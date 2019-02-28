Курортники не явились на сбор

Официальная статистика зафиксировала уменьшение числа отдыхающих в Сочи на 39%

Первая отчетность регионов после введения в России курортного сбора может изменить официальную туристическую статистику. Остановившихся в гостиницах и санаториях, например в Сочи, в 2018-м оказалось сильно меньше, чем в 2017-м

Набережная города Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

РБК изучил отчетность восьми муниципалитетов Краснодарского края, на территории которых с 16 июля 2018 года с отдыхающих взимается курортный сбор. Такие ежегодные сведения муниципалитеты обязаны предоставлять администрации региона, где проводится эксперимент.

В Краснодарском крае в эксперименте участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловка, Небуг, Джубга и Шепси. С отдыхающих на этих курортах в 2018 году отели, санатории, пансионаты и все другие средства коллективного размещения дополнительно собирали по 10 руб. в сутки.

Что нужно знать про курортный сбор С 2018 по 2022 год в четырех регионах — в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также Крыму — проходит эксперимент по уплате отдыхающими курортного сбора. Вырученные средства идут на развитие местной курортной инфраструктуры. Каждый регион сам определяет курорт, где действует сбор и его размер. В соответствующем федеральном законе лишь ограничена максимальная сумма: в 2018 году это было 50 руб. с человека в сутки, в 2019–2022 годах — 100 руб. В прошлом году правом ввести курортный сбор воспользовались только три региона, в Крыму эксперимент стартует только с мая 2019 года. На алтайском курорте Белокуриха с каждого туриста стали взимать дополнительно 30 руб. в сутки, в ставропольских здравницах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске — 50 руб. На восьми курортах Краснодарского края эксперимент стартовал 16 июля 2018 года — по окончании чемпионата мира по футболу, игры которого проходили в том числе и в Сочи. Федеральным законом определены категории льготников, которые освобождаются от уплаты курортного сбора: несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды, а также местные жители.

Сочинская аномалия

Наибольший турпоток из восьми кубанских курортов пришелся на Сочи: в этом городе в июле—декабре 2018 года общее число туристов, «проживавших в объектах размещения», достигло почти 1,7 млн человек, в семи других муниципалитетах — только 787 тыс. человек. При этом именно в Сочи, как следует из опубликованных материалов, число отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года резко снизилось. В июле—декабре 2017 года общее число туристов, также «проживавших в объектах размещения», достигало почти 2,8 млн человек. В других муниципалитетах снижение турпотока зафиксировано только в Геленджике и лишь на 8%: 240 тыс. человек в июле—декабре 2018-го против 262 тыс. годом ранее.

Снижения турпотока не было, заверил РБК начальник управления по туризму и курортному делу Сочи Сергей Доморат. По его данным, за весь 2018 год Сочи посетили 6,5 млн туристов, что соответствует уровню 2017 года. Вопрос о фигурирующих в опубликованных материалах цифрах Доморат переадресовал авторам отчета. ​​

Разница в цифрах, как пояснил РБК представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в методологии оценки: если в июле—декабре 2018 года учитывались данные только от операторов курортного сбора (то есть это сведения о количестве туристов, которые останавливались в гостиницах и других объектах размещения), то для подсчета проживавших в Сочи туристов в июле—декабре 2017 года был взят общий въездной турпоток с учетом приезжих, которые проживали в квартирах или у которых есть собственность в Сочи, тех, кто останавливался в кемпингах, а также тех, кто приехал в город всего на один день.

О том, что цифра «реальных туристов», которые платят туристический налог, может быть выше, эксперты предупреждали еще осенью — в регионах по-прежнему существует проблема с администрированием курортного сбора. Есть эта проблема все еще и в Сочи, констатирует гендиректор местного санатория «Знание» Дмитрий Богданов. По его словам, еще не все частные отели стали операторами курортного сбора, и кто-то из таких отелей берет сбор не со всех проживающих.

Пересчет туристов

Но, по словам источника РБК на сочинском гостиничном рынке, до введения курортного сбора общая статистика турпотока в Сочи была завышена, поскольку проверить ее не было возможности, и сейчас, с учетом введения налога и необходимости отчетности, она будет корректироваться «в реальные цифры».

Опрошенные РБК туроператоры также не могут сойтись в едином мнении о количестве туристов на краснодарских курортах. Во второй половине 2018 года, после того как завершился чемпионат мира по футболу и связанная с ним реклама города-курорта закончилась, количество туристов в гостиницах снизилось примерно на 20%, утверждает президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина.

Но, по версии исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, ​организованный турпоток в Сочи в прошлом году в целом и во второй его половине в частности рос во многом благодаря туроператору «Библио-Глобус». Спрос на Сочи стабильно увеличивался как в первой, так и во второй половине года, подтверждает управляющий директор «Библио-Глобуса» Александр Туголуков. По его словам, в июле—декабре 2018 года туроператор отправил в Сочи примерно на 30% больше туристов, чем годом ранее, — более 500 тыс. человек. «Наши цифры согласуются с заявленными администрацией Сочи данными об остановившихся в коллективных средствах размещения гостях: мы обеспечиваем примерно треть всего турпотока», — подчеркнул Туголуков.