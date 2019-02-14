Истина в зерне

Три вопроса о проводимых ФСБ и ФНС проверках агрохолдингов

ФСБ и ФНС проводят масштабную проверку российских агрохолдингов в 13 регионах и у крупнейших игроков рынка — «Русагро», «Черкизово» и других. Проверки — продолжение двухлетней борьбы налоговой с серыми схемами в АПК

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

О том, что сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыски и выемку документов на предприятиях крупных российских агрохолдингов, стало известно утром в среду, 13 февраля. Оперативная работа началась сразу в 13 российских регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и Мордовии. Проводимые проверки официально подтвердили крупнейшие игроки российского агрорынка, в частности «Черкизово» и «Русагро». Источники РБК сообщили о проверках в ГК «Настюша», также приводились данные о проверках на Волховском комбикормовом заводе, Синявинской птицефабрике, предприятиях ГК «Здоровая ферма».

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением (неуплатой) НДС, а также несоблюдением компаниями договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Что стало предметом интереса правоохранительных органов и налоговиков, разбирался РБК.

Почему проверяют аграриев

Схемы уклонения от уплаты налогов, о которых идет речь, просты и известны, они связаны с так называемым фальшивым НДС, пояснил РБК директор «Совэкона» Андрей Сизов. «Создается фирма-однодневка, появляется входящий НДС. Вы потом предъявляете НДС к возмещению, государство вам его возмещает, будь вы экспортер или переработчик. Фирма-однодневка, которая его «нарисовала» (купила у колхозника по 100 руб., а продала по 110 руб.), исчезла, а с тех 10 руб. НДС государству не заплатила. Схема была довольно распространена многие годы, в прошлом году ее побороли благодаря активнейшей борьбе налоговой с ней. Зачем опять массово начинать всех пугать и кошмарить — мне не понятно», — сказал Сизов.

Еще в начале 2017-го ФНС, оценив ежегодные потери бюджета от серых экспортных операций с зерном в 65 млрд руб., а от операций по внутренним контрактам еще в 100 млрд руб., начала менять правила игры для сельхозкомпаний. Уже к маю налоговая инициировала создание и подписание Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции (сейчас у хартии более 3,5 тыс. участников). Ее миссия — «восстановление добросовестной конкуренции на всем сельхозрынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство России». Подписавшие документ компании обязались отказаться от получения конкурентного преимущества за счет неуплаты налогов или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС. Также они должны приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у производителей, переработчиков и «других добросовестных участников рынка», чтобы исключить махинации с возмещением НДС.

С августа 2017-го также вступила в силу ст. 54.1 Налогового кодекса, которая «направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации». В результате, как отмечали в ФНС, с этого времени «экспортный рынок ​полностью перестроился и незаконных схем по возмещению НДС на нем сейчас практически нет». Но на внутреннем рынке они оставались. «В частности, в животноводстве, комбикормовой промышленности. Дочищаем мукомольную промышленность, хотя, я думаю, по итогам третьего квартала на мукомольном рынке таких схем уже практически не будет», — рассказывала в ноябре прошлого года Варвара Бурлевич, начальник отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок контрольного управления ФНС. По результатам декларационных кампаний участников зерновой отрасли, согласно данным налоговиков, за второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018-го общая сумма выгоды бюджета составила 57,4 млрд руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Именно на рынке внутренней переработки сельскохозяйственного сырья продолжают действовать менее крупные региональные и межрегиональные площадки, деятельность которых приводит к недопоступлениям налогов, пояснила проходящие сейчас проверки ФНС. «В настоящее время выявлены пять наиболее крупных площадок недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка», — сообщили в службе.

Как крупные агрохолдинги могут быть связаны с неплательщиками

И в «Русагро», и в «Черкизово» подчеркнули, что проводимые оперативные действия — это плановая проверка контрагентов компаний в рамках деятельности хартии. «Все свои операции группа «Черкизово» ведет на территории Российской Федерации и, соответственно, в полном объеме и своевременно всегда выплачивает все налоги и сборы. Компания не только является добросовестным налогоплательщиком, но и сотрудничает с ФНС», — пояснил, в частности, представитель «Черкизово».

То, что в рамках проверок фирм-однодневок могут упоминаться и привлекаться к проверке крупные агрохолдинги, следует из первого вступившего в силу в ноябре прошлого года судебного акта по ст. 54.1 Налогового кодекса. Тогда суд решил взыскать почти 1 млрд руб. с трех компаний — ​«Сельхозкапитал», «Парустрейд» и «Эммер трейд», поскольку признал их виновными в использовании схемы ухода от налогов при торговле зерном. В материалах суда как поставщики этого зерна при этом упоминались в том числе «Агрокомплекс им. Ткачева», «Элеватор Порошинский» и другие известные компании. Проводились ли проверки при этом, например, в «Агрокомплексе им. Ткачева», в материалах суда не указано, получить комментарий компании на момент публикации не удалось.

Какими могут быть последствия

В ФНС анонсировали, что по результатам проводимых мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и «получения тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельн​ость, без наличия налоговых рисков».

Проверки крупных агропромышленных холдингов — скорее «понуждение к миру» предприятий, которые не смогли перестроить свою деятельность, отмечает гендиректор платформы Smartseeds Кирилл Подольский. «Экспортеры подписали хартию о том, что они не будут использовать схемы незаконного возмещения за счет разницы между ЕСХ​Н и обычной системой. [Они] восприняли угрозы ФНС серьезно и действительно перестроили свою работу, стали сотрудничать с налоговой не на словах, а в реалиях, — рассказывает Подольский. — Когда ФНС пошла на внутренний рынок, где тоже незаконное возмещение, многие компании решили, что они неприкасаемы и налоговая не сможет принудить их вести себя добросовестно в плане налогов. Но ФНС показала, что претензии могут предъявить кому угодно — к «Русагро», «Черкизово» и ко всем крупным игрокам. Они декларировали сотрудничество с ФНС, но не захотели это делать. Я надеюсь, что они разберутся и никто не пострадает по-настоящему». ​

В случае если будет доказано, что организации действительно применяли подобные незаконные схемы для целей уклонения от уплаты налога, им будут доначислены суммы налогов (НДС и налог на прибыль организаций) и пени, а также такие организации будут привлечены к ответственности в виде штрафов в размере от 20 до 40% от неуплаченных сумм налогов, напоминает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. «Более того, должностные лица указанных организаций могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 (мошенничество) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией)», — отметил он.