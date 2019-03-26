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Артисты пересаживаются на места подешевле
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Артисты пересаживаются на места подешевле
Минкультуры вводит новые правила театральных гастролей
Минкультуры меняет условия поддержки гастролей театров. Теперь за показ спектаклей они будут получать прописанный в договоре процент от сборов, а летать на гастроли бизнес-классом смогут только народные артисты и худруки
Министр культуры РФ Владимир Мединский  (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли». Новые правила, которые начнут действовать в этом году, предусматривают главным образом пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, следует из подготовленного министерством документа, с которым ознакомился РБК. «Мы пять лет поработали по достаточно стихийно сложившимся правилам. В этом году мы решили их поменять», — сказал 25 марта министр культуры Владимир Мединский на совещании с театральными деятелями.

Одно из главных изменений — введение нормативов оплаты расходов на организацию гастролей театров. Размер вознаграждения за показ спектакля по-прежнему будет зависеть от валового сбора, но теперь его размер четко оговаривается, что позволит «исключить разночтения и договорные цены на спектакли». Ранее сумма варьировалась от 35 до 70% от валового сбора за спектакль в зависимости от постановки.

Для каждой категории театров министерство предлагает ввести свой норматив. Для подведомственных Минкультуры, таких как Большой театр, Академический театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций и др., размер выплаты за показ постановки на гастрольной площадке составит не более 60% от валового сбора. Исключение предусмотрено для спектаклей, кассовые сборы которых составляют менее 600 тыс. руб. за представление, тогда сумма вознаграждения может превышать 60% его валовых сборов, но не более чем 500 тыс. руб. При стоимости спектакля свыше 3 млн руб. сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

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Детские театры, участвующие в программе «Большие гастроли», смогут претендовать на больший размер вознаграждения. Выплаты за показ спектакля для них составят не более 70% от валового сбора, но при условии, что цена билета не превысит 250 руб.

При подготовке предложений репертуара гастролей театрам рекомендовано включать в график спектакли, собирающие аншлаги. Станет ли эта рекомендация обязательной и будет ли отдаваться приоритет при финансировании наиболее востребованным у зрителей спектаклям, в документе не указано.

Еще одно нововведение касается расходов на перелет театральных трупп. Пользоваться бизнес-классом теперь смогут только народные артисты и художественные руководители. Все остальные будут летать экономклассом. Минкультуры также предлагает внести в программу страхование груза. Театры возят на гастроли дорогостоящие декорации, а их страховка, как говорится в документе, сейчас не предусмотрена.

Руководители театров поддерживают предложенную Минкультуры новую схему. «Идеальных систем нет, но она близка в этому», — считает, например, директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «У нас нет цели заработать на гастролях в регионах, на своих коллегах», — добавил ​художественный руководитель Московского государственного детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.

Сумма вознаграждений, которые Большой театр получает за рубежом, в два-три раза меньше, чем те, которые он зарабатывает в России, утверждает гендиректор Большого театра Владимир Урин. По его словам, на гастроли выезжает, как правило, большой коллектив, и у тех, кто организует гастроли, довольно серьезные накладные расходы. Театрам, по его словам, выгоднее работать на стационаре, то есть на своих площадках, чем ехать за рубеж.

Что такое «Большие гастроли»

В 2018 году в рамках федеральной программы «Большие гастроли» и связанных с ней детской, межрегиональной и зарубежной программ были задействованы 160 городов в 85 регионах. 248 театров показали здесь почти 2 тыс. спектаклей, на которых побывали 700 тыс. зрителей, следует из материалов Минкультуры.

Одна из задач запущенной в 2014 году программы — дать жителям отдаленных регионов возможность знакомиться с репертуаром лучших российских театров. Обязательным условием гастролей в регионах является демократичная ценовая политика: цена билета на постановки гастролеров не может быть больше, чем на спектакли местных театров.

Реализует программу ФГБУК «Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности», созданный Минкультуры по поручению Владимира Путина. В 2018 году доход центра составил 363 млн руб., расходы — 574 млн руб. В этом году центр, согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности, рассчитывает на 109 млн руб. дохода, из которых из бюджета будет выделено 80 млн руб., расходы пока оцениваются в 82 млн руб.

Автор: Мария Истомина.
Теги: Минкультуры , гастроли , Большой театр
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