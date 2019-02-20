Власть стала больше тратить на чтение

Какие издания выписывают в правительстве, парламенте и Кремле

Чиновники и парламентарии оформили подписку на газеты и журналы на 2019 год. Помимо деловой прессы они читают «Караван историй», Hello и журнал «Беспризорник». РБК выяснил, что выписывают президент, сенаторы и депутаты

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутаты и сенаторы стали читать больше газет

Кремль и обе палаты парламента оформили подписки на газеты и журналы на 2019 год. РБК изучил, что читают в администрации президента, правительстве, московской мэрии, Совете Федерации и Госдуме.

Самые крупные контракты на закупку прессы объявило Управление​ делами президента. Для президентской администрации УДП оформило подписки на 2,9 млн руб. на иностранные издания и на 5,1 млн руб. на российские.

Для аппарата правительства журналов и газет закупили на 3,1 млн руб. Аппарат Госдумы потратил на подписки 2,7 млн руб., верхняя палата — 1,4 млн руб.

Московские власти заложили на покупку газет и журналов 1,2 млн руб. По сравнению с прошлым годом траты на СМИ увеличились у Совфеда (более чем на 1 млн руб.), у Госдумы (на 700 тыс. руб.) и у правительства (на 1,3 млн руб.). Кремль стал тратить на подписки меньше: в прошлом году УДП потратило на 400 тыс. руб. больше на российские издания и на 200 тыс. руб. больше на зарубежные.

Все аукционы выиграла компания ООО «Урал-Пресс Лидер», она получает аналогичные контракты с 2016 года. По данным СПАРК, компания является микропредприятием с уставным капиталом 10 тыс. руб., с 2015 года она получила контрактов на 587 млн руб. С начала 2019 года «Урал-Пресс Лидер» заработала на госконтрактах 19,2 млн руб.

Чаще всего представители власти заказывают деловые и общественно-политические издания. Это газета «Коммерсантъ» (108 экземпляров ежемесячно), «Ведомости» (81 экземпляр), «Комсомольская правда» (66 экземпляров), РБК (42 комплекта) и «Новая газета» (41 экземпляр).

Предпочтения чиновников и парламентариев изменились с 2015 года. Тогда РБК сообщал, что самым популярным изданием среди них за исключением узкоспециальных является «Российская газета». Второе место по популярности занимала газета «Коммерсантъ», третье — «Аргументы и факты», четвертое — «Комсомольская правда».

Лидерами по читаемости среди иностранной прессы стали британский журнал Economist (пять экземпляров), немецкий Spiegel и американский Time (по четыре экземпляра).

Что читают в Кремле

В прошлогоднем контракте администрации президента было указано, для кого заказывается пресса (абонент 1 — президент, абонент 2 — официальная загородная резиденция «Огарево-2» и так далее). Прессу заказывали и для руководителя администрации президента Антона Вайно и его замов Сергея Кириенко и Дмитрия Пескова, а также для вдовы первого президента России Наины Ельциной.

В новом контракте персоналии абонентов не указаны: они обозначены номерами. Но если допустить, что номера остались прежними, то Владимир Путин выписывает 23 издания, в том числе Forbes, «Вокруг света», РБК, «Охота и рыбалка — ХХI век», «Коммерсантъ», «Известия» и журнал «Дилетант». Те же издания заказаны для абонента 2 — резиденции Путина «Огарево-2». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил , что президент сам просматривает прессу и новости в интернете.

Песков, если его номер в списке абонентов не изменился, в 2019 году отказался от подписки на журнал Geo, зато начал читать Tatler. В остальном список выписанной для него прессы совпадает с тем​, что читает президент.

Руководитель президентской администрации Антон Вайно в прошлом году стал единственным из представителей Кремля, кто выписывал журнал о кино Hollywood Reporter. В контракте на 2019 год единственный абонент, заказавший это издание, также подписался на журналы «Искусство», «Искусство кино» и «Русский пионер».

Первый заместитель руководителя администрации Алексей Громов кроме стандартного списка общественно-политических СМИ выписывает газеты «Жизнь», «Завтра», «Труд» и «Экспресс-газету».

Вдова первого президента Наина Ельцина заказала журналы «Караван историй», «Огонек» и «Семь дней с телепрограммой».

Глава внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко был единственным в администрации подписчиком Vogue Russia. В новом контракте абонент, который подписался на это издание, также заказал GQ Russia, «Автомир» и «Спорт-Экспресс».

В 2019 году Кремль отказался от подписки на православный журнал «Фома».

«Загадки истории», селекция и «Беспризорник»

Среди журналов чиновники и депутаты отдают предпочтение «Огоньку», «Профилю» и «Эксперту». Также в парламенте, Кремле и мэрии читают спортивные издания — «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт».

В Кремле в 2019 году закупили подписку на многие профильные издания — «Новые законы и нормативные акты», «Независимое военное обозрение», «Вопросы философии», «Государственная служба», «Родина», «Сельская жизнь» и «Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение + ДЭ-ВЭ-ЙОТ».

В администрации президента и правительстве также заказали 17 экземпляров «МК-Бульвара» — издания о «новостях шоу-бизнеса и мира моды, о жизни звезд». Кремлевские чиновники читают «Караван историй» (четыре экземпляра), газеты «Совершенно секретно» и «Жизнь за неделю» (специализируется на «эмоциональной информации»), литературный журнал «Новый мир», журналы «Популярная механика», Hello!, GQ Russia, Tatler, Esquire, Snob и другие.

В правительстве помимо перечисленных изданий также читают «Гудок», «Семь дней» и «Справочник кадровика».

В верхней палате выписывают издание о высоких технологиях CNews, газету «Советская Россия», журналы «Беспризорник», «Россия в глобальной политике», «Селекция, семеноводство и генетика» и «Энергетик». Депутаты читают журналы Russian law: theory and practice, многочисленные бюллетени ведомств, «Загадки истории», газету МВД «Щит и меч» и издание «Знаменательные даты-2019».