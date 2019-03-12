Накатанный путь в Крым

Предприятие Ивана Демченко претендует на покупку завода «Северстали»

Покупкой электрометаллургического завода «Северстали» в Саратовской области заинтересовался Абинский завод депутата Госдумы Ивана Демченко. Он рассчитывает стать основным поставщиком стали в Крым

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Завод для депутата

Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ), принадлежащий депутату Госдумы от «Единой России» Ивану Демченко, ведет переговоры о покупке электрометаллургического завода «Северстали» в Саратовской области (Балаково). Об этом РБК сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров.

«Северсталь» Алексея Мордашова запустила в Балаково завод по производству 1 млн т строительного проката (арматуры и фасонного проката) в год, инвестировав $700 млн (на тот момент 23 млрд руб.). По словам одного из собеседников РБК, покупатель заинтересован в активе, но пытается добиться снижения цены, договориться стороны должны к маю. C учетом нынешней ситуации на рынке сортового проката и дефицита лома для «Северстали» будет выгодно продать завод хоть немного дороже его долга, который на конец 2017 года составлял 14 млрд руб., сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. То есть, по мнению эксперта, покупатель должен взять на себя долг и немного доплатить.

Представитель «Северстали» отказался от комментариев. ​Демченко заявил РБК, что «не имеет отношения к переговорам, потому что он депутат Госдумы». По данным базы СПАРК, Демченко владеет АЭМЗ через две компании — «Новосталь-М» (80%) и кипрский ABK Holding Limited, но при этом он назван «бенефициаром» АЭМЗ. 100% акций АЭМЗ находится в залоге у Россельхозбанка в обеспечение кредитов. В АЭМЗ пока не ответили на запрос РБК.

«Сделали имя в США»

Демченко — депутат Госдумы от «Единой России» V, VI и VII созывов, он избирался от Краcнодарского края. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» депутат не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и управлять компанией, но может владеть акциями, если это не приводит к конфликту интересов.

В 1990-х годах он занимался ломозаготовительным бизнесом, создал компанию «Новоросметалл», на базе которой построил металлургический цех, а в 2000-х годах основал единственный в Краснодарском крае электрометаллургический завод — АЭМЗ, вложив в него около 30 млрд руб. Мощность АЭМЗ составляет 1,5 млн т строительного проката, 30% произведенной продукции компания отправляет на экспорт. Демченко покинул руководящие должности в этих компаниях, когда в 2007 году стал депутатом Госдумы.

В конце 2017 года США ввели специальную импортную пошлину против катанки АЭМЗ в размере 756,93%. Демченко в интервью журналу «Эксперт» в сентябре 2017 года так комментировал это решение: «Вы знаете, что АЭМЗ находится в санкционном списке США? Мы попали под санкции на поставку арматуры и катанки, хотя до этого проходили по цене, работали четко и в срок. Мы сделали себе имя, в том числе и в США, но там ввели пошлины против конкретного завода АЭМЗ — 800% от стоимости. Завозите! Конечно, это потеряло смысл». По его словам, с тех пор всю экспортную продукцию завода покупает Бельгия. «Европа потихоньку начинает плевать на американские санкции. Они то, что им надо, у нас покупают. Ничего подобного, скажем, в Китае не купят», — говорил Демченко.

На АЭМЗ продолжается проект расширения предприятия: к 2020 году будет построен еще один цех по выпуску проволоки и арматуры мощностью до 200 тыс. т в год за 3,2 млрд руб.

Электрометаллургический завод «Северстали» в Саратовской области (Балаково) (Фото: balakovo.severstal.com)

«Закроем потребности Крыма»

По словам источника, знакомого с планами АЭМЗ, компания планирует увеличить доли на рынке строительного проката и рассчитывает, что эта продукция потребуется на развитие Крыма. Демченко в интервью «Эксперту» в 2017 году также рассказывал о ставке на этот рынок: «Когда построят мост в Крым, мы полностью закроем потребности полуострова в металлопрокате. С нами тяжело будет конкурировать». Крымский мост открыли для движения грузового транспорта 1 октября прошлого года, железнодорожное движение между Крымом и Таманью должно быть запущено в 2019 году.

За последние годы многие металлургические компании отстроили сортовые заводы, но каких-то значимых строек не ожидается. А в Крым такие компании, как «Северсталь», поставлять не будут.

«Если АЭМЗ не боится санкций, то будет вне конкуренции по поставкам в Крым», — говорит Худалов. Однако сейчас потребности строительного рынка Крыма составляют всего около 30–60 тыс. т проката в год, сказал РБК один из металлотрейдеров. При этом завод в Балаково в 2018 году увеличил производство стали по сравнению с 2017 годом на 15,5%, до 904 тыс. т, а производство сортового проката выросло на 19,8% и достигло 807 тыс. т.

Худалов называет решение «Северстали» продать этот завод своевременным. Сейчас в отсутствие масштабных инвестпроектов предложение строительного проката превышает спрос, а кроме того, по строительному прокату маржа всегда ниже и это сезонный продукт, указывает он.

В России ощущается дефицит лома (это основное сырье для электрометаллургических заводов), поэтому маржинальность именно мини-заводов, таких как предприятие в Балаково, находится под давлением, добавил эксперт. Мини-заводами называются предприятия с коротким технологическим путем: в качестве сырья используется металлолом, из которого производят сталь, а из стали — строительный прокат. Крупнейшие игроки этого рынка помимо завода в Балаково — НЛМК (мини-заводы в Калужской области и на Урале производят около 3,5 млн т в год) и Ростовский электрометаллургический завод (мощность — 530 тыс. т в год, находится под процедурой наблюдения).

Рынок арматуры в России, по оценке Худалова, составляет около 7–8 млн т в год, плюс остальной строительный сортамент — еще 4–5 млн т.

На дефицит лома в России недавно пожаловались Минпромторгу трубники. По их мнению, он образовался в том числе из-за развития в России электросталеплавильных производств. Они попросили ввести временные ограничения на экспорт — на шесть месяцев.