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Цифровое кадровое решение
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Газета
Цифровое кадровое решение
Газета № 024 (2979) (0703) Технологии и медиа,
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Цифровое кадровое решение
Бизнес раскритиковал подход Минтруда к тестированию электронного документооборота
С 1 января 2020 года Минтруд начнет тестировать внедрение электронного кадрового документооборота на нескольких компаниях. Однако представители бизнеса просят не ограничивать круг участников эксперимента и сократить его сроки
Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

Представители бизнеса попросили Минтруд сократить сроки тестирования электронного кадрового документооборота в компаниях и разрешить это делать всем желающим. Соответствующее предложение от имени Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) было направлено в Минтруд, рассказал РБК председатель ассоциации Николай Комлев. Ассоциация объединяет компании «Яндекс», Microsoft, Acronis, КРОК, «Лаборатория Касперского», DNS и другие.

С 1 января 2020 года Минтруд планирует запустить эксперимент по ведению документов, связанных с трудовой деятельностью, в электронном виде у отдельных работодателей. Согласно законопроекту, опубликованному в феврале 2019 года, реализация пилотного проекта должна завершиться 31 декабря 2022 года. Конкретный перечень участников эксперимента определит правительство. Предполагается, что он будет состоять примерно из десяти работодателей, которые сами смогут определить набор документов, которые будут переведены в электронный вид. Публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза завершатся 13 марта.

Переход на электронный кадровый документооборот предусмотрен в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование» национальной программы «Цифровая экономика». В нем прописано, что соответствующие изменения в Трудовой кодекс должны быть внесены до декабря 2020 года.

Бизнес просит ускориться

АПКИТ поддержал введение документооборота в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Однако сроки эксперимента и количество потенциальных участников вызывают у бизнеса опасение. «Планируемый срок эксперимента неоправданно затянут. Из логики законопроекта следует, что в 2023 году будут подведены итоги эксперимента и собственно переход к электронному кадровому документообороту будет не ранее 2024 года», — говорится в письме.

Кроме того, ограниченный круг участников эксперимента создает риски для тех компаний, которые в нем не участвуют. В АПКИТ уверены, что для них ведение электронного кадрового документооборота будет вне рамок правового поля.

Как считает Николай Комлев, это приведет к еще «большему отставанию экономики и регуляторики России от развитых стран». Поэтому ассоциация просит Минтруд сократить срок проведения эксперимента до 31 декабря 2021 года, подтвердить право любой компании вести кадровый документооборот в электронном виде и расширить область проведения эксперимента до нескольких регионов.

Ускоренный переход на электронный документооборот поддерживают также в АНО «Цифровая экономика» (среди ее учредителей — правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и др.). «Такой шаг на фоне тотальной цифровизации — неизбежность, и дело только в сроке перехода. Бизнес выступает за более быстрый переход, чем обозначено в инициативе Минтруда, при том что в целом эксперимент безусловно поддерживает», — сказал директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

По его словам, при переходе на электронные трудовые книжки и документооборот российские работодатели ежегодно в общей сложности будут экономить миллиарды рублей, которые могут быть направлены на социальные программы.

«Однако пилотная зона должна определяться не территориальным местонахождением, а технической готовностью работодателя к реализации эксперимента с учетом обеспечения прав работников», — уверен Тер-Степанов.

Руководитель практики трудового права Bryan Cave Leighton Paisner Russia Надежда Илюшина отметила, что многие работодатели сейчас стараются перейти на использование электронного документооборота в трудовых отношениях, поскольку это удобно. «Но Трудовой кодекс обязывает работодателя знакомить работника с различными документами под подпись. Таким образом, формально закон предусматривает, что в подтверждение ознакомления с документами работники должны именно расписываться, то есть проставлять «живую» подпись», — пояснила юрист.

Исключение предусмотрено только для дистанционных работников и для документов, регулирующих права и обязанности в сфере охраны труда. Хотя, по словам Надежды Илюшиной, суды «спокойно реагируют» на электронные документы. «При отсутствии собственноручно подписанного документа суды обычно просят показать «хоть что-то», что свидетельствовало бы о том, что работник знал о каком-то случившемся событии или о содержании того или иного документа», — заключила она.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Анастасия Буянова также говорит, что препятствием для широкого применения в кадровом делопроизводстве электронных документов выступает требование осуществлять ознакомление работника с различными документами под подпись. Только «Трудовой кодекс РФ требует осуществить ознакомление работника с различными документами под подпись 17 раз», отметила она.

Минтруд никогда не спешит

Комментировать письмо АПКИТ представитель пресс-службы Минтруда не стал. Но пояснил, что за период проведения эксперимента, в частности, должны быть решены вопросы обеспечения сохранности электронных документов, подготовлен ряд законопроектов, регламентирующих работу с ними, а также урегулирован вопрос об использовании отечественных технических средств и программного обеспечения для хранения информации в электронном виде.

Ранее бизнес раскритиковал и разработанную Минтрудом схему по переходу на электронные трудовые книжки. В июле 2018 года ведомство представило поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают переход на новую систему с 1 января 2020 года. Работодатель должен будет передавать в Пенсионный фонд в электронном виде информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии и образовании сотрудника. При этом вводится шестилетний переходный период: до 1 января 2027 года работодатели будут передавать информацию о работниках в ПФР, но продолжат хранить и бумажный аналог. Однако в августе РСПП выступил с предложением сократить переходный период до трех лет. «Три года достаточно для того, чтобы проверить работу системы, наладить механизмы взаимодействия и в принципе понять, будет ли работать электронная трудовая книжка», — пояснял тогда РБК вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

На ускоренном отказе от бумажных трудовых книжек настаивали и представители АНО «Цифровая экономика». Одна из рабочих групп при организации разработала законопроект, в котором предлагается отказаться от бумажных книжек по истечении 180 дней с момента вступления в силу соответствующего закона. С этого же момента в электронном виде могут заключаться трудовой и другие договоры с работником.

Но Минтруд, несмотря на заявление бизнеса, не отказался от первоначальной концепции: в декабре прошлого года министерство внесло в правительство законопроект о введении электронных трудовых книжек, и шестилетний переходный период в нем сохранился.
Автор: Александра Посыпкина.
При участии: Евгения Баленко.
Теги: цифровая экономика , Минтруд , электронные трудовые договоры , госрегулирование
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