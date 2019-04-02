В поисках земель ФСБ добралась до бункеров

В подразделении президентской службы спецобъектов прошли обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски в воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны. В деле идет речь о хищении 35 га земли

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Обыски на спецобъекте

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП), рассказал РБК источник, близкий к ССО. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Дело было возбуждено следователями ГСУ СКР по Московской области по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

СКР и ФСБ расследуют хищение госсобственности в Чеховском районе Московской области.

«Силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2», — рассказал собеседник РБК. На сайте города сообщается, что этот населенный пункт известен также как воинская часть 52583.

Согласно базе данных СПАРК, ФКУ «Войсковая часть 52583» зарегистрировано по адресу: город Чехов-2 Московской области. В реестре отмечена структура собственников, согласно которой головной организацией воинской части является Главное управление специальных программ президента. Руководит управлением Александр Линец. До 2015 года он числился начальником управления ФСБ по южному военному округу, говорится в базе данных.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России, сообщал «Коммерсантъ». РБК направил запрос в Главное управление специальных программ президента с просьбой подтвердить факт проведения обысков.

Что такое ГУСП ГУСП является правопреемником пятого управления Управления делами Совмина РСФСР, говорится на сайте ведомства. Основной задачей пятого управления было выполнение функции заказчика по строительству новых, ​модернизации и реконструкции существующих пунктов управления советского правительства, поддержанию их в постоянной готовности к применению, а также координация деятельности министерств и ведомств по поддержанию в готовности существующих и строительству новых запасных правительственных пунктов управления. В 1994 году пятое управления было преобразовано в ГУСП, которое в качестве структурного подразделения вошло в состав администрации президента.

Минус 35 гектаров

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. «Поселок примыкает к режимной территории», — уточнил собеседник. По его словам, тендер на межевание земельного участка, имеющего отношение к Чехов-2, был проведен еще в 2010 году. «Этим занималась компания «Геометр», которая не имела допуска к работам на территории секретных объектов, — сказал источник. — Тогда же компания приступила к реализации госконтракта на 8 млн руб.».

В базе данных СПАРК указаны сведения о заключении госконтракта на 8,1 млн руб. Предметом договора являлось выполнение землеустроительных работ по межеванию земель и постановка на кадастровый учет. На сайте единой информационной системы госзакупок нет информации, касающейся договорных отношений между «Геометром» и воинской частью.

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га. Представители компании «Геометр» не ответили на звонки РБК по номерам телефонов, которые были указаны при регистрации.

По версии следствия, часть утраченной территории — 35 га — включена в состав населенного пункта Талалихино. «Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, проводилась на основании постановления администрации Чеховского района от 1999 года», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. «Документ был подделан, в нем говорится о переводе в муниципальный фонд земельных участков, расположенных в поселке Талалихино, под объекты коммунально-бытового назначения», — рассказал источник.

«Позднее на этой территории появился коттеджный поселок «Лесное озеро», на территории которого был построен небольшой ликероводочный завод», — рассказал источник. По соседству с элитным поселком построили​ логистические и производственные комплексы, магазин и мыловаренное предприятие.

Чеховское дело​

Эпизод с отмежеванием земельных участков с последующей перепродажей их на рынке недвижимости стал частью большого уголовного дела об организации преступного сообщества. Следователи считают, что в администрации Чеховского района была организована схема вывода земельных участков, находящихся в собственности государства, в частную собственность.

В показаниях одного из засекреченных свидетелей (есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования) говорится, что аферисты получали контроль над земельными участками, подделывали документы в тесном взаимодействии с администрацией района, переводили земли в категории земель промышленного назначения или земель для индивидуально-жилищного строительства. «На этих земельных участках организовывали коттеджные поселки, которые потом продавали по рыночной стоимости», — говорится в материалах дела. Зачастую при легализации похищенных участков использовали поддельные документы собственности, оформленные задним числом, добавил источник РБК.

В показаниях свидетеля говорится, что схему хищений придумал в 2000-х Данис Низаметдинов, который был помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Анонимный свидетель называет Стрекалова «главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова». В хищениях земель, по его утверждению, принимали участие экс-главы района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.

Службой специальных объектов в период с 1999 по 2012 год руководил генерал-полковник Николай Романенко. В 2012 году он ушел в отставку по собственному желанию. Аудиторы Счетной палаты и сотрудники Главной военной прокуратуры обнаружили ряд нарушений в работе службы. В 2015 году 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя Романенко генерал-майора Владимира Сазонова к 5,5 года лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, обыски прошли у кадастрового инженера Дмитрия Демьянова, подпись которого стоит на некоторых документах.

Следователи также проверяют информацию о возможных хищениях спецземель неустановленными лицами из числа сотрудников Службы специальных объектов в Одинцовском, Солнечногорском и Рузском районах Подмосковья, рассказал источник РБК. Проводится проверка межевания земельных участков и в Москве — на проспекте Вернадского и на Мосфильмовской улице, добавил он.