Как можно использовать улучшение настроения россиян

Улучшение общественных настроений, которое наблюдается в начале года, дает российской власти шанс на относительно спокойное проведение очередной серии региональных выборов

​На рубеже 2017–2018 годов в России наметился тренд на ухудшение общественных настроений. Тогда, по данным Левада-центра, полутора-двухлетний позитивный тренд, наблюдавшийся на фоне постепенной адаптации людей к экономическому кризису и низкой инфляции, начал меняться на негативный.

Ухудшались оценки положения дел в стране и в семье респондентов, хуже стал образ будущего. Рейтинг одобрения президента дрогнул уже зимой 2018-го в ходе избирательной кампании, а сразу после выборов начал плавно снижаться. Оценки других институтов власти снижались к тому времени уже не первый год. Дальнейшее ухудшение настроений последовало вслед за объявлением планов повышения пенсионного возраста. Однако негативный тренд в общественном мнении к тому времени уже сформировался, и новости о пенсионной реформе его лишь закрепили. Настроения ухудшались на всем протяжении 2018 года и к январю-февралю практически вернулись к уровню пятилетней давности, в «докрымскую эпоху». На фоне плохой экономической статистики было непонятно, как долго будет продолжаться нарастание пессимизма.

Ухудшение общественного самочувствия находило свое отражение во внешних проявлениях недовольства — накопившееся напряжение выплескивалось на поверхность. Как следствие, выросло число различных протестных акций, публичных проявлений неудовольствия по поводу обидных высказываний чиновников. Партия власти впервые за несколько лет потерпела сразу несколько поражений на сентябрьских региональных выборах, оппозиционные движения и политики стали смелее и увеличили свою активность. Общественный пессимизм, таким образом, возымел политические последствия, управлять ситуацией властям становилось все сложнее.

Смена тренда?

Однако похоже, что этот спад в общественных настроениях подходит к концу. В феврале-марте большинство наблюдаемых нами индикаторов стабилизировалось или показало рост. Например, число респондентов, уверенных в правильном направлении движения страны, вновь превысило число пессимистов. Сейчас их соотношение 48% к 44%. Этот показатель важен тем, что он демонстрирует готовность граждан терпеть трудности. Если люди верят, что в дальнейшем их ждет улучшение ситуации, то они с меньшей вероятностью будут выражать свое недовольство на митингах. Зачем протестовать, если жизнь налаживается.

Напротив, если события и власть ведут страну в тупик, тогда есть смысл активнее заявить о своем несогласии с ситуацией, привлечь внимание власти к существующим проблемам. Следуя этой логике, можно объяснить, почему, по нашим данным, протестный потенциал постепенно снижается и все меньшее число людей заявляют о желании выходить на митинги.

Постепенно улучшаются и показатели экономического оптимизма, собранные в индекс потребительских настроений Левада-центра. Первые признаки роста появились в январе (при общем падении сводного индекса). Тогда после годовой отрицательной динамики улучшились оценки респондентами текущего материального положения семьи, а также ожидания по поводу развития экономики страны в ближайшие пять лет. В марте рост показателей закрепился, на этот раз также выросло количество людей, уверенных в улучшении экономической ситуации в стране и финансового положения собственной семьи в течение этого года. Все это привело к росту сводного индекса потребительских настроений с 72 до 80 пунктов — впервые с марта 2018 года. Возможно, сказалось отсутствие плохих новостей, а может быть, сработали усилия власти по смягчению последствий непопулярных решений прошлого года — повышение пенсий, торможение роста цен на топливо.

Так или иначе, но в начале года понемногу начало улучшаться отношение россиян к властным институтам. За январь—март на 2–3 процентных пункта выросли оценки деятельности премьера, правительства, губернаторов, парламента. Рейтинг одобрения президента на протяжении последних трех месяцев застыл на уровне 64%. Электоральный рейтинг Владимира Путина также не меняется и на сегодняшний день составляет около 40% (столько же, сколько осенью 2018 года). Иными словами, в начале 2019 года падение авторитета власти прекратилось и даже наблюдался небольшой рост оценок.

Что дальше

Прогнозировать динамику общественных настроений — дело неблагодарное. Все, что мы можем, это внимательно, в режиме реального времени, следить за тем, что показывают опросы общественного мнения. Такой мониторинг позволяет вовремя уловить изменения общественного самочувствия. На сегодняшний день можно говорить об окончании длительного негативного тренда в общественном мнении, который наблюдался на протяжении всего прошлого года. Вряд ли наблюдаемая в течение двух-трех месяцев положительная динамика по большинству показателей является случайным стечением обстоятельств.

Но и сказать, насколько продолжительным окажется этот тренд, пока сложно. Вероятно, он сохранится, по крайней мере, до осени, ведь впереди летние месяцы — время отдыха, отпусков и хорошего настроения, когда большинство проблем ощущается не так остро. При этом улучшение настроений не означает исчезновения проблем. Так, в феврале 2019 года россиян по-прежнему волновали рост цен на предметы первой необходимости (62%), бедность большинства населения (44%), коррупция и взяточничество (41%), рост безработицы (36%) и увеличивающееся расслоение на бедных и богатых (34%). Однако переживать все эти невзгоды легче, если есть надежда на улучшение ситуации. В этом случае можно и потерпеть.

Улучшение настроений в начале года также дает российской власти шанс на более или менее спокойное проведение очередной серии региональных выборов в сентябре. Если положительный тренд в общественном мнении сохранится, то скандальных электоральных кампаний в этот раз будет меньше. Число всевозможных протестных акций пока вряд ли уменьшится (большая их часть сегодня ситуативна и зависит от конкретных локальных проблем, которые происходят постоянно). Однако могут уменьшиться масштаб протестов и количество вовлеченных в них людей, снизиться общий накал страстей. Это означает, что управляемость политических процессов повышается и в новой ситуации российские власти могут рассчитывать на временную передышку. Другой вопрос — как они ею воспользуются. Очевидно, может появиться соблазн сделать вид, что никакого падения рейтингов и не было.