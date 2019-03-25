Британцы выходят на российского туриста через Турцию

Thomas Cook Group договорилась о приобретении компании «Библио-Глобус»

Британский холдинг Thomas Cook покупает российский «Библио-Глобус». До конца мая его владельцы получат $10 млн. Но при достижении целевых показателей один из лидеров туррынка может подорожать до $150 млн

Фото: bgoperator.ru

​Британская Thomas Cook Group объявила на Лондонской фондовой бирже о создании нового СП для работы в России. Оно станет собственником «Библио-Глобуса» — как сказано в сообщении, «одного из крупнейших туроператоров России». При создании СП, получившего название Iconic Invest, будет задействована турецкая принимающая компания Sarpedon Travel, партнер британской группы. Именно Sarpedon сперва станет собственником «Библио-Глобуса», затем 30% получит Thomas Cook Group.

Управляющий директор «Библио-Глобуса» Александр Туголуков не ответил на вопросы РБК.

Как будет организована сделка с российской компанией

На первом этапе сделки, который планируется завершить к концу мая 2019 года, Iconic Invest покупает «Библио-Глобус» за $10 млн (из этой суммы $3 млн платит Thomas Cook).

Еще $10 млн акционеры российского турхолдинга получат в январе 2020-го.

Окончательная стоимость сделки может составить $150 млн — такую максимальную сумму (с учетом первоначальных выплат) в течение трех лет могут получить российские акционеры «Библио-Глобуса» при условии достижения компанией определенных показателей по операционной прибыли (размер целевого KPI не уточняется).

Какие активы уже есть у Thomas Cook в России

Британскому турхолдингу в России уже принадлежит туроператор «Интурист» (Sarpedon Travel обслуживает в Турции в том числе и его клиентов). В конце 2018 года Thomas Cook Group стала его единственным владельцем, выкупив 25% у АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

В предыдущем финансовом году, который закончился 30 сентября 2018 года, российский бизнес «существенно вырос», говорится в отчетности Thomas Cook. Абсолютные показатели не раскрываются, известно лишь, что количество клиентов в России увеличилось на 13%, при этом рентабельность «Интуриста» снизилась.

Выручка всей Thomas Cook Group в предыдущем финансовом году составила £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн.

Объединения «Интуриста» и «​Библио-Глобуса» не будет, заявил РБК гендиректор «Интуриста» Виктор Тополкараев, отметив лишь, что «компании продолжат работать в рамках единой стратегии развития на российском туристическом рынке». Тополкараев рассчитывает на «максимальную синергию» по полетным программам и наземному обслуживанию.

Что известно про бизнес «Библио-Глобуса»

«Библио-Глобус» в последние годы представляет турбизнес в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». По итогам 2017 года туроператор занимал 109-е место с оценочной выручкой 79,5 млрд руб. Thomas Cook Group указывает, что ожидаемая прибыль российской компании до уплаты налогов за год, который закончится 30 сентября 2019 года, составит £12 млн.

Официальные данные, которые «Библио-Глобус» ранее предоставлял Ростуризму, намного скромнее. Сейчас под маркой «Библио-Глобус» туроператорскую деятельность осуществляют три юрлица: ООО «Гринверс» занимается внутренним туризмом, ООО «Кристер» и ООО «Библио-Глобус» — выездным. Две последние компании уведомили в прошлом году Ростуризм о том, что в 2017 году они отправили за границу 194,4 тыс. и 25 человек соответственно, продав им полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 7 млрд руб. (от этих заявленных данных зависели отчисления компаний в резервный фонд и фонд персональной ответственности; эти деньги, как и финансовая гарантия, которую юрлицам «Библио-Глобуса» предоставила ВСК, предназначаются для расчета с пострадавшими клиентами в случае, если туроператор разорится).

ЕГРЮЛ называет собственником ООО «Кристер» Анастасию Михайлову, ООО «Библио-Глобус» — Александра Туголукова, ООО «Гринверс» — Ольгу Лысак. Сами турагенты с этими юрлицами напрямую не работают, они заключает договор с ООО «Оператор Библио-Глобус», которое действует от имени занесенных в Федеральный реестр туроператоров юрлиц и которым владеет Александр Туголуков.

Именно Туголуков и его жена Юлия, дочь Бориса Есенькина, гендиректора книжного магазина «Библио-Глобус» на Мясницкой улице, основали турфирму в 1994 году. Но, как предполагают собеседники РБК на туристическом рынке, у Туголуковых есть партнеры. В интервью РБК осенью 2015 года Туголуков не ответил на прямой вопрос, является ли он и его жена бенефициарами туроператора. «По сути, мы идеологи», — заявил тогда основатель компании.

К середине 2010-х годов «Библио-Глобус» стал одним из явных лидеров отечественного туристического рынка. В самой компании это объясняли ставкой на технологии и внедренной системой динамического ценообразования, при которой стоимость тура меняется в онлайн-режиме в зависимости от конъюнктуры. Конкуренты успех «Библио-Глобуса» объясняли прежде всего сотрудничеством с авиакомпанией «Трансаэро», которая предоставляла туроператору блоки мест на максимально выгодных условиях.

«Трансаэро» вела переговоры о покупке «Библио-Глобуса», но сделка так и не состоялась, рассказывал в 2015 году Туголуков. В том году крах «Трансаэро» поставил под угрозу и бизнес «Библио-Глобуса», который за несколько месяцев до приостановки полетов перечислил авиаперевозчику около 8 млрд руб. Турагенты тогда писали в правительство открытые письма в поддержку «Библио-Глобуса», призывая не допустить еще и краха «отраслеобразующего туроператора».

В марте 2016 года новым партнером «Библио-Глобуса» по перевозке стала входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия». Туроператор по сути стал распоряжаться 13 самолетами перевозчика.

Насколько справедлива оценка российского актива

Опрошенные РБК эксперты предпочли официально не комментировать заявленную сумму и структуру сделки. Один из собеседников лишь отметил, что для Thomas Cook характерно привязывать выплаты к будущим целевым показателям приобретаемых компаний.

С привязкой к целевым показателям британцы проводили сделку и по покупке «Интуриста», договоренность о которой с «Системой» была достигнута в 2010 году: АФК внесла в создаваемое СП туроператорский и турагентский бизнес «Интуриста», чья выручка в предшествующем сделке году составила $324 млн, а EBITDA — $5,3 млн. За это «Система» получила 49,9% совместной компании. Thomas Cook за свои 50,1% заплатил $45 млн. При этом британский турхолдинг получил опцион на выкуп дополнительных 24,8% в 2014 году. Стоимость всей компании в случае реализации опциона рассчитывалась бы по формуле 6xEBIDTA.

Но бизнес «Интуриста» после создания СП сразу стал убыточным. В итоге в 2013 году британцы воспользовались другим своим правом — безвозмездно увеличили свою долю в СП до 75%.