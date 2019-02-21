Президентская гонка совершила фальстарт

Как будет развиваться политический кризис в Венесуэле

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо не уложился в отведенный законом срок для проведения выборов. Его противостояние с президентом Мадуро затягивается. Произойдет ли смена власти в стране, разбирался РБК

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

22 февраля истекают 30 дней, в течение которых в соответствии с Конституцией Венесуэлы провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо должен был провести выборы.​

Председатель оппозиционного правительству парламента провозгласил себя временным президентом 23 января. За несколько дней до этого он опубликовал в The Washington Post колонку, в которой обосновал свое право принять управление государством. Он ссылался на ст. 233, 333 и 350 Конституции Венесуэлы, согласно которым председатель парламента занимает пост президента до проведения новых выборов в случае отсутствия президента или если действующий президент не может исполнять свои обязанности — по состоянию здоровья или в случае признания недееспособным депутатами парламента. Согласно ст. 233, после того как спикер парламента становится президентом, в стране в течение 30 дней должны быть проведены выборы.

Если у Гуаидо не получится назначить выборы, он нарушит закон, отметил в разговоре с РБК ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. С самого начала было понятно, что ситуация ведет к правовому хаосу, добавил он. После истечения 30-дневного срока, даже если выборы состоятся, их проведение не будет регулироваться действующими законами.

​Какие возможны сценарии

Избранному весной прошлого года президенту Николасу Мадуро по-прежнему подчиняются правительство и армия, отдавать власть он отказался и продолжает исполнять обязанности главы государства. Его поддерживают Россия, Китай, Боливия, Куба и Турция. У Гуаидо на международной арене больше сторонников: помимо США это большинство стран Латинской Америки и Европейского союза.

Гуаидо пока не сообщил, что планирует делать по истечении 30-дневного срока для проведения выборов. Сейчас в центре его внимания — гуманитарная ситуация в стране и привлечение на свою сторону военных. В своем аккаунте в Instagram 19 февраля он опубликовал обращения к старшим офицерам венесуэльской армии с просьбой пропустить следующую из США гумпомощь. В тот же день Reuters сообщил, что вице-адмирал Кинтеро Мартинес объявил о закрытии морской границы с несколькими островами в Карибском море (Аруба, Кюрасао и Бонайре), через которые 23 февраля планируется ввезти гумпомощь в страну.

Опрошенные РБК эксперты назвали несколько возможных вариантов развития событий.