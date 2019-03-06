Сенаторы выступили с отрезвляющей инициативой

В Федеральном собрании разработан законопроект о платных спецучреждениях для пьяных

В Совете Федерации подготовили законопроект о создании системы вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства. Платить за пребывание в таких учреждениях будут сами граждане

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Что предлагают сенаторы

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весны, уточнил собеседник РБК в аппарате верхней палаты.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов». Сенаторы хотят передать региональным властям полномочия создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Это позволит брать плату с посетителей, утверждают сенаторы. Впрочем, механизм оплаты за услуги спецучреждений пока не проработан.

Сенаторы обсуждают механизм частно-государственного партнерства, при котором бизнес будет строить учреждения и сдавать их в аренду государству. Обеспечивать вытрезвители всем необходимым в этом случае будут за казенный счет, рассказал РБК источник в аппарате Совфеда. «Управлять вытрезвителями будут местные власти: они будут устанавливать правила содержания и обеспечивать человеческие условия содержания», — заключил собеседник РБК.

Потенциальных клиентов таких учреждений можно поделить на две части, рассказал РБК президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев. Около 60% — это те, кто нуждается только в социальной помощи, а 40% — нуждающиеся в минимальной медицинской помощи. «У нас социальные и медицинские услуги курируют разные ведомства — Минздрав и социальные службы, — отметил Исаев. — С этим и связана главная сложность в организации вытрезвителей, которая снимается государственно-частным партнерством».

Сейчас вытрезвители создаются в частном порядке при региональных больницах, но они не имеют права требовать с пациентов деньги, уточнил сенатор Рязанский. «Дело в том, что закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которую они не просят, — уточнил сенатор. — Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина — это смешно». Недовольство у авторов законопроекта вызвало то, что «такие услуги оплачиваются за счет налогоплательщиков, а не самих граждан».

Нужно «придать региональным учреждениям такую правовую форму», которая позволяла бы брать за такую услугу деньги, уверен сенатор. «Пусть платят сами», — заключил он.

Как будет оплачиваться содержание

По какому принципу попавшие в вытрезвитель будут оплачивать свое содержание в нем, пока не ясно. Обсуждается вариант, при котором плата за содержание будет приниматься, после того как человек придет в себя, сказал источник РБК в верхней палате. Однако у этого варианта есть минусы: если денег при себе у клиента не окажется, взыскать плату будет практически невозможно. «Поэтому прорабатывается вариант, при котором тем, кто будет не способен оплатить свое содержание в вытрезвителе, предложат общественные работы при муниципалитетах», — добавил собеседник.

По его словам, максимальная плата за день в вытрезвителе не будет превышать пары тысяч рублей. Такую же сумму РБК назвал Исаев. По его мнению, стоимость дня пребывания в спецучреждении «не может быть ниже 500 руб. и не может быть больше 2 тыс. руб.».

По мнению Исаева, еще один способ обеспечить окупаемость вытрезвителей — отчислять им часть средств из штрафов за нахождение в общественных местах в нетрезвом виде. Штраф по статье 20.21 КоАП РФ составляет от 500 до 1500 руб. «Этот штраф можно было бы увеличить, к примеру, на 1 тыс. руб. и перечислять эту тысячу в спецучреждения», — предложил эксперт. Также Исаев считает, что вытрезвители могли бы предоставлять комплексы дополнительных услуг «по типу авиакомпании «Победа», которая берет доплату за места и питание в самолете, например, можно требовать деньги с посетителей за «дополнительную еду или дополнительные медицинские услуги».

Куда делись вытрезвители В 2011 году во время реформы МВД вытрезвители по всей России были ликвидированы. Полиция теперь может задерживать людей в нетрезвом виде только в том случае, если они совершают правонарушения, скорая их госпитализирует — если они получили травмы. В очередной раз вопрос о возвращении вытрезвителей поднимался во время чемпионата мира 2018 года по футболу. Планы открыть учреждения для содержания выпивших обсуждали в Санкт-Петербурге, Череповце и других городах. В 2015 году Общественный совет при МВД России предложил вернуть вытрезвители и законодательно закрепить их деятельность в структуре Министерства здравоохранения, однако этого не произошло. В марте 2018 года о планах создать сеть спецучреждений при участии Минтруда заявил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Позже министерство опровергло его слова.

Кто будет​ попадать в новые вытрезвители

Законопроект предусматривает, что в вытрезвители будут попадать люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не способны самостоятельно передвигаться. Еще одно условие — они не должны нуждаться в серьезной медицинской помощи. Если пьяный получил травму — он отправится в травмпункт или в больницу, уточнил собеседник РБК в аппарате «социального» комитета Совфеда. Определять степень опьянения и отправлять людей в вытрезвители будет полиция.

«Первая медицинская помощь будет оказываться в вытрезвителях, там обязательно находится фельдшер, — добавил Рязанский. — При более серьезных травмах граждан будут отправлять в больницы».

В вытрезвители не будут брать людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, уточнил сенатор. «Для таких случаев есть специальные центры, которые занимаются лечением, — отмечает Рязанский. — Мы же говорим об оказании услуг людям, которые не нуждаются в лечении. Это временное явление, человек отоспался, помылся — и домой».

У кого есть претензии к законопроекту​​

В среду, 6 марта, законопроект будут обсуждать на совещании в Совфеде с представителями профильных министерств и депутатами Госдумы.

Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. «Но до сих пор мы не получили никакого ответа в силу межведомственной рассогласованности», — уточнил Рязанский. «Получается, что определенными законодательными мерами МВД исключено из процесса решения вопроса о возвращении вытрезвителей, Минздрав не занимается этим вопросом в силу того, что у нас страховая медицина, а речь идет о тех, кому не надо оказывать медицинскую помощь», — пояснил Рязанский. Местные органы власти не наделены достаточными полномочиями, в результате чего проблема «в некотором смысле подвисла», признался сенатор.

Замечания к законопроекту уже возникли у Минфина. В министерстве не увидели в нем информации об источниках финансирования проекта по возвращению вытрезвителей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Средства, как следует из законопроекта, должны изыскать региональные власти, так как полномочия по организации деятельности спецучреждений предлагается предоставить именно им. «Эта мера приведет к дополнительным расходам бюджетов субъектов России», — говорится в отзыве Минфина на законопроект. По мнению чиновников министерства, расходы возрастут и у полиции — ей предстоит доставлять пьяных в спецучреждения, а это, в свою очередь, приведет к расходованию дополнительных средств федерального бюджета.

«В случае подтверждения потребности в средствах федерального бюджета, бюджетов регионов законопроект должен быть доработан с учетом указания источников и порядка исполнения новых видов расходных обязательств», — заключили в министерстве.

В Минэкономразвития РБК заявили, что министерство направило отзыв в профильное ведомство — Минздрав. РБК направил запрос в Министерство здравоохранения.