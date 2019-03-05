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Главу департамента добычи нашли на Ямале
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Газета
Главу департамента добычи нашли на Ямале
Газета № 022 (2977) (0503) Бизнес,
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Главу департамента добычи нашли на Ямале
Ключевое подразделение «Газпрома» возглавит Сергей Меньшиков
Один из ключевых департаментов «Газпрома» — по добыче газа и газового конденсата — возглавит Сергей Меньшиков, который руководил «Газпром добыча Надым» на Ямале. На «Газпром» приходится 12% мировой добычи газа
Алексей Миллер и Сергей Меньшиков (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Кандидат с Ямала

Сергей Меньшиков, который более десяти лет руководил добывающей «дочкой» «Газпрома» на Ямале — «Газпром добыча Надым», возглавит один из ключевых департаментов головной компании — департамент 307 (отвечает за добычу газа, газового конденсата и нефти). Об этом РБК рассказал сотрудник «Газпрома», назначение также подтвердил источник в Газпромбанке (структуры «Газпрома» владеют около 46% банка).

Департамент 307 отвечает за поддержание добычи и бурения «Газпрома», пояснил один из партнеров компании. «Это один из ключевых департаментов, так как там сосредоточена геология и добыча, то есть все — от разведки и ввода новых месторождений до перспективного развития», — добавил бывший топ-менеджер компании.

По собственным данным «Газпрома», на корпорацию приходится 12% мировой добычи газа. В 2018 году она увеличила добычу газа на 5,6%, до 497,6 млрд куб. м. «Газпром» добывает две трети всего газа в России и обеспечивает около 60% поставок на внутренний рынок. За последние два года прирост добычи компании (80 млрд куб. м) оказался больше, чем совокупная годовая добыча ее крупнейшего конкурента в России — НОВАТЭКа, который в 2018 году добыл 68,8 млрд куб. м газа, отметил на Дне инвестора в Гонконге, 26 февраля, зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.

«Пока не комментируем», — сказал РБК официальный представитель предправления «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на вопрос о назначении Меньшикова. В справочной «Газпром добыча Надым» сообщили, что топ-менеджер проводит селекторное совещание.

Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет 1,325 трлн руб., на 2020 год — около 1 трлн руб., на 2021–2035 годы — 1,1 трлн руб. ежегодно (в случае высокого спроса на газ), говорится в презентации компании к Дню инвестора. Больше половины этих сумм — 55%, или более 550 млрд руб. в год, — пойдет на разведку и добычу, следует из презентации.

Телемост с Путиным и новый центр газодобычи

Меньшиков родился в Грозном в 1968 году, карьеру начинал в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) в качестве оператора по подготовке скважин производственного объединения «Строитель». С 1994 года он работал в Ставропольском газопромысловом управлении «Кавказтрансгаза», начальником этого управления в 1998–2002 годах был Олег Аксютин (в 2002–2007 годах — первый заместитель гендиректора «Кавказтрансгаза»), вслед за которым Меньшиков уехал на Ямал в 2007 году.

После того как Аксютин пошел на повышение в октябре 2008 года — его избрали членом правления «Газпрома» и начальником департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, Меньшиков стал гендиректором «Газпром добыча Надым», первого газодобывающего предприятия на севере Западной Сибири. Оно было создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения, а сейчас также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Последнее из них является крупнейшим по разведанным запасам газа на полуострове Ямал (на момент начала разработки в 2012 году они оценивались в 4,9 трлн куб. м). В декабре 2018 года Бованенковское месторождение было запущено на полную мощность, теперь на нем можно добывать до 115 млрд куб. м — больше 20% всей добычи «Газпрома». По данным «Интерфакса», инвестиции в освоение месторождения и строительство газопроводов Бованенково — Ухта — Грязовец — Торжок, по которому газ пойдет в том числе на экспорт в Европу, составили более 2 трлн руб.

В церемонии запуска помимо предправления «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова принимал участие по телемосту президент Владимир Путин. «Сырьевая база полуострова Ямал позволит укрепить энергобезопасность России и надежность поставок на экспорт», — сказал тогда Путин. «Мы сделали еще один шаг на пути выполнения государственной задачи по созданию в Арктике главного центра газодобычи в стране», — добавил Миллер. По его словам, добыча на Бованенковском месторождении будет идти более 100 лет — до 2128 года.

Презентацию дальнейшего развития месторождений Ямальского центра газодобычи Миллеру делал Меньшиков. Суммарные запасы и ресурсы 32 месторождений полуострова компания оценивает в 26,5 трлн куб. м и рассчитывает довести добычу газа в регионе до 360 млрд куб. м в год. В 2018 году на Ямал пришлось около 15% добычи «Газпрома», а к 2035 году его доля должна возрасти примерно до 40%, следует из стратегии компании. За этот срок доля традиционного центра газодобычи компании (Надым-Пур-Тазовского региона) сократится вдвое — более чем с 70% примерно до 35%.

Предшественник Меньшикова на посту главы департамента добычи Всеволод Черепанов, который также входил в правление «Газпрома», был отправлен в отставку неделю назад, 25 февраля, вместе с двумя зампредами правления — Валерием Голубевым (отвечал за внутренний рынок) и Александром Медведевым (отвечал за экспорт). Тогда пресс-служба «Газпрома» сообщала, что Черепанов, работающий в компании с 1993 года, займет другую должность, не уточняя деталей. Сам Черепанов говорил РБК, что покинул свой пост в связи с истечением срока контракта и пока не получал нового предложения о работе: «Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в «Газпроме» или уйду совсем». После отставки он ушел в отпуск.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Алина Фадеева.
Теги: Алексей Миллер , Всеволод Черепанов
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