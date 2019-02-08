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Туризм получил
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Туризм получил
Газета № 005 (2960) (0802) Бизнес, 07 фев, 18:26
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Туризм получил
Новым руководителем Ростуризма назначена Зарина Догузова
Федеральное агентство по туризму возглавила Зарина Догузова, ранее руководившая одним из департаментов в администрации президента. Создавать «благоприятные условия» для развития туротрасли ей придется вместе с Минэкономразвития
Зарина Догузова (Фото: из личного архива)

В четверг, 7 февраля, премьер Дмитрий Медведев назначил Зарину Догузову руководителем Ростуризма. Эта должность стала вакантной во вторник, когда в отставку был отправлен Олег Сафонов, возглавлявший Ростуризм с 2014 года.

Зарина Догузова родилась в Южной Осетии. В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО (Университет) МИД России. В 2008–2012 годах работала в департаменте пресс-службы и информации правительства, с 2012 года — в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям.

В 2015 году Владимир Путин своим указом присвоил Догузовой классный чин действительного государственного советника третьего класса. Тогда она возглавила департамент по сопровождению крупных международных мероприятий и занималась, в частности, организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением сочинской Олимпиады и ЧМ-2018.

Догузова — член наблюдательного совета центра «Амурский тигр» — организации, созданной Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина.

Договориться с Минэкономразвития

Ростуризм, как сказано в положении об этом федеральном агентстве, должен создавать «благоприятные условия для развития туристической индустрии». С 2012 года куратором Ростуризма было Минкультуры, но в сентябре 2018-го ведомство было передано в ведение Минэкономразвития. Там сразу заявили, что готовят новую стратегию развития отрасли, которую планируется принять во втором квартале 2019 года.

Одной из целей новой стратегии должно стать удвоение доходов от приема иностранных туристов, заявлял в конце января министр экономического развития Максим Орешкин.

В январе—сентябре 2018 года Россию с туристическими целями посетили, по данным Росстата, свыше 19,2 млн иностранцев, что всего на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Но в эту статистику включены сведения о пересечении границы и гражданами ближнего зарубежья: в частности, как туристы посчитаны почти 6,4 млн граждан Украины (минус 4%) и 2,7 млн — Казахстана (плюс 1%). Из стран Западной Европы за первые десять месяцев прошлого года, когда Россия принимала у себя чемпионат мира по футболу, турпоток вырос более значительно: к примеру, из Германии — на 10%, до 548 тыс. человек, из Франции — на 12%, до 168 тыс., из Италии — на 9%, до 165 тыс.

Совокупные доходы России от въездного туризма в 2018 году могли превысить 1,3 трлн руб., оценивали прошлым летом эксперты World Travel & Tourism Council.

По мнению президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, главные задачи, которые сейчас стоят перед Минэкономразвития и Ростуризмом, — это создать условия для развития индустрии гостеприимства и увеличить предложение качественного, в том числе и нового, турпродукта, способного заинтересовать как иностранцев, так и соотечественников. Из этого, по мнению Шпилько, вытекают все остальные задачи: изменение законодательства, налоговые послабления для коллективных средств размещения, упрощение визового режима, новые маркетинговые программы по продвижению России за рубежом и т.д. При этом немаловажно, как распределятся полномочия между Минэкономразвития и Ростуризмом, отмечает Шпилько.

Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК.

Навести порядок в реестре

Среди других актуальных задач для кураторов отрасли Шпилько из Российского союза туриндустрии называет регулирование отношений при размещении отдыхающих в частном секторе, в сфере онлайн-бронирования и онлайн-продаж туристических услуг, а также в цепочке «потребитель — турагент — туроператор».

Ростуризм ведет Единый федеральный реестр туроператоров — без внесения информации в этот реестр компания не вправе предлагать своим клиентам — напрямую или через агентов — свой продукт. По состоянию на 7 февраля 2019 года в реестре числились 4357 организации, из них 583 имели право отправлять клиентов за рубеж.

После массового краха операторов выездного туризма летом—осенью 2014 года, когда пострадали не менее 75 тыс. человек, был изменен закон «Об основах туристской деятельности в РФ» — в частности, были усовершенствованы требования к операторам выездного туризма. Чтобы остаться в реестре, они с 2017 года должны уведомлять Ростуризм о количестве отправленных за границу клиентов и общей стоимости проданных им туров. К этим цифрам привязаны отчисления туроператора в различные фонды — эти средства, в случае краха компании или ее партнеров, идут на экстренную эвакуацию туристов и компенсацию тем, кто уже оплатил услугу, но не смог ей воспользоваться.

Проверять заявленные операторами выездного туризма цифры у Ростуризма, как выяснилось, нет полномочий. В результате турфирмы декларировали сведения, из которых следовало, что тур за границу у них может стоить в среднем менее 100 руб. на человека.

В декабре Минэкономразвития начало разработку новых нормативных правовых актов, которые по замыслу чиновников заставят операторов выездного туризма представлять в Ростуризм сведения, отражающие реальные объемы их бизнеса.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: Ростуризм
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