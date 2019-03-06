Досмотровый недосмотр

Штрафной долгострой
Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса не успело исполнить требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Этот этап работ предполагал строительство и подготовку к запуску стационарного досмотрового комплекса на территории Крыма. Общая сумма контракта составляет 1,78 млрд руб., из которых уже оплачено 1,29 млрд руб. По его условиям срок завершения работ по подготовке к запуску досмотрового комплекса истек 15 декабря 2018 года.
В конце декабря из-за невыполнения обязательств Служба автомобильных дорог Крыма — заказчик этой части работ по обеспечению безопасности моста — оштрафовала УВО Минтранса на 3,7 млн руб., следует из материалов сайта госзакупок.
Это не первый случай задержек в обеспечении транспортной безопасности автодорожной части моста (подходов к нему со стороны Крыма и Краснодарского края, а также самого сооружения). Предполагалось, что все объекты должны были сдать 30 апреля 2018 года, потом сроки дважды переносили — на 30 сентября 2018 года и 1 декабря 2019 года. В апреле 2018 года Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», госзаказчик строительства моста, оштрафовал УВО Минтранса на 22,6 млн руб. А в мае 2018 года был отправлен в отставку глава УВО Игорь Шерстников.
Единственным полностью завершенным этапом контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста пока является строительство досмотрового комплекса со стороны Краснодарского края (на 39-м км автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керченский пролив). При этом в декабре 2018 года Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» выставило УВО Минтранса неустойку в размере 4,77 млн руб. (при общем объеме контракта в 636,4 млн руб.). РБК направил запрос в «Черноморье» с просьбой объяснить причину штрафа.
Представители Службы автомобильных дорог Крыма и УВО Минтранса не ответили на запросы РБК.
Кто отвечает за безопасность Крымского моста
Правительство назначило УВО Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив в начале 2017 года. УВО обязано выполнить инженерные изыскания, спроектировать и построить объекты транспортной безопасности моста и подходов к нему, а также оснастить их инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы.
Заказчиками работ по обеспечению транспортной безопасности моста и сопутствующих участков выступали Служба автомобильных дорог Крыма, структуры Росавтодора (управления «Черноморье» и «Тамань») и Росжелдор. Общая стоимость подрядов — 12 млрд руб. Генподрядчиком строительства моста выступает «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.
УВО Минтранса занимается охраной объектов, находящихся в сфере ведения министерства. Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов считает, что других организаций, способных обеспечить транспортную безопасность проекта такого уровня, как Крымский мост, в России нет. Поэтому структура Минтранса и была назначена единственным исполнителем, замечает он.
Временная схема
Перенос срока завершения строительства досмотрового пункта не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной части Крымского моста, заявил РБК представитель Минтранса 5 марта. По его словам, со стороны Краснодарского края досмотр транспортных средств, въезжающих на Крымский мост, осуществляется стационарным инспекционно-досмотровым комплексом, а со стороны Крыма — с помощью мобильных комплексов, обеспечивающих выполнение требований по транспортной безопасности. Также используются «иные технические средства обеспечения транспортной безопасности», добавил он, не уточнив деталей.Запуск движения по автомобильной части моста проходил поэтапно: с 16 мая 2018 года — для легкового транспорта и пассажирских автобусов, с 1 октября — для грузовиков, а «следующим этапом поедет автотранспорт с опасными грузами», напомнил представитель министерства.
Из-за отсутствия стационарных комплексов досмотра в Керчи по Крымскому мосту нельзя, в частности, провозить нефтепродукты, говорил РБК владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — подтверждал Виктор Костюков, аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор», которая поставляет нефтепродукты в Крым. Поэтому поставщики пользуются паромной переправой по морю, как и до введения в строй Крымского моста.
Из-за логистики цены на бензин на полуострове выше, чем в соседних регионах России. По итогам января 2019 года — на 13% выше, чем среднероссийские, следует из данных Росстата. Средняя розничная цена бензина по России составляла 44,16 руб. за литр, дизельного топлива — 47,15 руб. за литр, а в Крыму — 49,84 и 50,76 руб. за литр соответственно.