«Платон» переведен на хинди

Компания Игоря Ротенберга оснастит трассу Нью-Дели — Мумбаи системой взимания платы

Компания — оператор «Платона», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, начала внедрение системы оплаты проезда на базе ГЛОНАСС на автомагистрали Нью-Дели — Мумбаи. Ее эксплуатация в Индии может приносить до $2–3 млрд в год

Фото: Channi Anand / AP

«Платон» адаптируют для использования в Индии

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), совладельцем которой является Игорь Ротенберг, выиграла конкурс на внедрение системы взимания платы на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС в Индии и уже приступила к ее внедрению на автомагистрали Нью-Дели — Мумбаи. Об этом РБК сообщил представитель РТИТС и подтвердил представитель Национального агентства автомобильных магистралей Индии.

Российская компания подписала контракт с Национальным агентством в конце декабря 2018 года, сказал РБК представитель РТИТС. Стороны не раскрывают стоимость проекта.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, доработка и адаптация «Платона» для Индии может обойтись примерно в 10–15% от стоимости разработки, то есть в 2,9–4,4 млрд руб.

При этом РТИТС зарабатывает не только на установке системы, но и на ее обслуживании: по данным «Ведомостей», за свои услуги оператор получает в России не менее 10,6 млрд руб. в год. За 2016 год, первый полный год эксплуатации, «Платон» в России принес около 14 млрд руб., отмечает Худалов. С учетом индийского размаха можно говорить о потенциальных поступлениях от системы на уровне $2–3 млрд ежегодно, добавляет он.

На кого работает «Платон» РТИТС, совладельцами которой являются «РТ-Инвест» (50%), Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%) и гендиректор компании Антон Замков (7,5%), — разработчик и оператор «Платона», государственной системы взимания платы на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС. Эта система охватывает 53 тыс. км федеральных автодорог и более 1 млн грузовиков массой свыше 12 т. С момента запуска «Платона» в ноябре 2015 года в дорожный фонд собрано 66 млрд руб. Инвестиции в создание системы составили 29 млрд руб.

Как будут разворачивать систему

Контракт на поставку в Индию систем мониторинга и управления транспортом на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS был заключен еще в 2010 году. О том, что Индия заинтересована также и во внедрении системы «Платон», в ноябре 2017 года говорил Евгений Дитрих, на тот момент первый замминистра транспорта. В апреле 2018 года возглавляющий ныне Минтранс Дитрих уточнял, что соглашение с Индией по использованию российской системы взимания платы может быть подписано до конца года.

Помимо РТИТС на этот контракт претендовали другие иностранные операторы систем взимания платы — Skytoll из Словакии, National Toll Payment Services из Венгрии, а также индийская «дочка» австрийской компании Efkon.

По словам представителя РТИТС, работы по развертыванию системы «Платон» на автомагистрали Нью-Дели — Мумбаи протяженностью 1,419 тыс. км начались в январе этого года, запуск запланирован на апрель.

«Проект реализуется в три этапа до конца 2019 года. Результаты работы системы будут представлены индийскому дорожному агентству для принятия дальнейших решений», — сообщил собеседник РБК. Сейчас происходит технологическая интеграция российской системы и существующей в Индии системы FASTag, проходит оцифровка существующих дорог, где будет безбарьерная оплата — на пунктах пропуска не будет шлагбаумов, поясняет представитель РТИТС.

На автомобили будут установлены бортовые устройства на основе спутниковой системы ГЛОНАСС/IRNSS, которые разработаны специально под этот проект.

Каких результатов ждут в Индии от «Платона»

По да нным индийского промышленного портала IBEF, дорожная сеть Индии является одной из крупнейших в мире, ее общая протяженность составляет около 5,5 млн км (почти вчетверо больше, чем в России), протяженность платных автотрасс — около 12 тыс. км. По автомобильным дорогам страны перевозят 64,5% всех товаров, по ним идет 90% общего пассажиропотока.

Антон Замков передал через представителя, что система «Платон» избавит дороги Индии от пробок, повысит скорость доставки товаров и снизит издержки грузоперевозчиков и автомобилистов. При этом, как уточняет Замков, в рамках проекта компания предложит индийским коллегам протестировать разработанную систему весогабаритного контроля и другие сервисы.

Член правления Национального агентства автомобильных магистралей Индии Ашиш Шарма передал через пресс-службу РТИТС, что проект внедрения «Платона» — это первый шаг «для организации удобного и безостановочного движения» на транспортном коридоре Нью-Дели — Мумбаи. «Если российская технология покажет свою эффективность и позволит решить существующие проблемы на автомагистралях, то следующим шагом может стать развертывание проекта по всей сети автомобильных дорог в стране», — уточнил он.

Торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк сказал РБК, что не так много российских ИТ-компаний работает в Индии, а подобных РТИТС вообще нет. Система «Платон» будет востребована, считает он, потому что сейчас преодоление пунктов оплаты проезда со шлагбаумами на платных дорогах Индии занимает немало времени. «Если удастся наладить систему подобного рода, то это ускорит движение транспорта по индийским дорогам и перевозку грузов автомобильным транспортом», — добавил Тарасюк.

«Контракт РТИТС с индийцами означает признание наших технологий за рубежом», — считает Худалов. Это одно из первых зарубежных применений системы ГЛОНАСС, так что в перспективе ее эксплуатация может быть удешевлена, говорит эксперт.