Демократы снова в деле

Против президента США Дональда Трампа возобновлены расследования

Демократы в палате представителей возобновили сразу несколько расследований против Дональда Трампа. Атака на президента объясняется желанием парализовать работу всей его администрации в преддверии новых выборов

Майкл Коэн (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В среду, 6 марта, бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн должен в очередной раз дать показания на закрытых слушаниях в конгрессе. Допрос уже осужденного американским судом юриста будет проведен в рамках расследования, которое ведет комитет по разведке палаты представителей. На прошлой неделе Коэн выступал перед членами американского парламента дважды. Один раз — на открытых слушаниях.

Коэн, в частности, заявлял, что Трампу заранее было известно о запланированной публикации похищенных хакерами электронных писем демократов на портале WikiLeaks, которая негативно отразилась на рейтингах его соперницы Хиллари Клинтон. В свидетельских показаниях конгрессу Коэн сказал, что Трамп обсуждал строительство небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании. Экс-юрист назвал президента «расистом, мошенником и обманщиком». Вместе с тем Коэн заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или представители его кампании вступали в сговор с Москвой.

В декабре 2018 года суд уже признал Коэна виновным в даче ложных показаний конгрессу и нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний (бывший юрист признал вину по выдвинутым против него обвинениям) и приговорил к трем годам тюрьмы. Коэн также признал себя виновным в даче ложных показаний конгрессу о строительстве Trump Tower в Москве. Коэн являлся фигурантом расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

14 марта уже на публичных слушаниях перед конгрессом выступит ​Феликс Сатер — бывший деловой партнер Трампа в России, который работал над проектом Trump Tower вместе с Коэном.

Какие дела Трампа заинтересовали демократов

Демократы начали выполнять обещание, данное после победы на промежуточных выборах в палату представителей, — парализовать работу администрации бесконечными расследованиями и слушаниями, отметил в разговоре с РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Консолидируются все направления, чтобы устроить Трампу адскую жизнь. Задача вполне осознанная — создать условия, при которых Белый дом не сможет работать», — сказал он.

В начале марта председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерри Нэдлер заявил о начале масштабного расследования деятельности Дональда Трампа на предмет злоупотребления властью, воспрепятствования правосудию и связей Трампа с Россией. Белый дом назвал «позорными и оскорбительными» действия Демократической партии, инициировавшей новые расследование.

Комитет направил 81 письмо в правительственные и частные организации и приближенным к Трампу лицам с вопросами, касающимися того, злоупотреблял ли Трамп или члены его администрации властью, давили ли они на правосудие и участвовали ли в серых финансовых схемах. Среди адресатов писем — сыновья президента, его зять Джаред Кушнер, бывшие чиновники администрации и личные помощники Трампа. Письмо получил и миллиардер Виктор Вексельберг, который находится под санкциями США. В январе 2017 года он познакомился с адвокатом Трампа Майклом Коэном, присутствовал на инаугурации президента США 20 января, а затем общался с Коэном в марте, обсудив потенциальные возможности для ведения бизнеса. Также конгрессмены направили письмо в компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг» бизнесмена Евгения Пригожина, которую обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Структуру Пригожина подозревают в финансировании пропагандистской операции, чтобы повлиять на результаты голосования.

Кроме того, главы сразу трех комитетов (по международным отношениям, разведке и надзору за деятельностью администрации) палаты представителей запросили у Белого дома информацию о переговорах Трампа с Путиным.​ Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп прилагает усилия, чтобы скрыть детали своих бесед с Путиным. По данным издания, американский президент забрал у своего переводчика записи, сделанные во время переговоров, а также запретил рассказывать о том, что обсуждалось на встрече. Источники издания заявили, что им не удалось получить достоверные отчеты о пяти встречах, которые Путин и Трамп провели с глазу на глаз в последние два года. Среди них — двухчасовая личная встреча в Хельсинки — тогда Трамп не разрешил никому из помощников и членов кабинета министров присутствовать на переговорах с президентом России.

Дональд Трамп и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Еще одно направление расследования — установить, препятствовал ли Трамп правосудию, увольняя своих возможных противников в Министерстве юстиции, например бывшего директора ФБР Джеймса Коми — последний вел расследование о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, пока Трамп не уволил его в мае 2017 года. Впоследствии расследование было передано спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Чего можно добиться атакой на Трампа​

В конце февраля CNN со ссылкой на источники сообщил, что генеральный прокурор США Уильям Барр готовится в ближайшие несколько дней объявить о завершении расследования Мюллера. Спецпрокурор подготовит конфиденциальный отчет о своей работе для Барра, после чего тот должен будет кратко представить итоги расследования конгрессу. Но когда генпрокурор это сделает, неизвестно. В январе Барр заявил, что представит столько информации, сколько возможно. В связи с этим демократы забеспокоились, что генпрокурор воспользуется лазейками в законах, чтобы скрыть результаты расследования Мюллера от общественности. Трамп назначил Барра на пост генпрокурора вместо Джеффа Сешнса, который отказывался вмешиваться в ход расследования Мюллера. В новом расследовании конгрессмены также намерены воспользоваться данными, которые получил специальный прокурор, и сделать их публичными.​

Барр должен опубликовать данные, полученные в ходе расследования Мюллера только в том случае, если они могут лечь в основу обвинительного акта против Трампа, считает бывший политический стратег при президенте Джордже Буше-младшем Карл Роув. «При этом маловероятном сценарии господин Барр должен предоставить конгрессу право решать, соответствуют ли эти обвинения преступлениям, за которые выносят импичмент», — написал он в колонке для The Wall Street Journal. В противном случае, указал Роув, генпрокурору не стоит «подливать масла в огонь политических противоречий Вашингтона», публикуя данные, которые Мюллер счел недостаточными для вынесения Трампу формальных обвинений.​

Как объявляют импичмент президенту США Согласно Конституции США, президенту страны может быть объявлен импичмент за государственную измену, взяточничество и другие более серьезные преступления. Процедура импичмента начинается с голосования в палате представителей конгресса США по одному или нескольким обвинениям в адрес президента. Президент официально подвергается импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. После этого разбирательство переходит в сенат: члены верхней палаты выступают в роли суда присяжных во главе с председателем Верховного суда. Сторону обвинения представляет группа специальных представителей, так называемых менеджеров, которые назначаются палатой представителей. Президент выбирает юристов, которые представляют сторону защиты. Для признания президента виновным необходимо больше двух третей голосов сенаторов. Тогда он лишается своей должности, а его пост передается вице-президенту.

Все усилия демократов по блокировке работы администрации Трампа объясняются подготовкой к предстоящим выборам президента в ноябре 2020 года, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. В этом контексте важно держать Трампа под политическим прессингом как можно дольше, вплоть до даты голосования. «В конце концов дело может дойти даже до запуска процедуры импичмента, хотя она вряд ли будет завершена. Исходя из текущих обвинений в отношении Трампа, сложно представить себе, что сенаторы согласятся отстранить его от должности», — сказал эксперт, отметив, что главная цель демократов состоит именно в поддержании неблагоприятной атмосферы вокруг республиканцев.

При этом у Трампа нет эффективных инструментов для сдерживания демократов, считает Гарбузов. Как отметил эксперт, даже если президент, например, уволит с поста Роберта Мюллера, это только усилит шумиху вокруг расследования. «Вдобавок у Трампа нет возможности нейтрализовать конгрессменов и представителей СМИ, которые накаляют градус расследования», — пояснил он. В сложившихся условиях единственный козырь Трампа — рост экономики США, но неизвестно, продержится ли этот тренд до 2020 года.