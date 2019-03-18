«Желтые жилеты» перешли красную черту

Протесты в Париже обернулись погромами и пожарами на Елисейских полях

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал дать решительный ответ «желтым жилетам», устроившим беспорядки и погромы в Париже. В субботу они разгромили несколько бутиков на Елисейских Полях, полиция задержала более 200 человек

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французские власти примут «решительные» меры, чтобы избежать повторения погромов, которые прошли в Париже в субботу. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «То, что произошло [...] нельзя назвать протестами. Эти люди хотят разрушить республику, и их действия могут привести к убийствам [рядовых граждан]», — написал он в Twitter вечером 16 марта. Из-за этих событий Макрон вечером в субботу вернулся в столицу из Пиренеев, где катался на лыжах.

На улицы снова вышли десятки тысяч человек

В субботу, 16 марта, в Париже прошла 18-я по счету еженедельная акция участников движения «желтые жилеты», выступающих против экономической политики правительства, которая ведет к росту цен на бензин. Почти сразу после начала манифестация переросла в погромы. «Желтые жилеты» начали громить магазины и кафе на Елисейских Полях, в том числе работающий с 1899 года ресторан Le Fouquet, популярный у французской элиты (в 2007 году Николя Саркози праздновал там свою победу на президентских выборах). На стене ресторана погромщики нанесли граффити «Сарко (прозвище Саркози. — РБК) все сломал». В результате их действий были разграблены и разрушены киоски, бутики, в том числе брендов Hugo Boss и Longchamps, Bulgari, а также магазин Nespresso. Всего нападениям подверглись 80 магазинов, около 20 были ограблены или сожжены, сообщает France24 со ссылкой на ретейлеров. Сумма ущерба пока не подсчитана.

Погромщики отказывались повиноваться сотрудникам правопорядка и атаковали полицейских и их автомобили.

Всего на улицы по всей стране вышли более 30 тыс. демонстрантов, из них 1,5 тыс. проявляли жестокость, заявил министр внутренних дел Кристоф ​Кастанье. В Париже в акциях протеста приняли участие около 10 тыс. человек, неделей ранее — около 3 тыс., сообщает Reuters. Французские СМИ отмечают, что с конца декабря и до последней акции численность протестующих сокращалась, но теперь протесты снова начинают набирать популярность.

Около 240 протестующих были задержаны. В ходе стычек пострадали 42 протестующих и 17 полицейских, передает французский телеканал BFM. Для обеспечения безопасности в Париж были направлены 5 тыс. полицейских.

«Большие консультации» завершены

Акции «желтых жилетов» прошли на следующий день после окончания длившихся два месяца «больших консультаций», которые президент Макрон начал в ответ на акции протеста. В центре обсуждения были налоговая политика, устройство государственного аппарата, экология, а также вопрос французской идентичности и представительства в законодательных органах. Даже политические противники Макрона признают, что консультации стали политическим успехом президента, пишет Financial Times. Однако теперь ему нужно найти «стратегию выхода» из дебатов, чтобы не допустить разочарования их участников. При этом опрос Elabe показал: семь из десяти французов считают, что дебаты не приведут к разрешению кризиса, а 63% полагают, что правительство не примет во внимание выдвинутые предложения.

Представители «желтых жилетов» заявили, что намерены продолжать «призывать правительство к ответу». Глава общественной организации «Национальное равенство» Тьерри Поль Валетт потребовал аудиенции у Макрона, чтобы выработать такой план выхода из кризиса, который учитывал бы интересы «желтых жилетов» и рядовых граждан. При этом он раскритиковал действия погромщиков в субботу, назвав их «проявлениями экстремальной агрессии». «Мы не террористы […] и действуем в правовых рамках, установленных республикой», — заявил он.

Другой представитель движения, Айк Шахинян, также осудил поведение погромщиков. При этом он потребовал отставки главы МВД Кастанье, указав на его некомпетентность. Шахинян также добавил, что сложившийся кризис можно преодолеть, только прислушавшись к недовольным гражданам и приняв необходимые политические решения, а не устраивая репрессии или запрещая протесты.

Хроника противостояния властей и «желтых жилетов» 17–18 ноября 2018 года около 300 тыс. человек приняли участие в первой акции протеста «желтых жилетов», поводом для которой стало грядущее повышение цен на моторное топливо в связи с введением экологического налога. Манифестанты попытались прорваться к Елисейскому дворцу. 10 декабря 2018 года президент Эмманюэль Макрон в специальном обращении в ответ на протесты анонсировал несколько мер, среди которых — увеличение минимальной зарплаты и проведение консультаций. 13 января 2019 года президент Макрон опубликовал письмо о порядке консультаций. 15 января 2019 года — начало консультаций о реформах по всей Франции. 15 марта 2019 года — окончание консультаций.

Власти обсуждают расширение полномочий полиции

В воскресенье, 17 марта, премьер-министр Эдуар Филипп собирался обсудить ситуацию вокруг беспорядков с министром Кастанье, сообщила газета Le Figaro. Как подчеркнули в пресс-службе Филиппа, в ходе встречи он и Кастанье должны обозначить параметры анонсированного Макроном ответа властей на погромы. Комментируя субботние беспорядки в Twitter, глава МВД назвал демонстрантов «убийцами».

Глава профсоюза полицейских Alliance Фредерик Лагаш указал на недостаток у сил правопорядка полномочий для ареста протестующих, проявляющих жестокость. «Учитывая 18 недель [протестов], только тюрьма может стать для них сдерживающим фактором», — заявил он. «Дополнительные меры по обеспечению порядка будут приняты. Это не означает введение новых законов, но мы примем меры», — пообещала в воскресенье министр здравоохранения Аньес Бюзен.

Мэр Парижа Анн Идальго в интервью Le Parisien 17 марта заявила, что намерена спросить правительство, почему безопасность на Елисейских Полях не была обеспечена должным образом. «Мы должны быть способны справиться с такой ситуацией», — заявила мэр (цитата по France24). По ее словам, страна находится в центре социального и политического кризиса и дальше так продолжаться не может. «События в субботу зашли слишком далеко», — заявил Бернард Шталтер, президент CMA France (палата ремесленников). Продавцы и жители ждут от властей объяснений, сказал Жан-Ноэль Райнхардт, глава Комитета Елисейский Полей (местной ассоциации из 180 членов, объединяющей преимущественно бизнесменов).