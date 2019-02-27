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ФСБ оседлала спутниковую волну
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Газета
ФСБ оседлала спутниковую волну
Газета № 018 (2973) (2702) Технологии и медиа,
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ФСБ оседлала спутниковую волну
Зачем правительство изменило правила использования сетей связи
Правительство утвердило постановление, которое усложнит приход в Россию новых глобальных спутниковых операторов. Им нужно будет получить специальное заключение от ФСБ, что в текущей политической ситуации затруднительно
Фото: Константин Лемешев / ТАСС

Правительство России постановлением от 21 февраля внесло изменения в Правила использования на территории страны спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

РБК разбирался, кому из спутниковых операторов документ усложнит жизнь и как.

Какие изменения предлагает постановление

Согласно документу (копия есть у РБК), весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России, в том числе от иностранных абонентов, которые находятся на территории страны в роуминге, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. Эта станция также должна располагаться на территории России. До сих пор это правило распространялось только на операторов спутниковой подвижной радиосвязи, то есть мобильной, теперь на любых. Представитель аппарата правительства подтвердил РБК, что подобное постановление было утверждено.

По мнению руководителя ГК AltegroSky Сергея Пехтерева, главная цель внесения изменений в правила использования — распространить их действие на тех спутниковых операторов, которые оказывают услугу широкополосного доступа в интернет.

Зачем они нужны

Разработчиком документа была Минкомсвязь: осенью прошлого года ведомство опубликовало его проект на портале Regulation.gov.ru. В материалах к проекту среди проблем, которые должно решить постановление, указывалась угроза национальной безопасности, обусловленная «бесконтрольным использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет на территории России». Получить комментарий Минкомсвязи не удалось.

По словам Пехтерева, сейчас в России легально работают глобальные спутниковые системы Inmarsat, Iridium, Globalstar и Thuraya, имеющие здесь партнеров — российских юрлиц. По его мнению, утверждение документа может создать проблемы для глобальных спутниковых систем, которые будут запущены в будущем, например для OneWeb и Starlink. Им придется строить в России наземную станцию сопряжения, а также получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства обороны и Федеральной службы охраны (ФСО). По словам еще одного участника рынка, стоимость строительства станции сопряжения может составлять «от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов долларов в зависимости от технической реализации проекта».

Кто критиковал проект

В своем отзыве на проект постановления на портале Regulation.gov.ru Сергей Пехтерев указывал, что в мире существует около 150 иностранных систем спутниковой связи. Распространение требования подключаться к российской станции сопряжения на все эти системы приведет «к крайне тяжелым последствиям для российских операторов связи». В частности, получение согласованного ФСБ и ФСО заключения об отсутствии шпионской деятельности, по его данным, занимает 12–15 месяцев.

По его мнению, российские операторы (ГП «Космическая связь» и «Газпром Космические системы») в случае внезапного отказа российских спутников после принятия постановления не смогут экстренно арендовать иностранные спутники: перевод, занимающий от двух до десяти дней, будет заторможен согласительной процедурой длительностью более года.

Наконец, сам факт принятия такого постановления никак не повлияет на физическое присутствие иностранных спутников над территорией России и возможность приема и передачи сигналов с них, то есть выполнение целевой задачи усиления национальной безопасности страны, предупреждал Пехтерев.

Минкомсвязь в ответ на это указала, что срок получения дополнительного согласования, как правило, не превышает месяца. А в случае поломки российского спутника действует порядок перевода подключенных к нему абонентов на зарубежные аппараты, утвержденный решением Госкомиссии по радиочастотам от 11 декабря 2006 года. Он должен составлять не более 23 суток с дальнейшим документальным подтверждением в течение не более 84 суток, то есть постановление правительства не должно отразиться на этом процессе. Минкомсвязь предусмотрела переходный период для того, чтобы операторы действующих спутниковых сетей связи могли получить необходимые согласования и заключения об отсутствии угроз национальной безопасности: постановление вступит в силу по истечении шести месяцев после официального опубликования.

В то же время Минкомсвязь признала, что «предлагаемые изменения не смогут в полной мере предотвратить данные угрозы [национальной безопасности]».

Сможет ли в России работать OneWeb

По мнению Пехтерева, OneWeb и другим зарубежным спутниковым системам, которые будут запущены в будущем, теперь станет крайне сложно получить право легально работать в России. «Из-за сегодняшней напряженной политической обстановки Минобороны, ФСБ и ФСО вряд ли будут легко и быстро одобрять документы иностранных операторов. Для этого потребуются политическая воля, решение о допуске в страну новых зарубежных операторов, возможно, выйдет на уровень президента», — говорит Пехтерев.

Еще один участник рынка отметил, что, если спутниковый оператор будет правильно себя позиционировать, он сможет получить разрешение на работу в России. «В 2016 году, когда политическая обстановка уже была накаленной, это не помешало Inmarsat получить заключение об отсутствии угроз национальной безопасности и открыть в России станцию сопряжения», — указал собеседник РБК.

Ранее ФСБ выступила против работы в России системы OneWeb. У России нет гарантий, что такая система спутниковой связи не будет вести разведывательную деятельность и не нанесет ущерба интересам личности и общества, приводило агентство Reuters слова представителя ФСБ Владимира Садовникова.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК говорил, что в корпорации считают, что проект будет реализован в любом случае, но лучше, чтобы это произошло с участием России. Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, как рассказывали несколько источников РБК, в конце прошлого года собирал пул инвесторов для приобретения миноритарной доли в OneWeb.

Авторы: Анна Балашова, Полина Звездина.
Теги: OneWeb , спутниковые операторы , доступ в интернет , ФСБ
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