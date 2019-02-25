Приемы против дефицита лома

Производители труб сообщили о низкой загруженности электросталеплавильных мощностей

Производители труб попросили Минпромторг ввести временный запрет на экспорт лома, ссылаясь на его дефицит в России. По мнению сборщиков лома, это ограничение лишит их отрасль $1,3 млрд валютной выручки в год и нарушит правила ВТО

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) в конце декабря 2018 года попросил Минпромторг ограничить экспорт лома ​из-за нехватки его на внутреннем рынке. Об этом РБК сообщил представитель ФРТП.

Этот дефицит, по данным фонда, образовался в том числе из-за развития в России электросталеплавильных производств, в которых лом используется для выпуска стали. Директор ФРТП Игорь Малышев сказал РБК, что речь идет о введении временных ограничений на экспорт — на шесть месяцев.

Согласно правилам Евразийского экономического союза (ЕЭС) в исключительных случаях, например из-за общего или местного дефицита товара, государство-участник может ввести запрет на экспорт, уведомив об этом комиссию ЕЭС. Если комиссия отклонит предложение, то запрет будет действовать не более полугода.

В ФРТП считают причины для временного ограничения экспорта достаточными. Представитель фонда отметил, что электросталеплавильные мощности в 2010–2016 годах увеличились с 27,5млн до 36,7 млн т в год, а их загрузка в 2018 году составила всего 65%, в том числе из-за нехватки лома. Из-за дефицита на рынке средняя цена лома за 2017–2018 годы выросла на 52%, что повысило себестоимость производства труб нефтяного сортамента (OCTG) на 13%. Дефицит также привел к росту импорта лома c 0,2 млн т в 2015 году до 1 млн т в 2018-м, добавил представитель ФРТП. Представитель Минпромторга не ответил на запрос РБК.

Потери бюджета

Предложение трубников пока не поддержали металлурги. Представитель крупнейшего производителя стали НЛМК сообщил РБК, что экспорт лома не существенно влияет на отрасль его сбора. По мнению собеседника, увеличить заготовку этой продукции на несколько миллионов тонн помогла бы отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от сдачи лома, который сейчас приносит «от силы пару миллионов рублей в год».

Представитель ассоциации ломопереработчиков «Руслом» сказал РБК, что введение запрета на экспорт из России несет риск компенсационных мер и ответных санкций для российской металлургии, в том числе со стороны ВТО, вследствие нарушения международных договоров. Кроме того, по данным «Руслома», запрет экспорта лома лишит отрасль $1,3 млрд валютной выручки ежегодно, а государство — 3,5 млрд руб. таможенных платежей. Собеседник РБК также сообщил, что ассоциация направила свой отзыв на инициативу ФРТП в Минпромторг.

Партнер компании НАФКО Павел Иккерт сказал РБК, что ВТО хоть и не поощряет введение такой защитной меры, как временный запрет на экспорт, но не ограничивает ее применение до тех пор, пока она не начинает препятствовать исполнению обязательств по уже заключенным контрактам с контрагентами. Чаще всего такие ограничения вводят США и страны Европейского союза, впрочем, ничего нового в такой практике нет и для России, говорит Иккерт. Он привел в пример меры, которые недавно приняли США в отношении производителей стали и алюминия в рамках так называемой торговой войны. «Хотя за нарушение норм свободной торговли, основополагающих положений и соглашений ВТО предусмотрена ответственность в виде штрафов, механизмы принятия решений, оценки действий участников торговых отношений и урегулирования споров в рамках организации далеки от совершенства», — резюмировал эксперт.

Трубы вместо лома

Сейчас сборщики отправляют на экспорт около 5,2 млн т лома в год. Средняя цена тонны этой продукции на экспорт, по данным ценового агентства Argus, в 2018 году составляла 19,6 тыс. руб., а на внутреннем рынке — 17,7 тыс. руб.

Российская металлургия потребляет ежегодно не более 28,5 млн т лома, при заготовке сырья не менее 35 млн т, экспортируются только невостребованные излишки внутреннего рынка, утверждает представитель «Руслома». А российские внутренние цены на металлолом не превышают международные и не являются спекулятивными, считает он.

Но трубники говорят о некорректности этой оценки: 7 млн из 35 млн т, которые собирают ежегодно, по их мнению, приходится на оборотный лом металлургических предприятий (6 млн т) и скрап (1 млн т). По их словам, на экспорт отправляется самый качественный лом (крупные габариты, стабильный химический состав, первосортная номенклатура), что приводит к его недостатку на российских предприятиях и сдерживает рост выплавки стали.

В ФРТП считают, что выпадающие доходы (1​–1,5 млрд руб.) от таможенных платежей при введении запрета на экспорт лома будут компенсированы промышленным экспортом труб и налогами. Перенаправление около 1 млн т лома за полгода на внутренний рынок позволит увеличить загрузку сталеплавильных электропечей до 70%, выручку металлургических предприятий — на 50–60 млрд руб., отчисления в бюджеты и фонды — на 15 млрд руб., отметил представитель ФРТП. Снижение перевалки лома в портах будет полностью компенсировано увеличением перевозки и перевалки металлопродукции (в том числе труб) ​, произведенной из лома, а в целом объемы транспортных услуг возрастут, добавил он.