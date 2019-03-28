ВЭБ выводит сотрудников из штата и Москвы

Банк развития сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

ВЭБ.РФ определился с новой организационной структурой. В процессе оптимизации под сокращение попадают 2,5 тыс. человек, три «дочки» присоединятся к головной компании, Связь-банк уйдет в казну, а часть персонала переедет в Воронеж

Фото: вэб.рф

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

Треть из них уже сокращены: численность персонала самого ВЭБа после прихода Шувалова уменьшилась с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил РБК источник в ВЭБе и подтвердил другой источник в госкорпорации.

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

Оптимизировать до мая

В мае 2019 года оптимизация штата должна завершиться, заявил 26 марта Игорь Шувалов, не раскрывая деталей. «С 1 мая все сотрудники, которые остаются в рамках ВЭБа, получат подтверждения и приглашения на работу», — отметил он. «С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Еще около 300 специалистов, выполняющих сервисные функции, будут работать в едином сервисном центре институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель ВЭБа Андрей Самохин. Это как сотрудники «ВЭБ Сервиса», так и специалисты из ВЭБа, которые выполняли сервисные функции. В Воронеже создается сервисный центр всех институтов развития, чью работу курирует ВЭБ, — «Дом.РФ», Корпорация МСП и Российский экспортный центр. В Воронеже уже работают 550 сотрудников «Дом.РФ». Переезд запланирован на период с мая по 1 сентября.

«Основной принцип новой структуры госкорпорации — снижение бюрократических барьеров, ликвидация дублирующих функций, ускорение бизнес-процессов и принятия решений, оптимизация документооборота между подразделениями и с внешними клиентами, создание условий для горизонтального взаимодействия внутри команды», — сообщил РБК Самохин.

Во всей группе вместо 8 тыс. человек останутся всего 3 тыс., говорил Шувалов в декабре. Эти данные касаются всей группы ВЭБ, в нее кроме «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Сервиса» и «ВЭБ Капитала» входят также «ВЭБ Инновации», «ИнфраВЭБ», Российской экспортный центр, Фонд развития Дальнего Востока и Связь-банк. Основную часть сокращения сотрудников группы обеспечит ​запланированная передача Связь-банка правительству, объяснил источник РБК. «Сокращения затронут всю группу, Связь-банк — естественным путем уйдет», — сказал он. В банке работают 3,3 тыс. человек.

Какие «дочки» вольются в ВЭБ В структуру ВЭБа интегрируется «ВЭБ Лизинг». Теперь лизинг становится инструментом реализации фокусных проектов ВЭБ.РФ, говорил ранее РБК гендиректор «ВЭБ Лизинга» Артем Довлатов. Лизинговый бизнес ВЭБа будет реформирован: госкорпорация откажется от розничного бизнеса, в основном лизинга автомобилей, ​в пользу проектов в сфере экономики городов, которая становится одной из основных сфер деятельности ВЭБа. Одновременно будут развиваться лизинговые проекты в отечественном машиностроении, судостроении и авиастроении.

«ВЭБ Сервис» — структура госкорпорации, которая обеспечивала сопровождение ее работы: это юридические услуги, ИТ, бухгалтеры, финансовый мониторинг, управление персоналом.

«ВЭБ Капитал» управляет проблемными и непрофильными активами ВЭБа, а также оказывает услуги в сфере управления, развития и реализации активов, не принадлежащих группе ВЭБа. «Дочку» возглавляет бывший руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны, полковник запаса Сергей Пирогов.

«Деятельность «дочки» может быть неприоритетной для ВЭБа либо же «дочку» могут ликвидировать, если ее деятельность дублируется внутренними подразделениями ВЭБа», — обосновывает логику принятых решений аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. «Если есть цель оптимизировать операционные расходы, то логично убрать задвоение и сконцентрировать процессы в ВЭБе», — указывает он.

Какой эффект?

По экспертной оценке, эффект от сокращений составит 30–40%​ от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов, привел расчеты выгод от оптимизации источник в госкорпорации. О таких оценках знает и другой собеседник РБК.

Если исходить из приведенной оценки экономии, только на зарплатах в головном ВЭБе можно сэкономить около 3 млрд руб. По данным отчетности корпорации по РСБУ за четвертый квартал, средняя численность персонала за прошлый год составила 1408 человек, а фонд оплаты труда достигал 8,7 млрд руб. плюс выплаты социального характера 826 млн руб.

В госкорпорации не уточнили, на каких условиях из компании уходят сотрудники. Когда проводилась летняя волна сокращений в ВЭБе, сотрудники, которые увольнялись до 31 июля по соглашению сторон, могли претендовать на пять окладов, а также право на получение премии за 2017 год и первое полугодие 2018 года, писал ранее РБК.