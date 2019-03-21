Вместо ставки снизится прогноз

На заседании совета директоров Центробанка в пятницу, 22 марта, регулятор не станет повышать ключевую ставку и оставит ее на уровне 7,75%, считают аналитики. Такого мнения придерживаются все 39 экономистов, опрошенных Bloomberg. Если их прогноз сбудется, пауза в повышении ставки, которую ЦБ взял в феврале, продлится еще до следующего заседания. В целом аналитики ждут, что на фоне не столь высокой инфляции регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне до конца года.
Центробанк в конце прошлого года ожидал, что инфляция, которую он таргетирует на уровне 4% в годовом выражении, в марте-апреле может ускориться до 5,5 или даже 6%, а по итогам всего года составит 5–5,5%. Среди причин — повышение НДС с 18 до 20%, ослабление рубля в прошлом году, а также «геополитические риски, как связанные непосредственно с Россией, так и затрагивающие другие страны и регионы», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре и декабре ЦБ дважды повысил ставку — на 0,25 п.п. каждый раз, хотя до этого не повышал ее с 2014 года.
В феврале инфляция достигла 5,2%, но это было связано с низкой базой февраля прошлого года, отметило Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». В помесячном выражении с исключением сезонности инфляция замедлилась до 0,4 против 1% месяцем ранее, и это «свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС», считают аналитики министерства.
Влияние НДС на инфляцию оказалось умеренным, а риски ее ускорения в краткосрочной перспективе снизились, написали (.pdf) аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ (их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора). Впрочем, в среднесрочной перспективе проинфляционные риски преобладают.
Какие сигналы даст ЦБ
- Ставка в пятницу меняться не будет, но ЦБ может изменить свой прогноз по инфляции с 5–5,5 до 4,5–5%, а также послать общий сигнал о перспективах денежно-кредитной политики, написал в своем обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. «Вкупе с неизменным прогнозом по росту ВВП этого может оказаться достаточно для смягчения общего сигнала относительно дальнейших действий, хотя из-за традиционной осторожности резких изменений пока ждать не стоит», — указывает он.
- Финансовый рынок, который еще в конце февраля прогнозировал ужесточение политики ЦБ, теперь ожидает сохранения ставки на уровне 7,75%, свидетельствует динамика фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA. Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает сохранение ставки на уровне 7,75% до конца текущего года.
- Основной посыл ЦБ «будет заключаться в осторожном оптимизме относительно инфляции, которая в первом квартале 2019 года оказалась ниже, чем ожидалось», считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Скорее всего, регулятор пересмотрит свой прогноз по инфляции до 4,5–5% в два шага, и это позволит ему снизить ключевую ставку на 25 б.п. во втором полугодии 2019 года.
Когда ЦБ может снизить ставку
- Вновь снижать ключевую ставку ЦБ начнет не раньше четвертого квартала 2019 года: он будет ждать устойчивого сокращения инфляционных ожиданий, полагают экономисты банка Nordea Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Сейчас инфляционные ожидания, «по-видимому, достигли пика и, вероятно, начнут умеренно снижаться в случае отсутствия новых шоков». Как следует из опросов ЦБ и «инФОМ» (.pdf), медианная инфляция, которую россияне ожидают в следующие 12 месяцев, в феврале составила 10,1 после 10,4% в январе.
- Но не стоит быть слишком оптимистичными, предупреждают Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко из «Ренессанс Капитала». Начиная с 2015 года каждый раз, когда ЦБ смягчал риторику, рынок начинал придерживаться слишком позитивных ожиданий по скорому снижению ставок, однако они не оправдывались.
- Главный фактор неопределенности — санкции, пишут аналитики «Ренессанса». Если они будут расширены, а цены на нефть останутся близкими к нынешнему уровню (около $65 за баррель), то на конец года ключевая ставка может вырасти до 9,25–11,5%, оценивают они. В феврале американские сенаторы внесли в конгресс новый законопроект об ужесточении антироссийских санкций, включающий, в частности, ограничения против российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах, а также против российского госдолга. Похожий документ законодатели вносили еще в 2018 году, однако тогда он не был принят.