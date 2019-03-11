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Газета
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Газета № 025 (2980) (1103)
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Делом рейтинг не испортишь
Как повлияет на ход президентской кампании на Украине уголовное преследование Владимира Зеленского
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него ведется уголовное производство об отмывании денег. Как это отразится на его рейтинге — разбирался РБК
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

О чем рассказал Зеленский

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и «95-го квартала» о каком-то отмывании денег. В-третьих, появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои политические билборды», — сказал он.

По словам Зеленского, против него готовят еще одно уголовное дело. «Я думаю, что в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что неизвестные угрожают его семье и детям.

Спустя несколько часов после публикации обращения Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что на данный момент нет уголовных дел, возбужденных в отношении кого-либо из кандидатов. Глава ведомства Артем Сытник вместе с тем отметил, что заявления против кандидатов действительно есть: «Очень много заявлений провокационного характера».

В понедельник МВД Украины сообщило, что на крыше здания, где расположен офис Зеленского, обнаружили прослушивающее устройство. Его изъяли прибывшие оперативники. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Прослушивающее оборудование установила СБУ, но в ведомстве заявили, что это не связано с избирательной кампанией и деятельностью Зеленского.

Повлияет ли возможное уголовное дело на рейтинг

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По данным опроса, проведенного 19–28 февраля группой «Рейтинг», Зеленский остается лидером по популярности — его поддерживают 25,1% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. Второе место делят действующий президент Петр Порошенко (16,6%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (16,2%). За депутата Верховной рады Юрия Бойко, представляющего интересы юго-востока страны, готовы отдать свои голоса 11,3%. Рейтинг остальных кандидатов — ниже 10%. При этом 25% респондентов еще не определились с выбором. Как следует из данных рейтинга, во втором туре, если он потребуется, ​Тимошенко выигрывает у Порошенко (31% против 24%), а Зеленский побеждает как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%).

Несмотря на то что пока подтверждений о возбуждении уголовного дела со стороны правоохранительных органов не было, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отметил в разговоре с РБК: «Я не удивлюсь, если это правда». Но, уверен эксперт, вряд ли Зеленскому что-то угрожает: «На него достаточно сложно найти компромат, потому что он не был во власти».

Украинский политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что по украинским законам открытие уголовного производства — технический процесс, который не обязательно перерастает в уголовное дело. По законодательству Украины любое заявление о преступлении автоматически вносится в Единый реестр досудебных расследований, ранее объяснял РБК Виталий Сердюк, адвокат экс-президента страны Виктора Януковича. Это не значит, что человек находится под подозрением, говорит он. Открытие уголовного производства — «в значительной степени техническое действие», отмечал управляющий партнер базирующейся в Киеве международной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев: «Сам факт наличия уголовного производства не свидетельствует о каком-либо ограничении прав лица, в отношении которого проводится досудебное расследование».

Обвинения в отмывании средств никак не повлияют на избирателей Зеленского, уверен Фесенко.​ В январе журналисты проекта «Схемы» (совместный проект украинской службы «Радио Свобода» и телеканала «Перший») опубликовали расследование о бизнес-деятельности Зеленского в России, напоминает он. В расследовании говорилось, что Зеленский и несколько его партнеров владеют кипрской компанией Green Family, при посредничестве которой были созданы три российские киностудии: «Вайсберг Пикчерс», «Платинум Фильм» и «Грин Филмс». «Бизнес в России, стране-агрессоре, у нас считается гораздо более серьезным компроматом, чем отмывание средств. Опубликованное в январе расследование вызвало большой резонанс, но получилось, что на фоне этого расследования у Зеленского произошел скачок рейтинга. Напротив, вся эта история вызвала дополнительный ажиотаж», — объясняет Фесенко.

С ним согласен и политолог Бондаренко. ​«Если это действительно уголовное дело, связанное с отмыванием или неуплатой налогов, вряд ли оно поменяет отношение украинского избирателя к Зеленскому, — говорит он. — Между гражданами Украины и государством существует неформальный договор: люди не интересуются тем, на что живут чиновники, а те, в свою очередь, не интересуются, на что выживают простые люди».

Владимир Фесенко считает, что у феномена Зеленского есть две причины: отражение кризиса доверия к политическим элитам и популярный на Украине политический миф о том, как человек из народа — школьный учитель — стал президентом, который сформировался после выхода сериала «Слуга народа», в котором он играет главную роль. По словам эксперта, «люди продолжат верить, что только такой человек может сломать систему».

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Владимир Зеленский , выборы президента , Украина , Петр Порошенко
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