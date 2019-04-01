Аптеки получили регулирующий рецепт

Межфракционная группа Госдумы подготовила предложения по реформе фармрынка

Ограничить доли аптечных сетей и дистрибьюторов, обязать аптеки открывать точки в коммерчески непривлекательных местах и отдавать более 50% витрин под российские лекарства — такие предложения содержит план по развитию фармотрасли

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Кто готовит предложения

Предложения, как регулировать фармрынок, содержатся в техническом задании, подготовленном подгруппой межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств. Группа, в которую входят представители профильных комитетов и представители всех думских фракций, а также Минздрава и Минпромторга, была создана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина после того, как в декабре 2018 года тогда руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил президенту Владимиру Путину о вымывании доступных лекарств и снижении доли российских производителей с аптечного рынка. Возглавил группу заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законотворческой деятельности Андрей Исаев. Были созданы четыре ​рабочие подгруппы. Подгруппу по совершенствованию лекарственного обеспечения населения, которая и подготовила документ, возглавляет депутат от «Единой России» Евгения Панина.

Как пояснил РБК Андрей Исаев, техническое задание — это план работы подгруппы, который будет принят за основу. «В течение месяца на его основании будет сформулирован график, в котором будут сформулированы конкретные предложения по внесению изменений в законодательство», — сказал он.

Какие ограничения готовят для аптек и дистрибьюторов

По словам Исаева, необходимость изменить законодательство возникла потому, что торговые сети урегулированы, а аптечные нет. «В отношении них нет антимонопольных ограничителей. Мы бы хотели дать определенный статус аптечным сетям и возложить на них определенные обязательства», — пояснил он РБК. По сведениям депутата, со стороны производителей много жалоб на аптеки, например, что они берут деньги за выкладку, навязывают маркетинговые акции, а потребители жалуются, что идет навязывание дорогостоящих лекарств при наличии дешевых аналогов.

Согласно техзаданию, доли аптечных сетей должны быть ограничены 10% в пределах субъекта и 3% всего российского рынка. В документе говорится, что «пороговые значения предварительные, для дальнейшей проработки». Исключение может быть сделано для малочисленных муниципальных образований, отдаленных населенных пунктов, где может быть одна аптека со 100-процентной долей рынка, которая «не вынесет нагрузки дополнительного регулирования и по факту не может влиять на рыночные условия».​

В целях «недопущения монополизации оптового звена» фармрынка предлагается ввести ограничение для дистрибьюторов на уровне 5% от всего фармрынка, или 15% на уровне субъекта.

По мнению депутатов, также необходимо запретить коммерческие функции для аптечных ассоциаций.

Предлагается проработать вопрос об обязанности аптечных сетей создавать точки в «коммерчески непривлекательных населенных пунктах в рамках их социальной ответственности».

Может быть установлен запрет на создание дискриминационных условий для доступа лекарственных препаратов в аптечную сеть (аптеку) по аналогии с торговыми сетями.

Ограничения могут коснуться маркетинговых сборов с производителей.

По данным аналитической компании DSM Group за 2018 год, предлагаемое пороговое значение для розницы в 3% рынка по объему выручки превысили уже четыре торговые сети — «Ригла» (5,6%), ГК «Эркафарм» (5,3%), «Аптечная сеть 36,6» (4,1%) и «Имплозия» (4%).

Из топ-10 российских дистрибьюторов четыре компании также превышают предлагаемую долю в 5% от объема рынка — «Протек» (16%), «Катрен» (15,5%), «Пульс» (14,6%) и «Фармкомплект» (5,7%).

Как хотят изменить ассортимент аптек

Основная цель, которую преследуют депутаты, — довести к 2021 году долю российских лекарств в общем объеме продаж в денежном выражении не менее чем до 50%, к 2030-му — не менее чем до 65%. Такие целевые показатели группа предлагает закрепить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Депутаты, в частности, предлагают сформировать перечень лекарств российского производства по каждому международному непатентованному наименованию, наличие которых в аптеках обязательно.

Аптеки должны отдать не менее 50% площади витрин под российские препараты и лекарства низкого ценового сегмента.

В​ аптеках должно быть не менее трех препаратов российского производства на каждый препарат иностранного производства в рамках международного непатентованного наименования.

Должен быть введен заявительный порядок регистрации цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП низшего ценового сегмента (до 50–100 руб.) «во избежание вымывания наиболее доступных по цене лекарственных препаратов». Сейчас эти цены устанавливают Минздрав и ФАС.

Необходимо рассмотреть возможность вменения обязанности аптечным сетям создавать аптеки с производственными отделами «в рамках их социальной ответственности».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что думают участники рынка о предложениях депутатов ​

Искусственное ограничение доли ведущих участников рынка существенно ослабит конкуренцию в отрасли, считает Евгений Нифантьев, владелец аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» и председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Вместе с отменой маркетинговых бонусов от производителей это приведет к «стремительному росту цен и непредсказуемым социальным последствиям», поскольку эти бонусы и возможность масштабировать бизнес позволяли рынку сдерживать рост цен на наиболее важные препараты.

«В документе говорится о демонополизации отрасли, в которой нет монополизации, — отметил он. — Но если проводить аналогию с продовольственным ретейлом, доля которого ограничена 25% рынка на территории субъекта без дополнительного ограничения по стране, нельзя не упомянуть, что объем этого рынка в 13 раз больше фармацевтического, а объем всего коммерческого фармрынка меньше выручки одного только крупнейшего игрока из продовольственной розницы».

При принятии документа в текущей редакции рынок может разделиться на две части. Первая — это аптеки, которые попытаются обойти закон путем дробления бизнеса. Вторая — честные предприниматели, которые окажутся в дискриминационных условиях, заключил он. С тем, что крупные аптечные сети будут вынуждены раздробиться, согласился гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко.

Предложения идут вразрез с мировыми тенденциями, отметила исполнительный директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» (СРО «АСНА») Виктория Преснякова. По ее словам, во всем мире не первый год идет консолидация на фармрынке в целом и в ретейле в частности. «Это предложение направлено против всех участников рынка. Оно бьет по интересам крупных сетей, но не улучшает положение ни малого, ни среднего бизнеса», — сказала она. Преснякова пояснила, что предложения депутатов сформулированы так, что ударят и по аптечным ассоциациям, которые состоят из небольших сетей и одиночных аптек. «Аптечный бизнес уже давно не является высокомаржинальным и вынужден искать новые инструменты доходности, такие инструменты можно получить с помощью объединений, среди которых и маркетинговые договоры», — ответила эксперт на предложение депутатов запретить ассоциациям выполнять «коммерческие функции».​

Фармацевтический рынок России и так отличается крайне высокой конкурентностью и низкой рентабельностью, предлагаемые меры будут способствовать еще большему снижению его инвестиционной привлекательности, считает гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он отметил, что ​сегодня ни одна оптовая фармацевтическая компания на российском рынке не нарушает порог доли рынка в 35%, установленный действующим антимонопольным законодательством. По его словам, непосредственно с участниками рынка эти инициативы не обсуждались. «Никто из инициаторов документа, к сожалению, не подумал о том, что предлагаемые ими новшества негативно скажутся на ситуации с лекарственным обеспечением населения», — заключил он.​