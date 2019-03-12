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Коллекторов выселяют из коммуналки
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Газета
Коллекторов выселяют из коммуналки
Газета № 026 (2981) (1203) Политика,
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Коллекторов выселяют из коммуналки
Ирина Яровая предложила запретить передачу долгов по ЖКХ третьим лицам
Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, запрещающий передавать право взыскания задолженностей по ЖКХ коллекторам, ибо это ведет к злоупотреблениям. Однако статистика говорит, что значимость этой проблемы не столь велика
Ирина Яровая (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

«Злоупотребления и нарушения прав и законных интересов граждан»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, автор многих резонансных законодательных инициатив, внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает передачу коллекторам данных о задолженности россиян за услуги ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Яровой. Сам документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В пояснительной записке (.pdf) к законопроекту говорится, что в настоящее время де-факто допускается передача коллекторам права взимать с граждан задолженность за услуги ЖКХ, что приводит «к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан».

«[Это] <...> лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием специально уполномоченных жилищным законодательством участников и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме, что, безусловно, ограничивает законные права и интересы граждан», — отмечается в документе.

Яровая предлагает установить прямой запрет на уступку права взыскания просроченной задолженности граждан за услуги ЖКХ третьим лицам, за исключением профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг — управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов или ресурсоснабжающих организаций.

Общая задолженность по ЖКХ на конец третьего квартала 2018 года составляла 1,3 трлн руб., сообщили РБК в пресс-службе Минстроя. Ведомство поддерживает положения законопроекта «со стороны запрета передачи полномочий на взимание просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам только в части кредитных организаций и лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». «Одновременно с этим представляется целесообразным сохранить возможность такой уступки профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг», — указали в пресс-службе.

В конце прошлого года поставщики коммунальных услуг задумались над тем, чтобы начать сотрудничать с коллекторами для взыскания долгов. Так, сообщалось, что «Росводоканал» уже на этапе досудебных мероприятий передает часть задолженности коллекторским агентствам, которые входят в реестр ФССП. О возможных планах сотрудничать с коллекторами заявляли и в «Мосэнерго».

«Проблема несколько преувеличена»

Центр стратегических разработок в докладе о состоянии ЖКХ в прошлом году отмечал, что даже в кризисные годы собираемость жилищно-коммунальных платежей не опускалась в России ниже 93%. «Реальные проблемы с собираемостью существуют только на депрессивных территориях Дальнего Востока и Северного Кавказа, где собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги колеблется в диапазоне 70–90%», — говорится в докладе.

Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги в сфере ЖКХ на конец ноября 2018 года составила 428 млн руб., следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

По словам президента СРО «НАПКА» Эльмана Мехтиева, взыскание долгов за услуги ЖКХ исключено из-под действия 230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ»).

«Таким образом, компании, занимающиеся работой с ними, могут не состоять в реестре Федеральной службы судебных приставов и по факту являются безнадзорными. Взыскание долгов по ЖКХ должно быть урегулировано в рамках 230-ФЗ, так как без этого отсутствует какой-либо надзор и, как следствие, возрастает риск применения неправомерных действий. Если говорить об инициативе, то подобные действия ведут к сохранению безнадзорности, и вместо наведения порядка они сопоставимы с консервацией безнадзорности», — говорит Мехтиев.​

Он считает, что появление законопроекта связано с поручением президента по итогам послания Федеральному собранию, в котором указано до 1 мая 2019 года принять меры по предотвращению мошенничества по возвратам просроченных задолженностей. «К 1 мая подобные инициативы будут появляться с регулярным постоянством, так как самое простое — что-либо запретить, а не искать способы решения проблемы», — отмечает Мехтиев.

«Я не понимаю, почему долги по ЖКХ какие-то особенные и чем мотивировано такое исключение. Почему долги за автомобиль могут взыскивать коллекторы, а за ЖКХ — нет? — заявил РБК гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. — На мой взгляд, проблема передачи долгов ЖКХ коллекторам несколько преувеличена. Коллекторы вызывают отторжение у потребителей, а у коммунальщиков нет цели озлобить людей, и коммунальные долги передаются коллекторам только в крайних случаях. К тому же сами долги за ЖКХ, как правило, небольшие по сравнению с теми же долгами за автомобиль, и взыскивать их нужно не однократно, а многократно, потому что они накапливаются».

Коммунальщики заявили о планах передавать коллекторам долги по ЖКХ
Общество

Авторы: Анна Трунина, Надежда Федорова.
Теги: Ирина Яровая , Госдума России , коллекторы , ЖКХ , долги , ЖКУ
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