Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,30 64,37 EUR Нал. 73,43 72,47 USD Бирж. 64,84 +0,43 EUR Бирж. 72,90 +0,31 USD ЦБ. 64,59 +0,42 EUR ЦБ. 72,72 +0,14 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 4087,10 +32,67 IMOEX 2487,48 -1,00% RTSI 1207,23 -1,85% Brent 67,52 -0,66% DJIA 25625,59 -0,13% Nasdaq 7643,38 -0,63%
ВЭБ выводит сотрудников из штата и Москвы
Лента новостей
Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 09:15, РБК и ГАЗ ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка 09:12, Экономика Новые тропы к покупателям: какое будущее ждет розничную торговлю 09:00, PRO В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева 08:57, Общество Smart или не Smart: нужны ли в России фабрики XXI века 08:47, PRO 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 08:43, РБК и «Билайн» Бизнес В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха 08:40, Общество YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя 08:37, Общество «Нижнекамскнефтехим» заработал ₽25 млрд: стоит ли вкладываться в акции 08:31, Quote Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года 08:01, Технологии и медиа «Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком 08:00, Финансы Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат 08:00, Общество Бутик-отели и офисы: что находится в старинных дворцах и усадьбах 07:59, Недвижимость Время просыпаться: как нормализовать сон 07:55, РБК и Philips США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот 07:50, Политика Мадуро сообщил об участии снайпера в атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы 07:32, Политика Все находившиеся на борту разбившегося вертолета ВВС Казахстана погибли 07:18, Общество ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки» 07:00, Финансы Канадский и испанский корабли НАТО войдут в порт Одессы в апреле 06:53, Политика «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства 06:51, Общество Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом 06:30, Политика В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки и тарелки 06:28, Общество Полицейские задержали размахивавшего бензопилой в кафе жителя Находки 06:07, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 05:57, РБК и Philips Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга 05:39, Общество Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата 05:12, Политика Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города 04:35, Политика Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн 03:56, Бизнес
Газета
ВЭБ выводит сотрудников из штата и Москвы
Газета № 038 (2993) (2803) Финансы,
0
ВЭБ выводит сотрудников из штата и Москвы
Банк развития сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
ВЭБ.РФ определился с новой организационной структурой. В процессе оптимизации под сокращение попадают 2,5 тыс. человек, три «дочки» присоединятся к головной компании, Связь-банк уйдет в казну, а часть персонала переедет в Воронеж
Фото: вэб.рф

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

Треть из них уже сокращены: численность персонала самого ВЭБа после прихода Шувалова уменьшилась с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил РБК источник в ВЭБе и подтвердил другой источник в госкорпорации.

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

Оптимизировать до мая

В мае 2019 года оптимизация штата должна завершиться, заявил 26 марта Игорь Шувалов, не раскрывая деталей. «С 1 мая все сотрудники, которые остаются в рамках ВЭБа, получат подтверждения и приглашения на работу», — отметил он. «С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Еще около 300 специалистов, выполняющих сервисные функции, будут работать в едином сервисном центре институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель ВЭБа Андрей Самохин. Это как сотрудники «ВЭБ Сервиса», так и специалисты из ВЭБа, которые выполняли сервисные функции. В Воронеже создается сервисный центр всех институтов развития, чью работу курирует ВЭБ, — «Дом.РФ», Корпорация МСП и Российский экспортный центр. В Воронеже уже работают 550 сотрудников «Дом.РФ». Переезд запланирован на период с мая по 1 сентября.

«Основной принцип новой структуры госкорпорации — снижение бюрократических барьеров, ликвидация дублирующих функций, ускорение бизнес-процессов и принятия решений, оптимизация документооборота между подразделениями и с внешними клиентами, создание условий для горизонтального взаимодействия внутри команды», — сообщил РБК Самохин.

Во всей группе вместо 8 тыс. человек останутся всего 3 тыс., говорил Шувалов в декабре. Эти данные касаются всей группы ВЭБ, в нее кроме «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Сервиса» и «ВЭБ Капитала» входят также «ВЭБ Инновации», «ИнфраВЭБ», Российской экспортный центр, Фонд развития Дальнего Востока и Связь-банк. Основную часть сокращения сотрудников группы обеспечит ​запланированная передача Связь-банка правительству, объяснил источник РБК. «Сокращения затронут всю группу, Связь-банк — естественным путем уйдет», — сказал он. В банке работают 3,3 тыс. человек.

Какие «дочки» вольются в ВЭБ

  • В структуру ВЭБа интегрируется «ВЭБ Лизинг». Теперь лизинг становится инструментом реализации фокусных проектов ВЭБ.РФ, говорил ранее РБК гендиректор «ВЭБ Лизинга» Артем Довлатов. Лизинговый бизнес ВЭБа будет реформирован: госкорпорация откажется от розничного бизнеса, в основном лизинга автомобилей, ​в пользу проектов в сфере экономики городов, которая становится одной из основных сфер деятельности ВЭБа. Одновременно будут развиваться лизинговые проекты в отечественном машиностроении, судостроении и авиастроении.
  • «ВЭБ Сервис» — структура госкорпорации, которая обеспечивала сопровождение ее работы: это юридические услуги, ИТ, бухгалтеры, финансовый мониторинг, управление персоналом.
  • «ВЭБ Капитал» управляет проблемными и непрофильными активами ВЭБа, а также оказывает услуги в сфере управления, развития и реализации активов, не принадлежащих группе ВЭБа. «Дочку» возглавляет бывший руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны, полковник запаса Сергей Пирогов.
  • «Деятельность «дочки» может быть неприоритетной для ВЭБа либо же «дочку» могут ликвидировать, если ее деятельность дублируется внутренними подразделениями ВЭБа», — обосновывает логику принятых решений аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. «Если есть цель оптимизировать операционные расходы, то логично убрать задвоение и сконцентрировать процессы в ВЭБе», — указывает он.

Какой эффект?

По экспертной оценке, эффект от сокращений составит 30–40%​ от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов, привел расчеты выгод от оптимизации источник в госкорпорации. О таких оценках знает и другой собеседник РБК.

Если исходить из приведенной оценки экономии, только на зарплатах в головном ВЭБе можно сэкономить около 3 млрд руб. По данным отчетности корпорации по РСБУ за четвертый квартал, средняя численность персонала за прошлый год составила 1408 человек, а фонд оплаты труда достигал 8,7 млрд руб. плюс выплаты социального характера 826 млн руб.

В госкорпорации не уточнили, на каких условиях из компании уходят сотрудники. Когда проводилась летняя волна сокращений в ВЭБе, сотрудники, которые увольнялись до 31 июля по соглашению сторон, могли претендовать на пять окладов, а также право на получение премии за 2017 год и первое полугодие 2018 года, писал ранее РБК.

Из убытков к прибыли

Деятельность ВЭБа в течение нескольких лет была убыточной: в 2017 году убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по МСФО составил 287,7 млрд руб. против 111,9 млрд руб. убытка в 2016 году (рост в 2,6 раза). За девять месяцев 2018 года ВЭБ отчитался о прибыли в размере 6 млрд руб.

«Прибыльность не является приоритетом для ВЭБа. ВЭБ, в отличие от коммерческих банков, не может привлекать депозиты и расчетные счета клиентов с рынка, что приводит к высокой стоимости фондирования и низкой марже, поэтому выход в небольшой плюс (без учета поддержки от государства) для ВЭБа может рассматриваться уже как хороший результат», — считает Лопатин из Fitch.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «ВЭБ-Лизинг» , ВЭБ
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter