Аптеки получили регулирующий рецепт

Кто готовит предложения
Предложения, как регулировать фармрынок, содержатся в техническом задании, подготовленном подгруппой межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств. Группа, в которую входят представители профильных комитетов и представители всех думских фракций, а также Минздрава и Минпромторга, была создана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина после того, как в декабре 2018 года тогда руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил президенту Владимиру Путину о вымывании доступных лекарств и снижении доли российских производителей с аптечного рынка. Возглавил группу заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законотворческой деятельности Андрей Исаев. Были созданы четыре рабочие подгруппы. Подгруппу по совершенствованию лекарственного обеспечения населения, которая и подготовила документ, возглавляет депутат от «Единой России» Евгения Панина.
Как пояснил РБК Андрей Исаев, техническое задание — это план работы подгруппы, который будет принят за основу. «В течение месяца на его основании будет сформулирован график, в котором будут сформулированы конкретные предложения по внесению изменений в законодательство», — сказал он.
Какие ограничения готовят для аптек и дистрибьюторов
По словам Исаева, необходимость изменить законодательство возникла потому, что торговые сети урегулированы, а аптечные нет. «В отношении них нет антимонопольных ограничителей. Мы бы хотели дать определенный статус аптечным сетям и возложить на них определенные обязательства», — пояснил он РБК. По сведениям депутата, со стороны производителей много жалоб на аптеки, например, что они берут деньги за выкладку, навязывают маркетинговые акции, а потребители жалуются, что идет навязывание дорогостоящих лекарств при наличии дешевых аналогов.
- Согласно техзаданию, доли аптечных сетей должны быть ограничены 10% в пределах субъекта и 3% всего российского рынка. В документе говорится, что «пороговые значения предварительные, для дальнейшей проработки». Исключение может быть сделано для малочисленных муниципальных образований, отдаленных населенных пунктов, где может быть одна аптека со 100-процентной долей рынка, которая «не вынесет нагрузки дополнительного регулирования и по факту не может влиять на рыночные условия».
- В целях «недопущения монополизации оптового звена» фармрынка предлагается ввести ограничение для дистрибьюторов на уровне 5% от всего фармрынка, или 15% на уровне субъекта.
- По мнению депутатов, также необходимо запретить коммерческие функции для аптечных ассоциаций.
- Предлагается проработать вопрос об обязанности аптечных сетей создавать точки в «коммерчески непривлекательных населенных пунктах в рамках их социальной ответственности».
- Может быть установлен запрет на создание дискриминационных условий для доступа лекарственных препаратов в аптечную сеть (аптеку) по аналогии с торговыми сетями.
- Ограничения могут коснуться маркетинговых сборов с производителей.
По данным аналитической компании DSM Group за 2018 год, предлагаемое пороговое значение для розницы в 3% рынка по объему выручки превысили уже четыре торговые сети — «Ригла» (5,6%), ГК «Эркафарм» (5,3%), «Аптечная сеть 36,6» (4,1%) и «Имплозия» (4%).
Из топ-10 российских дистрибьюторов четыре компании также превышают предлагаемую долю в 5% от объема рынка — «Протек» (16%), «Катрен» (15,5%), «Пульс» (14,6%) и «Фармкомплект» (5,7%).
Как хотят изменить ассортимент аптек
Основная цель, которую преследуют депутаты, — довести к 2021 году долю российских лекарств в общем объеме продаж в денежном выражении не менее чем до 50%, к 2030-му — не менее чем до 65%. Такие целевые показатели группа предлагает закрепить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
- Депутаты, в частности, предлагают сформировать перечень лекарств российского производства по каждому международному непатентованному наименованию, наличие которых в аптеках обязательно.
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Аптеки должны отдать не менее 50% площади витрин под российские препараты и лекарства низкого ценового сегмента.
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В аптеках должно быть не менее трех препаратов российского производства на каждый препарат иностранного производства в рамках международного непатентованного наименования.
- Должен быть введен заявительный порядок регистрации цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП низшего ценового сегмента (до 50–100 руб.) «во избежание вымывания наиболее доступных по цене лекарственных препаратов». Сейчас эти цены устанавливают Минздрав и ФАС.
- Необходимо рассмотреть возможность вменения обязанности аптечным сетям создавать аптеки с производственными отделами «в рамках их социальной ответственности».
Что думают участники рынка о предложениях депутатов
Искусственное ограничение доли ведущих участников рынка существенно ослабит конкуренцию в отрасли, считает Евгений Нифантьев, владелец аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» и председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Вместе с отменой маркетинговых бонусов от производителей это приведет к «стремительному росту цен и непредсказуемым социальным последствиям», поскольку эти бонусы и возможность масштабировать бизнес позволяли рынку сдерживать рост цен на наиболее важные препараты.
«В документе говорится о демонополизации отрасли, в которой нет монополизации, — отметил он. — Но если проводить аналогию с продовольственным ретейлом, доля которого ограничена 25% рынка на территории субъекта без дополнительного ограничения по стране, нельзя не упомянуть, что объем этого рынка в 13 раз больше фармацевтического, а объем всего коммерческого фармрынка меньше выручки одного только крупнейшего игрока из продовольственной розницы».
При принятии документа в текущей редакции рынок может разделиться на две части. Первая — это аптеки, которые попытаются обойти закон путем дробления бизнеса. Вторая — честные предприниматели, которые окажутся в дискриминационных условиях, заключил он. С тем, что крупные аптечные сети будут вынуждены раздробиться, согласился гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко.
Предложения идут вразрез с мировыми тенденциями, отметила исполнительный директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» (СРО «АСНА») Виктория Преснякова. По ее словам, во всем мире не первый год идет консолидация на фармрынке в целом и в ретейле в частности. «Это предложение направлено против всех участников рынка. Оно бьет по интересам крупных сетей, но не улучшает положение ни малого, ни среднего бизнеса», — сказала она. Преснякова пояснила, что предложения депутатов сформулированы так, что ударят и по аптечным ассоциациям, которые состоят из небольших сетей и одиночных аптек. «Аптечный бизнес уже давно не является высокомаржинальным и вынужден искать новые инструменты доходности, такие инструменты можно получить с помощью объединений, среди которых и маркетинговые договоры», — ответила эксперт на предложение депутатов запретить ассоциациям выполнять «коммерческие функции».
Фармацевтический рынок России и так отличается крайне высокой конкурентностью и низкой рентабельностью, предлагаемые меры будут способствовать еще большему снижению его инвестиционной привлекательности, считает гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он отметил, что сегодня ни одна оптовая фармацевтическая компания на российском рынке не нарушает порог доли рынка в 35%, установленный действующим антимонопольным законодательством. По его словам, непосредственно с участниками рынка эти инициативы не обсуждались. «Никто из инициаторов документа, к сожалению, не подумал о том, что предлагаемые ими новшества негативно скажутся на ситуации с лекарственным обеспечением населения», — заключил он.