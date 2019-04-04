«Роснефть» теряет в газовом секторе

Влада Русакова уйдет с поста вице-президента госкомпании

Влада Русакова, которая проработала в компании шесть лет, уйдет с поста вице-президента «Роснефти» по рынку газа, но останется в правлении. Полномочия куратора газового бизнеса перераспределят среди других вице-президентов

Влада Русакова (Фото: gazprom.ru)

Отставка газового куратора

Вице-президент «Роснефти», куратор газового блока Влада Русакова, проработавшая в компании шесть лет, уходит в отставку. Об этом она объявила коллективу газового департамента в среду, 3 апреля, рассказал РБК источник в «Роснефти». Это подтвердили еще два сотрудника нефтяной компании.

По словам одного из них, Русакова уходит по собственному желанию. Основные причины отставки — личные, в их числе возраст, топ-менеджер предпочла более спокойную работу, добавляют два других собеседника. «Она просто устала», — отметил один из них. В декабре 2018 года Русаковой исполнилось 65 лет.

«Влада Вилориковна Русакова продолжает работать в компании как один из руководителей «Роснефти», является членом правления компании, отвечающим за развитие газовых проектов», — сообщил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он отказался комментировать ее уход с поста вице-президента компании и причины этого. «Влада Вилориковна проработала в отрасли более 40 лет, она один из ценнейших специалистов газовой отрасли, обладает уникальным опытом и авторитетом в профессиональном сообществе, который всегда будет востребован компанией», — отметил лишь Леонтьев.

Русакова может быть назначена советником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, сказал РБК источник компании. Полномочия куратора газового бизнеса перераспределят среди других вице-президентов компании, добавил он.

Из «Газпрома» в «Роснефть»

Влада Русакова, которая окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», проработала в газовой отрасли более 40 лет — с 1978 года. Она построила карьеру в «Газпроме», где занимала должности замруководителя и руководителя департамента перспективного развития, науки и экологии, а затем начальника департамента стратегического развития. В 2003–2012 годах она была членом правления монополии. Но в декабре 2012 года Русакова ушла из «Газпрома» «в связи с выходом на пенсию».

Топ-менеджер недолго оставалась без работы — в апреле 2013 года Сечин предложил ей возглавить газовый блок «Роснефти». В интервью «Коммерсанту» она рассказывала, что ​приняла предложение Сечина из-за интересных задач и расширения круга ответственности. «В «Газпроме» я занималась перспективой, балансами, планированием развития ЕСГ (единая система газоснабжения. — РБК), проектированием, наукой, техническим регулированием. Я с предприятиями работала только в части проектирования и внедрения. А в «Роснефти» у меня еще и ответственность за предприятия, которые добывают газ, за их экономику. И мне всегда хотелось, чтобы экономическая составляющая была определяющей, и здесь удается это сделать», — заявила она.

Всего через несколько недель после назначения Русакова представила новую газовую стратегию «Роснефти» на Дне инвестора в Лондоне. Тогда она сообщила о планах по росту доли «Роснефти» на внутреннем рынке газа до 20% и увеличению его ежегодной добычи с 40 млрд до 100 млрд куб. м к 2020 году. Планы по наращиванию добычи газа и доли на внутреннем рынке «Роснефть» подтвердила в ходе презентации своей стратегии на пять лет в декабре 2017 года в Сочи. ​

Перейдя в «Роснефть», Русакова превратилась в конкурента «Газпрома» на внешнем и внутреннем рынках, хотя и сохранила связи в газовой монополии, рассказывали источники РБК. Она выступала за разделение «Газпрома» на транспортную и добывающую компании, равный доступ к экспорту газа для российских добывающих компаний и создание понятных условий работы на внутреннем рынке газа, включая прозрачное тарифообразование по транспортировке и хранению газа.

Сотрудники и коллеги Русаковой отзываются о ней с уважением. «Опытный специалист», — говорит один из собеседников РБК в «Роснефти». Второй утверждает, что Сечин не хотел отпускать Русакову «из-за незаменимости», но пошел ей навстречу по соображениям ее здоровья. Третий собеседник в компании говорит, что Русакова последние годы часто уходила в отпуск и уже «не была настроена на работу нон-стоп».

Как спорили «Роснефть» и «Газпром» Об экспорте газа

«Роснефть» давно критикует «Газпром» за монополию на экспорт газа и выступает за ее отмену. Компания хотела получить доступ в строящийся трубопровод «Сила Сибири» для поставок газа в Китай, но ей было отказано. Кроме того, глава «Роснефти» Игорь Сечин писал президенту Владимиру Путину в декабре 2016 года о договоренности с британской BP по поставкам до 160 млрд куб. м газа за 16 лет и обещал не менее 500 млрд руб. налоговых выплат в случае отмены экспортной монополии «Газпрома». О главном налогоплательщике

Заочный спор между предправления «Газпрома» Алексеем Миллером и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным о том, чья компания больше платит налогов в казну, разгорелся в 2013 году. Тогда на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин заявил, что компания перечислила в бюджеты всех уровней 1,7 трлн руб., став крупнейшим налогоплательщиком. Через несколько дней на годовом собрании «Газпрома» Миллер ответил: «В 2012 году общая сумма налоговых платежей [газового концерна] составила 1,9 трлн руб. <…> что значит, что «Газпром» является самым крупным налогоплательщиком в стране». Однако по итогам 2017 года «Роснефть» заплатила в бюджет 1,91 трлн руб., а «Газпром» — только 1,24 трлн. Результаты за 2018 год «Газпром» еще не опубликовал. О трубе на Сахалине

В июле 2014 года «Роснефть» подала иск к Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2», контроль у «Газпрома») с требованием предоставить ей доступ к трубопроводу для транспортировки до 8 млрд куб. м газа в год для нужд проекта по строительству СПГ-завода на базе «Сахалин-1» (у «Роснефти» 20%). После проигрыша апелляции «Роснефть» объявила, что изучит возможности строительства завода на другой площадке. Однако Верховный суд в итоге поддержал «Роснефть» в декабре 2015 года. О газе для ВНХК

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в августе 2017 года обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать «Газпром» поставлять около 2,3 млрд куб. м газа в год для проектируемого компанией нефтехимического завода на Дальнем Востоке — ВНХК. Нежелание «Газпрома» обеспечить поставку сырья ставит под угрозу реализацию этого проекта, предупреждал он. Но зампред «Газпрома» Валерий Голубев парировал, что у «Роснефти» достаточно собственного газа для этих целей. ВНХК до сих пор не построен.

Цель сохраняется

«Роснефть» не отказывалась от планов нарастить добычу газа до 100 млрд куб. м. По итогам 2018 года она добыла 67,26 млрд куб. м газа, что на 1,7% меньше уровня предыдущего года.

Основными драйверами роста добычи газа «Роснефти» для достижения намеченной цели назывались месторождения проекта «Роспан», Харампуровское месторождение и проект «Зохр» на шельфе Средиземного моря в Египте. «Роспан» объединяет несколько нефтегазовых месторождений с запасами 878 млрд куб. м газа, а также 191 млн т нефти и конденсата, следует из данных «Роснефти». Летом 2017 года Сечин обещал, что с 2019 года «Роспан» выйдет на добычу 20 млрд куб. м газа, что на треть увеличит производство газа компании. По итогам января—июля 2018 года на «Роспане» было добыто 3,9 млрд куб. м газа.

У «Роснефти» еще остается возможность увеличить добычу газа до 100 млрд куб. м газа к концу 2020 года, сказал РБК аналитик АКРА Василий Танурков. Но для этого потребуется кратное увеличение инвестиций в газовые проекты. Но он сомневается в реализуемости планов увеличить добычу на «Роспане» до 20 млрд куб. м газа по итогам 2019 года, поскольку инвестиции в этот проект ранее были снижены. «Это вопрос приоритетов, пока «Роснефть» предпочитает наращивать инвестиции в добычу нефти, а не газа», — заключает Танурков.