Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,63 64,79 EUR Нал. 73,80 72,91 USD Бирж. 65,25 -0,05 EUR Бирж. 73,37 +0,21 USD ЦБ. 65,16 -0,31 EUR ЦБ. 73,17 -0,14 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 5041,71 +177,71 IMOEX 2542,63 +0,59% RTSI 1227,71 +0,95% Brent 69,60 +0,33% DJIA 26179,13 -0,30% Nasdaq 7848,69 +0,25%
Vitol и Repsol подписались на недобытый газ
Лента новостей
Почему россияне не повышают профессиональную квалификацию 15:16, PRO Без Рублевки: сколько стоят особняки в исторических поселках Подмосковья 15:03, РБК и Элитная недвижимость Боровицкую башню реконструируют для удобства посещения Кремля 14:48, Общество ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане 14:47, Бизнес В посольстве России в Монголии назвали причину смерти Алексея Булдакова 14:46, Общество Путин и Мантуров на Aurus приехали на открытие завода Mercedes 14:36, Общество  Саакашвили в фильме о жизни в Амстердаме признался в политической «ломке» 14:35, Политика Почему мужские японские бренды — отличная инвестиция в гардероб 14:35, Стиль Умер актер Алексей Булдаков 14:32, Общество СМИ узнали о новом проекте санкций США за попытки повлиять на выборы 14:31, Политика Mercedes запустил завод в России: 5 главных вопросов 14:25, Авто Mercedes начал производить легковые автомобили на заводе в Подмосковье 14:24, Авто Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей 14:20, Общество Дворец спорта в Екатеринбурге подтвердил переход на работу Глацких 14:09, Общество Турецкий клуб предложит €17 млн за хорватского легионера ЦСКА 14:08, Спорт Полиция устроит проверку после избиения клиентки в «Почте России» веником 14:01, Общество Какие новинки ждут российские покупатели товаров fmcg: краткий навигатор 14:00, PRO В Великобритании раскритиковали программу утилизации атомных подлодок 13:57, Политика Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни 13:54, Бизнес Трамп допустил использование двух слоганов на выборах 2020 года 13:47, Политика Во что лучше инвестировать в России и за границей 13:46, РБК и Сбербанк Первый Ураганный ветер сорвал крышу дома в Нижневартовске 13:43, Общество Интервью главы Wintershall Марио Мерена. Главное 13:43, Бизнес Набрать лишнее: что будет с криптовалютами во втором квартале 2019 года 13:37, Крипто Депутат Петербурга опроверг данные о признании взрыва в академии терактом 13:33, Общество Штаб Зеленского потребовал от Порошенко раскрыть сведения об офшорах 13:32, Политика В Самаре произошел крупный пожар в ангаре 13:32, Общество
Газета
Vitol и Repsol подписались на недобытый газ
Газета № 042 (2997) (0304) Бизнес,
0
Vitol и Repsol подписались на недобытый газ
НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках с завода «Арктик СПГ-2»
Крупнейший частный производитель газа в России НОВАТЭК заключил два соглашения о поставках сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ-2» — с Vitol и Repsol. Его запуск запланирован на 2022–2023 годы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Novatek Gas&Power Asia, трейдинговое подразделение НОВАТЭКа, и один из крупнейших в мире трейдеров, Vitol, подписали базовые условия соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и его других проектов. Об этом сообщила во вторник, 2 апреля, пресс-служба российской компании.

Соглашение было подписано на Mеждународной конференции по СПГ в Шанхае, оно предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ. Газ будет продаваться на условиях поставки на борт судна (Free On Board, FOB) на перевалочный терминал в Мурманской области, который собирается построить НОВАТЭК. Помимо этого предусмотрена возможность поставок на проектируемый терминал компании на Камчатке.

Аналогичное соглашение Novatek Gas&Power Asia заключила во вторник и с испанской Repsol, только оно называется в сообщении газовой компании «необязывающими базовыми условиями соглашения на поставку СПГ». Документ также предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ с «Арктик СПГ-2» и других проектов НОВАТЭКа «преимущественно» на рынки Пиренейского полуострова.

«Мы начали заключение контрактов на поставку СПГ с нашего нового проекта «Арктик СПГ-2», — заявил первый зампредправления НОВАТЭКа Лев Феодосьев (его слова приводятся в сообщении компании). — Продажа СПГ на наших перевалочных терминалах обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и позволит нам максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах». А соглашение с Repsol позволит НОВАТЭКу увеличить долю на рынках Пиренейского полуострова, куда не поставляется российский трубопроводный газ.

Поставка на условиях FOB в Мурманске означает для НОВАТЭКа сокращение затрат на транспортировку, сказала РБК директор по развитию PortNews Надежда Малышева. Сейчас вывозить СПГ с Ямала приходится по Северному морскому пути на танкерах ледового класса, медленных и дорогих в использовании. Пока НОВАТЭК перегружает СПГ на конвенционные, более дешевые в эксплуатации, суда на терминале в Зебрюгге в Бельгии. Строительство перевалочного терминала в Мурманске и отгрузка на нем на условиях FOB позволит НОВАТЭКу сократить время хода судов ледокольного класса, объяснила Малышева. Еще один плюс — цена на FOB формируется с небольшой премией за гибкость поставок, добавил источник в крупной газовой компании.

Что такое «Арктик СПГ-2»

Второй проект НОВАТЭКа по строительству СПГ-завода на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего по стандартам PRMS составляли 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м газа и 105 млн т жидких углеводородов, указывает пресс-служба НОВАТЭКа. В рамках этого проекта планируется построить три технологические линии общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Инвестиции оцениваются в $20–21 млрд, срок запуска первой линии — 2022–2023 годы.

Первый СПГ-завод «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т НОВАТЭК запустил на полную мощность досрочно в ноябре 2018 года.

В начале марта французская Total, которая уже владеет 19,4% НОВАТЭКа, приобрела 10% «Арктик СПГ», а также согласилась инвестировать в развитие проекта. «То, что три с лишним миллиарда долларов в Россию сейчас придет быстрее, — это очень хорошо», — заявил тогда Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы, которая рассматривала ходатайство о сделке. Еще 30% в «Арктик СПГ» хочет приобрести Saudi Aramco, НОВАТЭК рассматривает такую возможность, говорил 17 марта предправления и совладелец компании Леонид Михельсон.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева.
Теги: НОВАТЭК
Материалы по теме
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань» Бизнес
Total получила долю во втором проекте НОВАТЭКа благодаря Сбербанку Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter