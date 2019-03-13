«Ростелеком» прибавит в Tele2

Зачем госкомпания консолидирует 100% оператора «большой четверки»

Оператор Tele2 полностью перейдет под контроль «Ростелекома», сообщила госкомпания. Пока на сотовом рынке России есть другие активы на продажу, «Ростелеком» не будет присоединять к себе Tele2, считают аналитики

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом, куда входят группа ВТБ, компании Invintel B.V. Алексея Мордашова и банк «Россия» Юрия Ковальчука, об увеличении своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) с 45 до 100%. Такое заявление сделал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает корреспондент РБК.

«Мы завершили работу по согласованию базовых условий по консолидации 100% Tele2 «Ростелекомом» и переходим к формальным процедурам. В результате консолидации появится предприятие с выручкой, приближающейся к 500 млрд руб.», — сказал Осеевский.

По его словам, Tele2 останется дочерней структурой с самостоятельным менеджментом. Раскрыть подробности сделки президент «Ростелекома» отказался.

Долгие переговоры

В 2013 году ВТБ выкупил 100% «Tele2 Россия» — российского бизнеса шведской Tele2 AB — за $2,4 млрд (76 млрд руб. по тогдашнему курсу). Банк также взял на себя долг оператора в размере $1,15 млрд (36,4 млрд руб.). Осенью того же года ВТБ продал часть доли структурам банка «Россия» и Алексея Мордашова, а в 2014 году «Tele2 Россия» была объединена с мобильными активами «Ростелекома». В результате был образован «T2 РТК Холдинг», в котором госоператор получил 45%, а остальные акции — консорциум инвесторов, в котором ВТБ досталось 50%, Invintel B.V. — 40%, а банку «Россия» — 10%. Сделка позволила Tele2 выйти в новые регионы, в том числе в Москву, а также запустить услуги в стандартах 3G и 4G.

Идея увеличить долю госоператора в «Т2 РТК Холдинге» обсуждалась еще зимой 2017 года. Как сообщали источники РБК, именно с готовящейся сделкой было связано назначение весной 2017 года на должность президента «Ростелекома» Михаила Осеевского вместо Сергея Калугина. По словам источников, желание продать пакет со стороны ВТБ и других инвесторов могло быть обусловлено тем, что «T2 РТК Холдинг» не оправдал надежд инвесторов. В середине 2016 года компания перестала раскрывать финансовые и операционные показатели, что участники рынка объясняли негативными результатами после выхода на московский рынок. Однако по итогам 2018 года «Т2 РТК Холдинг» впервые с момента создания получил чистую прибыль

В сентябре 2018 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что обсуждался вариант увеличить долю «Ростелекома» за счет выкупа доли ВТБ. В январе этого года «Ведомости» писали, что для сделки 100% «Т2 РТК Холдинг» оценены в 240 млрд руб. В феврале глава ВТБ Андрей Костин говорил, что окончательное решение о продаже пакета может быть принято в течение месяца.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой, завершение сделки может занять несколько месяцев и будет включать внутренние корпоративные процедуры сторон, а также, скорее всего, потребует одобрения со стороны ФАС. По ее мнению, сделка, скорее всего, пройдет с дисконтом, так как, во-первых, переход актива происходит между текущими партнерами, во-вторых, рентабельность операций «Т2 РТК Холдинга» ниже средней по сектору и компания обременена значительным долгом (около 136 млрд руб.).

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов говорит, что сроки сделки будут зависеть от ее условий. «По уставу «Ростелекома» крупные сделки, чья сумма превышает 50% балансовой стоимости компании, должны рассматриваться собранием акционеров. Если стоимость пакета «Т2 РТК Холдинга» окажется ниже этого показателя, то для совершения сделки будет достаточно решения совета директоров. Для голосования представителей государства на совете потребуется директива правительства, на согласование которой также уйдет какое-то время», — отметил аналитик. На 31 декабря 2018 года стоимость чистых активов «Ростелекома» составляла 247,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Пресс-секретарь вице-премьера Максима Акимова не подтвердил, но и не опроверг информацию, что правительство готово поддержать консолидацию Tele2. Он лишь сообщил, что сейчас идет подготовка соответствующей директивы для голосования. Когда будет выпущена директива, он не уточнил.

Неочевидные плюсы

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что сделка выгодна и «Ростелекому», и «Т2 РТК Холдингу». «Ростелеком» сможет предоставлять клиентам различные конвергентные услуги (объединяющие в одном пакете услуги фиксированной и мобильной связи. — РБК) и получить развернутую по всей стране качественную мобильную сеть. Tele2, в свою очередь, получит доступ к обширной базе бизнес-клиентов «Ростелекома». До этого Tele2 был слабо представлен в сегменте b2b и b2g», — отметил Савватин.

Впрочем, Константин Белов считает, что после объединения Tele2 с мобильными активами «Ростелекома» несколько лет назад компания и так стала полноценным четвертым оператором мобильной связи на российском рынке и новая сделка не принесет ей очевидных плюсов. А для «Ростелекома» сделка будет означать увеличение долговой нагрузки. Впрочем, часть суммы «Ростелеком» сможет оплатить своими акциями, напомнил аналитик «Уралсиба». На балансе «дочки» «Ростелекома» «Мобитела» находятся 270 млн обыкновенных и 64,5 млн привилегированных бумаг госоператора. Стоимость этого пакета, исходя из текущих котировок на Мосбирже, составляет 23,4 млрд руб.

Партнера AC&M Consulting Михаила Алексеева удивило заявление главы «Ростелекома» о том, что «Т2 РТК Холдинг» после сделки останется самостоятельной компанией. «Когда одна телекоммуникационная компания покупает абсолютный контроль в другой, логично, чтобы они объединились на операционном уровне. Это позволяет как минимум сократить расходы на вспомогательные функции: бухгалтерию, юристов, HR-специалистов и т.д. Если слияния не будет, то сделка не принесет никакой синергии», — отметил Алексеев. Он указал, что «Ростелеком» и так был крупнейшим акционером «Т2 РТК Холдинга» и имел существенное влияние на него. «Приобретение 100% должно подразумевать какие-то дальнейшие действия. Если речь не идет о слиянии «Т2 РТК Холдинга» с «Ростелекомом», то, возможно, рассматривается какой-то другой вариант — объединение с конкурирующими сотовыми компаниями», — предположил партнер AC&M. В частности, в конце февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в 2018 году холдинг Veon вел с «Ростелекомом» переговоры о продаже своего российского актива «ВымпелКома». Собеседники агентства рассказали, что стороны не договорились о цене актива.

В то же время Михаил Алексеев признал, что само по себе слияние операторов фиксированной и мобильной связи — «очень длительный, сложный и болезненный процесс, как многие могли убедиться на примере слияния «ВымпелКома» и «Голден-Телекома» в 2008–2011 годах».

По мнению Анны Курбатовой, немедленных изменений на телеком-рынке после сделки ждать не стоит. «Скорее всего, на первом этапе после завершения сделки «Т2 РТК Холдинг» продолжит работать на рынке мобильной связи как самостоятельная компания, а «Ростелеком» будет выполнять функцию управляющего холдинга. Можно ожидать запуска совместных конвергентных продуктов для клиентов, но слияние компаний, очевидно, вопрос более отдаленной перспективы и будет зависеть от сценария дальнейшей консолидации игроков «большой четверки» на рынке мобильной связи», — отметила она.