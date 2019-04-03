Vitol и Repsol подписались на недобытый газ

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках с завода «Арктик СПГ-2»

Крупнейший частный производитель газа в России НОВАТЭК заключил два соглашения о поставках сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ-2» — с Vitol и Repsol. Его запуск запланирован на 2022–2023 годы

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Novatek Gas&Power Asia, трейдинговое подразделение НОВАТЭКа, и один из крупнейших в мире трейдеров, Vitol, подписали базовые условия соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и его других проектов. Об этом сообщила во вторник, 2 апреля, пресс-служба российской компании.

Соглашение было подписано на Mеждународной конференции по СПГ в Шанхае, оно предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ. Газ будет продаваться на условиях поставки на борт судна (Free On Board, FOB) на перевалочный терминал в Мурманской области, который собирается построить НОВАТЭК. Помимо этого предусмотрена возможность поставок на проектируемый терминал компании на Камчатке.

Аналогичное соглашение Novatek Gas&Power Asia заключила во вторник и с испанской Repsol, только оно называется в сообщении газовой компании «необязывающими базовыми условиями соглашения на поставку СПГ». Документ также предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ с «Арктик СПГ-2» и других проектов НОВАТЭКа «преимущественно» на рынки Пиренейского полуострова.

«Мы начали заключение контрактов на поставку СПГ с нашего нового проекта «Арктик СПГ-2», — заявил первый зампредправления НОВАТЭКа Лев Феодосьев (его слова приводятся в сообщении компании). — Продажа СПГ на наших перевалочных терминалах обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и позволит нам максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах». А соглашение с Repsol позволит НОВАТЭКу увеличить долю на рынках Пиренейского полуострова, куда не поставляется российский трубопроводный газ.

Поставка на условиях FOB в Мурманске означает для НОВАТЭКа сокращение затрат на транспортировку, сказала РБК директор по развитию PortNews Надежда Малышева. Сейчас вывозить СПГ с Ямала приходится по Северному морскому пути на танкерах ледового класса, медленных и дорогих в использовании. Пока НОВАТЭК перегружает СПГ на конвенционные, более дешевые в эксплуатации, суда на терминале в Зебрюгге в Бельгии. Строительство перевалочного терминала в Мурманске и отгрузка на нем на условиях FOB позволит НОВАТЭКу сократить время хода судов ледокольного класса, объяснила Малышева. Еще один плюс — цена на FOB формируется с небольшой премией за гибкость поставок, добавил источник в крупной газовой компании.

Что такое «Арктик СПГ-2» Второй проект НОВАТЭКа по строительству СПГ-завода на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего по стандартам PRMS составляли 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м газа и 105 млн т жидких углеводородов, указывает пресс-служба НОВАТЭКа. В рамках этого проекта планируется построить три технологические линии общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Инвестиции оцениваются в $20–21 млрд, срок запуска первой линии — 2022–2023 годы. Первый СПГ-завод «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т НОВАТЭК запустил на полную мощность досрочно в ноябре 2018 года.

В начале марта французская Total, которая уже владеет 19,4% НОВАТЭКа, приобрела 10% «Арктик СПГ», а также согласилась инвестировать в развитие проекта. «То, что три с лишним миллиарда долларов в Россию сейчас придет быстрее, — это очень хорошо», — заявил тогда Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы, которая рассматривала ходатайство о сделке. Еще 30% в «Арктик СПГ» хочет приобрести Saudi Aramco, НОВАТЭК рассматривает такую возможность, говорил 17 марта предправления и совладелец компании Леонид Михельсон.