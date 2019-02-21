Золотой гол «Куньлунь Ред Стар»

Компания «Ромета Капитал», 30% которой принадлежит бизнесмену Нгоку Ян Ю, приобрела «Васильевский рудник» у Газпромбанка. Нгок вместе с Геннадием Тимченко является учредителем китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Газпромбанк перестал быть владельцем 78,49% акций «Васильевского рудника», добывающего золото в Красноярском крае, следует из сообщения банка в системе раскрытия. Сделка произошла 18 февраля, покупатель актива в сообщении не назван.

Источник РБК, близкий к участникам сделки, сообщил, что «Васильевский рудник» приобрела «Ромета Капитал». Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к «Ромете Капитал», а также менеджер еще одной золотодобывающей компании. Детали сделки источники не раскрыли.

За девять месяцев 2018 года «Васильевский рудник» увеличил добычу золота на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,05 т, и вошел в топ-25 крупнейших золотодобытчиков России. Суммарные запасы золота этой компании по различным категориям оцениваются в 67,4 т. По данным СПАРК, по итогам 2017 года она получила чистый убыток в размере 65 млн руб. против 663,1 млн руб. чистой прибыли годом ранее (данных за 2018 год пока нет). Исходя из объема добычи и незначительных запасов, стоимость «Васильевского рудника» не превышает $50 млн, сказал РБК директор управления рынков и акций Альфа-банка Борис Красноженов.

Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. С «Ромета Капитал» связаться не удалось. В «Васильевском руднике» не ответили на запрос РБК.

Согласно данным СПАРК, акционерами «Ромета Капитал» с декабря 2018 года являются «Амур Капитал» Нгока Ян Ю (30%), «Дабл-Ю Эс Кэпитал» (WS Capital), принадлежащая Денису Норенко (25%), сам Газпромбанк (18%) и менеджеры банка, в частности первый вице-президент, руководитель департамента нефтегазовых проектов Михаил Родионов (18%). Родионов отказался от комментариев, с Нгоком связаться не удалось.

Рудник за долги «Васильевский рудник» был создан британской Angara Mining в 2005 году, а в 2007 году компания перешла под контроль Газпромбанка после реструктуризации долгов. По данным источника РБК, долг «Васильевского рудника» сейчас составляет порядка $100 млн.

Как писал «Интерфакс», «Ромета Капитал» в декабре 2018 года приобрела у Газпромбанка «Золото Аяхты» с лицензией на добычу золота в Красноярском крае, «Полюс холода» с двумя малотоннажными проектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Пскове и Калининграде и Ingenix Group, которая занимается нефтегазовым консалтингом.

Крупнейший акционер «Ромета Капитал» Нгок Ян Ю — партнер бизнесмена Геннадия Тимченко по хоккейному клубу «Куньлунь Ред Стар», основанному в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге. Договор о праве на участие команды в первенстве был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей», — говорил Тимченко в феврале 2018 года.

Китайский актер и отец одного из игроков «Куньлунь Ред Стар» Ин Да рассказывал канадской газете The Globe and Mail в 2016 году, что создание хоккейного клуба в Китае было условием Тимченко, которому Нгок предложил создать совместный бизнес. Как утверждает Ин, Нгок на тот момент «даже не знал, что из себя представляет хоккей, но сразу же согласился». Представитель «Волга Груп» Тимченко сказал, что у бизнесмена нет других совместных проектов с Нгоком, кроме хоккейного клуба, от других комментариев он отказался. ​

По данным Bloomberg, Ян также принадлежит инвесткомпания Golden Brick Capital Management Ltd с активами стоимостью около $1 млрд и интересами в области добычи природных ресурсов и энергетики в России, Китае и других странах, участвующих в глобальном инфраструктурном проекте «Один пояс, один путь». С Golden Brick Capital сотрудничает бывший управляющий «Волга Груп» Курт Сантей, рассказывали «Ведомостям» двое его знакомых.

Второй крупный совладелец «Рометы» — Денис Норенко, по данным СПАРК, аффилирован с «Морским портом Геленджик», контракт на строительство береговой и морской инфраструктуры в котором летом 2018 года получил «Стройтрансгаз» Тимченко. К тому же Норенко входит в совет директоров кипрской WS Financial and Investment Services наряду с Дэвидом Саввой, который долго работал в структурах Тимченко. «Часть из этих людей [включая Сантея, Савву и Норенко] действительно являются бывшими сотрудниками компаний, связанных с господином Тимченко, либо в различное время выступали его партнерами по различным бизнесам», — говорил РБК представитель «Волга Груп». Но бизнесмен не имеет отношения к инвестиции Нгока и Норенко в «Васильевский рудник», уточнил он 20 февраля.

В последние годы российское правительство ни разу не ограничило сделки в золотодобыче с участием иностранных инвесторов, их участие даже приветствуется, напоминает Красноженов из Альфа-банка. Помимо золота инвестиционные фонды с китайским капиталом также интересуются СПГ-проектами («Ромета Капитал» купила у Газпромбанка доли в двух таких проектах) в рамках инициативы «Один пояс, один путь», добавляет он. Китай импортировал в 2018 году около 36 млрд куб. м СПГ и планирует нарастить объем импорта до 100 млрд куб. м к 2025 году, обогнав Японию, крупнейшего импортера такого газа.