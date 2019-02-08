В духе Европы

«Яндекс» и Сбербанк подписали соглашение с британским парфюмерно-косметическим магазином Feelunique

Маркетплейс Bringly, созданный «Яндексом» и Сбербанком, стал партнером парфюмерно-косметического магазина Feelunique. Для него выход на рынок через локального партнера — часть стратегии, для российского СП — шанс занять новую нишу

Фото: Сергей Зимин / РБК

Торговая онлайн-площадка Bringly, созданная «Яндексом» и Сбербанком, заключила соглашение с первым европейским партнером — британским парфюмерно-косметическим ретейлером Feelunique, рассказал РБК представитель российского интернет-холдинга и подтвердил глава Feelunique Джоэль Пали.

Что такое Feelunique Британский интернет-магазин Feelunique был запущен в октябре 2005 года, а уже в 2014-м один из его основателей Аарон Шаттерли вошел в топ-50 самых влиятельных людей в мире онлайн-торговли по версии Retail Week. В ассортименте сайта представлено более 500 брендов и более 30 тыс. парфюмерно-косметических товаров и аксессуаров. По данным сервиса SimilarWeb, в январе 2019 года сайт посетили 3,5 млн человек, он занимает 52-е место в мире в категории «красота и фитнес». Для сравнения: аудитория Sephora — 23 млн посещений за аналогичный период.

Выход на новые рынки за счет сотрудничества с локальными партнерами — часть стратегии ретейлера. Одновременно с партнерством с Bringly британский онлайн-ретейлер начинает продажи своих товаров через китайский ​Secoo, индийский Myntra.com и шведскую Custos Group. Продажи через партнеров приносят Feelunique значительную часть выручки, например китайские магазины Kaola и Little Red Book обеспечили 15%, а весь китайский рынок — 20%.

Площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly «Яндекс» и Сбербанк запустили в ноябре 2018 года в рамках совместного предприятия по электронной коммерции. Ассортимент Bringly состоит из более чем 4 млн товаров, в 2019 году компания планирует расширить его до 50 млн позиций. Для Bringly, сотрудничество с Feelunique — первое партнерство с европейским ретейлером. До этого на площадке были представлены турецкие, корейские и китайские бренды.

Со стороны Bringly интерес к сотрудничеству обусловлен в том числе тем, что на Feelunique широко представлены инди-бренды (оригинальная одежда и косметика, часто от независимых дизайнеров/производителей, иногда малотиражная), которые набирают популярность в России, говорит представитель «Яндекса» Полина Упитис​.

Партнерство с Bringly обеспечит Feelunique возможность быстрого выхода на российский рынок, компания получит доступ к аудитории, которая пользуется Bringly, маркетинговую поддержку, адаптацию контента для российского пользователя и переводы офферов, объяснила Упитис. Сейчас оформить доставку с Feelunique в Россию возможно, но, чтобы она была бесплатной для покупателя, чек должен быть достаточно высоким — от 5500 руб. Через Bringly доставка будет бесплатной при любом чеке, отметила Упитис. Также при заказе через маркетплейс покупатели смогут комбинировать заказ с другими товарами других категорий.