила проект приказа, по которому сим-карты должны содержать российские криптографические алгоритмы. Если документ будет принят, абонент будет получать сим-карту с российской криптографией при покупке новой или замене старой.

В ФСБ не ответили на запрос РБК.

Какие перспективы у eSim в России

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов говорит, что позиция операторов понятна. «Для абонентов это удобно, позволяет легко поменять поставщика услуг связи. А операторам это менее интересно, так как на рынок начнут сильно влиять производители смартфонов», — отмечает Анкилов. При этом, по его словам, операторам вряд ли удастся остановить проникновение этой технологии. «Они будут сопротивляться, но с большой вероятностью в будущем мы все же будем жить в реалиях eSim, им придется договориться с производителями смартфонов. Многое, конечно, будет зависеть и от позиции регулятора», — считает глава «ТМТ Консалтинга».

Министр цифрового развития и связи Константин Носков ранее заявлял, что законодательные ограничения на использование в России eSim будут сняты, так как «с технологической точки зрения к этому, конечно, все равно придем».

Новый телеком: как сотовые операторы изменятся в эпоху «цифры»
Мнение

При этом в будущем вполне реально использовать отечественную криптографию в eSim, утверждает Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Этот институт разработал технологию для внедрения российской криптографии в обычные сим-карты. «На разработку eSim с отечественной криптографией уйдет примерно год-полтора. И, скорее всего, наш институт не единственный, кто работает над подобным решением», — отметил он.

По словам Князева, процесс внедрения российских криптографических алгоритмов в eSim может выглядеть следующим образом: производители чипов отправляют их компаниям, которые внедряют российское шифрование, а уже после — производителям гаджетов. «Это потребует от всех участников бизнес-процесса, включая те компании, которые закупают готовые устройства, трансформации собственной логистики», — предположил Князев.

Авторы: Мария Коломыченко, Александра Посыпкина.
Теги: «большая тройка» , ФСБ , сим-карты , iPhone
Материалы по теме
Сим-карты на стол: зачем банкам данные об абонентах сотовых операторов Финансы
Сотовые операторы начали переход на отечественную связь Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter