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Противительный «Союз»
Газета № 031 (2986) (1903) Политика,
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Противительный «Союз»
Чем закончится противостояние сербской оппозиции и президента Александра Вучича
В Сербии обострилось противостояние президента и оппозиции: в выходные демонстранты прорвались в здание национального телеканала и окружили резиденцию главы государства. Как будут развиваться события — разбирался РБК
Фото: Marko Djurica / Reuters

Почему продолжаются протесты

«Они [протестующие] не могут добиться победы на парламентских выборах, поэтому мы ожидаем еще более жесткие акции протеста», — заявил 18 марта президент Сербии Александр Вучич, комментируя прошедшие в выходные в Белграде акции протеста (цитата по ТАСС). В субботу, 16 марта, демонстранты прорвались в здание национального телеканала, к вечеру они были вытеснены спецназом. Последний раз гостелевидение брали штурмом в октябре 2000 года, те события стали частью процесса свержения президента Слободана Милошевича. В воскресенье, 17 марта, протестанты на несколько часов взяли в кольцо резиденцию президента. По данным полиции, в ходе акций были задержаны 18 человек, шестеро из них помещены под арест на 30 суток, одному назначен денежный штраф. Общую численность протестантов власти оценили в 3 тыс.

Одним из основных организаторов протестов является объединение «Союз за Сербию», созданный бывшим мэром Белграда и лидером Демократической партии Сербии Драганом Джиласом. В союз вошло около 30 движений и партий, в том числе Народная партия экс-министра иностранных дел Вука Еремича, оппозиционное движение «Двери» Бошко Обрадовича и движение «Левица» («Левые Сербии») Борко Стефановича. Требований у протестующих несколько: найти виновников убийства сербского политика Оливера Ивановича (произошло в январе 2018 года в Косово), отправить в отставку главу МВД Небойшу Стефановича, сменить руководство национального телеканала РТС, отправить в отставку президента и правительство, провести прозрачные и честные выборы, обеспечить свободу слова (в рейтинге свободы слова Freedom House СМИ Сербии значатся как частично свободные).

Акции протеста продолжаются с начала декабря прошлого года, но до минувших выходных они проходили спокойнее. Поводом для начала выступлений стало избиение в ноябре прошлого года Борко Стефановича, лидера движения «Левица», который возложил ответственность за инцидент на партию власти.

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Последние аресты участники «Союза за Сербию» назвали политическими. «Мы считаем, что все это — политические аресты, и требуем их освобождения. Срок, который есть для этого у власти, — сегодня до 15:00 [17:00 мск]», — говорится в сообщении «Союза за Сербию», размещенном в Twitter. Президент Вучич, хотя прошло уже 15 манифестаций, на уступки идти пока не собирается. «Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1,584 тыс. человек, а вначале — еще меньше. И они нервничают. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич думают, что могут вернуться во власть», — заявил Вучич. В вышедшем 17 марта интервью телеканалу «Россия 24» президент выразил уверенность, что любые досрочные выборы дадут ему не меньше 55% голосов. «Я всегда получу 55%, а может, и больше. А они получат максимум 10–15, 16, 17%, не больше», — заявил он.

Лагерь протестующих довольно пестрый и представлен сторонниками разных течений, заметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Одним из координаторов демонстраций выступает правопреемник бывшей Демократической партии — коалиция «Союз за Сербию», которая поддерживает проевропейский курс, хотя и избегает критики Москвы. «С другой стороны, среди протестующих немало политиков с ультраправыми взглядами. Они недовольны смягчением линии Вучича по Косово и опасаются, что он может признать независимость этой территории», — отметил Кандель в беседе с РБК.

Александр Вучич (Фото: Srdjan Ilic / PIXSELL / PA Images / ТАСС)

Как могут развиваться события

Сценарий 1: отставка Вучича

Вероятность: низкая

В числе задач, которые декларируют протестующие, — отставка президента и создание условий для проведения прозрачных выборов. Впрочем, эксперты считают отставку и падение режима Вучича крайне маловероятными. До сих пор акции оппозиции не смогли найти широкого отклика в обществе, отметил Кандель. «Именно этим и объясняется попытка оппозиции повысить накал протестов, чтобы вынудить власти прибегнуть к насилию и привлечь больше граждан на свою сторону», — сказал он.

Сейчас не существует факторов, которые привели бы к свержению Вучича, согласен научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт. Эксперт напомнил, что власти сохраняют контроль над главными силовыми ведомствами — полицией и жандармерией. Кроме того, на Вучича не оказывают давления страны Запада, к мнению которых он прислушивается. «За четыре месяца протестов ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не выражали открытой поддержки оппозиции и воздерживались от критики в адрес президента», — сказал РБК Энгельгардт, заметив, что важную роль в свержении Милошевича играли как раз поддержка его противников Западом и утрата властями контроля над силовыми ведомствами.

Сценарий 2: протесты станут «новой реальностью»

Вероятность: средняя

Вучич демонстрирует способность поддерживать стабильность ситуации и отказывается идти на уступки протестующим, констатировал Энгельгардт. В то же время, отметил эксперт, свой натиск не собираются ослаблять и митингующие, лидеры которых намерены усилить уличную активность по мере улучшения погодных условий. Энгельгардт обратил внимание, что полицейские и протестующие не готовы прибегать к насилию. «Ни одна сторона не хочет переходить Рубикон и первой идти на эскалацию. Лидеры протеста подчеркнуто призывают сторонников действовать в мирном ключе, а полиция применяет дубинки только в самых крайних случаях», — пояснил специалист. Таким образом, велика вероятность перетекания протестов в хроническую фазу, считает аналитик.

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Если Вучич будет и впредь сохранять спокойствие и не станет провоцировать ультраправых политиков переговорами о статусе Косово, его положению вряд ли что-то грозит, полагает Кандель.

Сценарий 3: проведение досрочных президентских выборов

Вероятность: средняя

В качестве возможного выхода из ситуации аналитики называют досрочные выборы главы государства. Вучич видит такой сценарий приемлемым способом разрядить обстановку, так как оправданно считает себя фаворитом, утверждает Кандель. «Впрочем, это осознает и сама оппозиция, которая утверждает, что будет бойкотировать выборы, пока в стране не будут восстановлены свобода СМИ и прозрачность электоральной системы», — сказал Кандель. Сейчас Вучич вряд ли захочет проводить новые выборы, так как был избран всего два года назад, считает Энгельгардт: «Смысла подвергать свою позицию даже теоретическим рискам у него нет».

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили.
Теги: Сербия , Александр Вучич , протесты , Запад
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