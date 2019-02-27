Беспроигрышный код

ЦБ определился с тарифами на услуги Системы быстрых платежей

ЦБ планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код в рамках Системы быстрых платежей, на уровне 0,4–0,5%. Это в 3–4 раза ниже действующих эквайринговых комиссий в ретейле

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России может установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия (ТСП) будут платить в Системе быстрых платежей за прием оплаты от населения с помощью QR-кода. ЦБ обсуждал с участниками рынка ​в феврале предельный размер комиссии на уровне 0,4–0,5%, рассказали РБК четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.

РБК также ознакомился с презентацией ЦБ (подлинность подтвердили два источника), в которой прописывается бизнес-модель формирования тарифа. Согласно презентации, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.

Как будут распределяться комиссии внутри системы

ЦБ анонсировал и​ распределение комиссии между участниками процесса оплаты, сказали три источника. Так, 50% тарифа себе оставит сама система, 50% между собой поделят банк клиента и банк ТСП.

«Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4–0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет», — рассказал один из банкиров.

Переводы от физических лиц в адрес юридических в рамках Системы быстрых платежей должны понизить для магазинов комиссии за безналичный расчет при оплате товаров и услуг. Как следуют из презентации ЦБ, сейчас в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5–2,5%. Таким образом комиссии в системе быстрых платежей будут в 3–5 раз ниже.

В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи (реализация программного обеспечения для получения онлайн-статуса из банка о том, что платеж одобрен, и т.п.). В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины.

В случае если магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%. Роль агента на себя смогут взять только крупные магазины, так как мелкая розница не справится с техническими функциями, пояснили два источника РБК. По словам еще одного источника, до сих пор не решен вопрос, будет ли размер комиссии зависеть от вида деятельности розничного предприятия.

ЦБ и крупнейшие банки — участники СБП не ответили на запросы РБК. QR-коды — лишь один из рассматриваемых вариантов, в целом концепция по взаимодействию физических и юридических лиц в рамках Системы быстрых платежей пока не определена, сообщил РБК руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин.

Система быстрых платежей в ограниченном виде была запущена 28 января для физических лиц — пока банки работают только с фокус-группами. 28 февраля систему для всех клиентов должны запустить 11 банков, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. В дальнейшем к системе планируют присоединиться еще 40 банков. Благодаря СБП физические лица смогут проводить мгновенные платежи через любые банки по простым идентификаторам, например по номеру мобильного телефона. Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например за товары и услуги, с использованием QR-кодов.

Почему ЦБ добивается снижения комиссий

Система быстрых платежей создавалась в том числе для развития конкуренции на платежном рынке, отмечает глава НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. «СБП должна ограничить монополизацию Сбербанка на рынке денежных переводов и эквайринга, а также удешевить комиссии при расчетах в магазинах», — говорит она, добавляя, что ​в действующей модели эквайринга с участием платежных систем это сделать сложно.

В настоящее время ретейл борется за снижение эквайринговых комиссий, поднимая этот вопрос перед правительством и ЦБ. О проблеме высказался и президент РФ Владимир Путин, который назвал действующие комиссии «квазиналогом».

ЦБ выступает против госрегулирования банковских комиссий. Торговые предприятия смогут снизить свои издержки в рамках СБП, говорила ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, отмечая, что это «более современный и перспективный механизм» (цитата по ТАСС).

Как можно использовать QR-коды для покупок Сейчас обсуждается три сценария реализации пилотного проекта платежей в адрес юрлиц при помощи QR-кодов, сообщил глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин. Первый — QR-код отображается на дисплее кассового аппарата, клиент сканирует его смартфоном.

Второй — QR-код выводится на экран смартфона клиента, продавец считывает его сканером штрихкодов.

Третий — QR-код печатается на ценнике, а клиент смартфоном его сканирует.

Сможет ли система конкурировать с Visa и Mastercard

Система быстрых платежей, по сути, может заменить на рынке существующие платежные системы, так как при расчетах в системе не требуется использование платежных карт, описывает этот механизм председатель ассоциации «Финансовые инновации» Виктор Достов.​«Переводы денежных средств могут осуществляться напрямую с банковского счета на банковский счет, также для проведения платежей с помощью QR-кодов можно будет использовать банковский, а не карточный счет», — объяснил Достов.

Предпосылок, что Система быстрых платежей полностью заменит банковские карты, нет, а СБП станет лишь дополнительным средством для проведения платежей для тех торговых точек, которые будут продвигать этот вариант, возражает Юрий Чернышев из Промсвязьбанка. «Оплата по картам — это хорошо отлаженный, прочно закрепившийся сервис, предоставляющий большую вариативность и простоту при оплате, кроме того, потребитель привык пользоваться картами», — отметил он.

Хотя в Китае этот способ оплаты через QR-коды работает даже в деревнях, в России пока трудно оценить его перспективы, потому что до конца не ясно, сколько времени потребуется на реализацию процесса, говорит эксперт. До внедрения оплаты по картам банкирам приходилось заниматься просветительской работой — они рассказывали, чем хороши карты, почему ими стоит расплачиваться. «Этот процесс занял несколько лет, сначала люди привыкали к процессу оплаты картами, начали им доверять, а потом уже розница сама начала проявлять инициативу в установке терминалов, вспоминает Чернышев.

QR-платежи найдут своих пользователей, так как люди уже привыкли использовать телефон для оплаты покупок, считает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Поэтому пользователю в принципе все равно: прикладывать телефон с привязанной картой либо считывать им QR-код. Распространение технологии будет зависеть от банков и ретейлеров, которые должны будут поменять программы лояльности и предложить клиентам повышенные бонусы за платежи с помощью QR-кодов», — считает он.

Оплата QR-кодом, скорее всего, точно будет интересна более молодому поколению, согласен Чернышев. В рознице, по его словам, принимать таким образом средства, скорее всего, будут микро- и малые компании, которые за счет QR-кодов смогут снизить размер комиссии за оплату. Однако у технологии есть и минусы — сама механика оплаты отличается от привычной процедуры. Кроме того, если оплата будет требовать считывания QR-кода каждого товара, то число действий, которые потребуется выполнить покупателю, может вызывать у него негативный отклик, заключил банкир.

Будет ли предложение ЦБ поддержано розницей

Предложенный вариант с QR-кодами будет выгоден торгово-сервисным предприятиям и позволит существенно сэкономить на эквайринге. Из-за низкой комиссии точки продаж, скорее всего, будут очень заинтересованы в сервисе и будут стимулировать покупателей пользоваться этой услугой, считает директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев.

В Ассоциации компаний розничной торговли считают приемлемой максимальную планку комиссии при проведении платежей в СБП на уровне 0,3–0,4%, сказал председатель ассоциации Сергей Беляков.

Для «Азбуки вкуса» альтернативные системы оплаты интересны с точки зрения развития сервисной составляющей, но важно, чтобы комиссия была действительно не выше обозначенного уровня, сказал президент компании Вадим Долгов. «Мы уже сегодня принимаем WeChat и Alipay (китайские платежные сервисы, которые проводят в России оплату через QR-код только для китайских туристов. — РБК), так что технически это вполне реализуемо», — добавил Долгов.

Но так как техническая документация и структура процессов пока еще в стадии формирования, сложно оценить возможности обеспечения приема оплаты с помощью QR-технологии, сообщили РБК в одной из крупнейших розничных сетей.