Досмотровый недосмотр

Минтранс сорвал сроки обеспечения транспортной безопасности Крымского моста

Структура Минтранса не успела вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту в рамках соответствующего госконтракта. Из-за этого возникают сложности с поставкой бензина на полуостров по мосту

Строительство автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

​Штрафной долгострой

Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса не успело исполнить требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Этот этап работ предполагал строительство и подготовку к запуску стационарного досмотрового комплекса на территории Крыма. Общая сумма контракта составляет 1,78 млрд руб., из которых уже оплачено 1,29 млрд руб. По его условиям срок завершения работ по подготовке к запуску досмотрового комплекса истек 15 декабря 2018 года.

В конце декабря из-за невыполнения обязательств Служба автомобильных дорог Крыма — заказчик этой части работ по обеспечению безопасности моста — оштрафовала УВО Минтранса на 3,7 млн руб., следует из материалов сайта госзакупок.

Это не первый случай задержек в обеспечении транспортной безопасности автодорожной части моста (подходов к нему со стороны Крыма и Краснодарского края, а также самого сооружения). Предполагалось, что все объекты должны были сдать 30 апреля 2018 года, потом сроки дважды переносили — на 30 сентября 2018 года и 1 декабря 2019 года. В апреле 2018 года Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», госзаказчик строительства моста, оштрафовал УВО Минтранса на 22,6 млн руб. А в мае 2018 года был отправлен в отставку глава УВО Игорь Шерстников. Новый глава Минтранса уволил куратора безопасности Крымского моста Бизнес

Единственным полностью завершенным этапом контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста пока является строительство досмотрового комплекса со стороны Краснодарского края (на 39-м км автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керченский пролив). При этом в декабре 2018 года Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» выставило УВО Минтранса неустойку в размере 4,77 млн руб. (при общем объеме контракта в 636,4 млн руб.). РБК направил запрос в «Черноморье» с просьбой объяснить причину штрафа.

Представители Службы автомобильных дорог Крыма и УВО Минтранса не ответили на запросы РБК.

Кто отвечает за безопасность Крымского моста Правительство назначило УВО Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив в начале 2017 года. УВО обязано выполнить инженерные изыскания, спроектировать и построить объекты транспортной безопасности моста и подходов к нему, а также оснастить их инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы. Заказчиками работ по обеспечению транспортной безопасности моста и сопутствующих участков выступали Служба автомобильных дорог Крыма, структуры Росавтодора (управления «Черноморье» и «Тамань») и Росжелдор. Общая стоимость подрядов — 12 млрд руб. Генподрядчиком строительства моста выступает «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, стоимость проекта составила 228,3 млрд руб. УВО Минтранса занимается охраной объектов, находящихся в сфере ведения министерства. Партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр»​ Алексей Ефанов считает, что других организаций, способных обеспечить транспортную безопасность проекта такого уровня, как Крымский мост, в России нет. Поэтому структура Минтранса и была назначена единственным исполнителем, замечает он.

Временная схема

Перенос срока завершения строительства досмотрового пункта не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной части Крымского моста, заявил РБК представитель Минтранса 5 марта. По его словам, со стороны Краснодарского края досмотр транспортных средств, въезжающих на Крымский мост, осуществляется стационарным инспекционно-досмотровым комплексом, а со стороны Крыма — с помощью мобильных комплексов, обеспечивающих выполнение требований по транспортной безопасности. Также используются «иные технические средства обеспечения транспортной безопасности», добавил он, не уточнив деталей.

Запуск движения по автомобильной части моста проходил поэтапно: с 16 мая 2018 года — для легкового транспорта и пассажирских автобусов, с 1 октября — для грузовиков, а «следующим этапом поедет автотранспорт с опасными грузами», напомнил представитель министерства.

Из-за отсутствия стационарных комплексов досмотра в Керчи по Крымскому мосту нельзя, в частности, провозить нефтепродукты, говорил РБК владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — подтверждал Виктор Костюков, аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор», которая поставляет нефтепродукты в Крым. Поэтому поставщики пользуются паромной переправой по морю, как и до введения в строй Крымского моста.

Из-за логистики цены на бензин на полуострове выше, чем в соседних регионах России. По итогам января 2019 года — на 13% выше, чем среднероссийские, следует из данных Росстата. Средняя розничная цена бензина по России составляла 44,16 руб. за литр, дизельного топлива — 47,15 руб. за литр, а в Крыму — 49,84 и 50,76 руб. за литр соответственно.