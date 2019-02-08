Украина утвердила западный курс

Зачем Верховная рада изменила Конституцию

Верховная рада приняла закон о внесении поправок в Конституцию Украины. В соответствии с ними стратегическим курсом страны названо вступление в НАТО и Евросоюз. Сроки пока не ясны — процесс займет годы, говорит официальный Киев

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Как Рада голосовала за поправки в Конституцию

Верховная рада Украины в четверг, 7 февраля, приняла закон о внесении изменений в Конституцию страны. После того как его подпишет президент Петр Порошенко, зафиксированной в Конституции стратегической задачей страны станет приобретение полноправного членства в НАТО и Европейском союзе. Закон также обязывает правительство обеспечивать реализацию курса на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта проведения такого курса.

Перед голосованием председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что все патриоты должны поддержать закон, так как он определит будущее Украины. Порошенко, выступая в Раде, выразил уверенность в том, что у Кремля не будет поводов для радости, так как депутаты продемонстрируют свое единство.

Украинский лидер был инициатором этих поправок, законопроект он внес в парламент в сентябре 2018 года. Тогда глава государства указывал на необходимость его принятия в кратчайшие сроки. В первом чтении законопроект был принят в конце ноября прошлого года, тогда его поддержали 266 депутатов, 14 были против, а 71 не голосовал. Во втором чтении, в четверг, «за» проголосовали 334 из 385 присутствовавших в зале заседаний депутатов, «против» — 35.

«За» проголосовали не только две партии правящей коалиции — президентский «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Арсения Яценюка, но и другие сторонники прозападного курса — «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Радикальная партия Олега Ляшко, объединение «Самопомощь» Андрея Садового. «Против» голосовала лишь одна фракция — «Оппозиционный блок» (38 мандатов), созданный бывшими членами представляющей интересы юго-востока Украины Партии регионов.

С чем связана правка Основного закона

«В современном конкурентном мире, где только начинается напряженная борьба за ресурсы, Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества», — заявила Тимошенко с трибуны Верховной рады (цитата по сайту «Батькивщины»). Она напомнила, что была первым в истории страны премьером, который подал в альянс заявку на получение плана действия по обретению членства. Ляшко заявил, что «евроинтеграция должна быть не на бумаге, а в жизни каждого украинца».

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Юрий Бойко, ранее входивший в «Оппозиционный блок», назвали решение «политическим ходом» властей. По мнению Медведчука, «парламентарии, уровень народного доверия к которым не превышает 5%, голосовали так, как выгодно действующей власти», цель которой — получить на президентских выборах 31 марта голоса поддерживающей прозападный курс части общества. На предвыборный характер правки Конституции обратила внимание и Тимошенко: «Пять лет — времени на это не было?»

​По данным украинской социологической группы «Рейтинг», 46% украинцев поддерживают вступление в НАТО (32% — против), 50% — за вступление в ЕС (30% — за равноудаленность от России и Запада, 9% — за вступление в Таможенный союз). Количество сторонников прозападного пути развития преобладает во всех регионах страны за исключением юго-восточных областей и Донбасса, говорится в опубликованном в январе исследовании.

Внесение курса на евроинтеграцию в Конституцию на данном этапе носит предвыборный характер, согласен украинский политолог Владимир Фесенко. Порошенко важно показать избирателям, что он последовательный сторонник вхождения в ЕС и НАТО и что есть опасность реванша, то есть прихода к власти сторонников сближения с Россией, объясняет эксперт. Хотя, добавляет он, победить на выборах 3​1 марта Бойко или любой другой противник прозападного курса не сможет. Это подтверждают социологические опросы.

Когда Украина сможет вступить в ЕС и НАТО

Вопрос о возможности вхождения Украины в НАТО обсуждается не первый год. 29 января, объявляя о своем намерении пойти на второй президентский срок, Порошенко заявил, что Киев подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году. Сроки вступления в НАТО он не обозначал.

Глава украинского МИДа Павел Климкин говорил, что вступление страны в ЕС и НАТО — это «история, которая имеет среднесрочную перспективу», и для того, чтобы добиться принятия в обе организации, нужно еще многое сделать. «Такая Украина, как сейчас, она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит», — отмечал министр.

Представители альянса из года в год повторяют, что членство Украины должно быть поддержано большинством граждан и подкреплено значительными реформами. «Вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина», — говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.​ «Мы признаем стремление Украины присоединиться к альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой», — повторил украинскому изданию «Европейская правда» позицию альянса его представитель, комментируя изменение Конституции страны.

Киеву не стоит рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз и НАТО, для этого придется сделать очень много, заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель (цитата по «Европейской правде»). ​