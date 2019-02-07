Безналичные предложения ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала первое масштабное исследование конкуренции на рынке оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт. Банки должны предоставить сведения о том, как формируются комиссии на рынке безналичных платежей с 2016 года, а ретейлеры — отчитаться о своих издержках по организации оплаты карточками за последние четыре года.
Письма с запросами о предоставлении информации (есть у РБК) получили банки и торговые ассоциации. Подлинность писем в адрес банков РБК подтвердили три источника на банковском рынке, а запросов для магазинов — президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.
Соответствующие письма были направлены в адрес всех участников рынка эквайринга, и ответ ожидается не только от ретейлеров и банков, но и от операторов платежных систем, сообщили РБК в ФАС, уточнив, что ранее такие исследования не проводились.
«Запросы были направлены в рамках исследования ФАС России состояния конкуренции в сфере услуг по осуществлению операций с использованием банковских карт», — отметили в ведомстве. Исследование является частью «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях российской экономики, которая была утверждена правительством в августе 2018 года. Данные будут использованы для соответствующего доклада в правительство, который должен быть подготовлен до конца марта 2019 года.
Источник, знакомый с ходом обсуждения в ФАС, пояснил РБК, что перед рассылкой писем вопрос рассматривали в рамках ведомственной комиссии. ФАС запрашивает информацию, чтобы понять, как происходит ценообразование в трех сегментах: эмиссия, эквайринг и переводы с карты на карту. «Конечная задача — снизить доходность от таких комиссий на стороне тех участников платежного рынка, где она формируется», — пояснил источник.
В ВТБ и банке «ФК Открытие» РБК подтвердили, что получили такое письмо от ФАС. В Сбербанке отказались от комментариев.
Жалобы на «квазиналог»
Предприятия розничной торговли давно жалуются на уровень банковских комиссий — вопрос вновь был поднят в конце прошлого года на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. Все ведомства, а также банки высказались против госрегулирования банковских комиссий. В то же время часть банков выразили готовность ограничить размер комиссий при оплате крупных покупок и социальных услуг.
6 февраля в поддержку позиции ретейлеров по поводу необходимости снижения банковских комиссий выступил президент России Владимир Путин. Он назвал существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком большими. «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», — заявил Путин. Над этим вопросом «надо работать», уверен он. Обсудить проблему президент предложил в том числе с бизнесом.
Что интересует ФАС
Перечень информации, которую ФАС хочет получить от банков, занимает девять листов — служба настаивает на предоставлении копий документов, устанавливающих тарифы и правила предоставления услуг эквайринга для магазинов, копий договоров за 2017–2018 годы (по десять штук за год) на оказание банковских услуг по обеспечению безналичных платежей, информации о порядке заключения договоров на оказание таких услуг со всеми изменениями, дополнениями и приложениями. В частности, в список запрашиваемых данных вошли:
- условия, на которых банк предоставляет эквайринг для торгово-сервисных предприятий;
- информация о том, каким образом формируется стоимость услуг эквайринга;
- подробный экономический расчет применяемых комиссий банка-эквайера с указанием конкретных формул;
- сведения о комиссиях, которые банк получает с держателей карт и других участников расчетов при совершении операций с картами в банкоматах и POS-терминалах, с учетом всех влияющих факторов и разбивкой по платежным системам;
- сведения о комиссиях при переводе денежных средств с разбивкой по платежным системам;
- сведения о комиссиях, которые взимают с опрашиваемого банка другие участники расчетов;
- сумма прибыли, полученной банком от операций по картам.
Запрос для торгово-сервисных предприятий содержит два вопроса:
- информация об издержках по поддержанию системы безналичных платежей в период с 2015 года;
- сравнительные показатели издержек по поддержанию систем безналичных и наличных платежей с 2015 года.
ЦБ и операторы платежных систем на момент публикации на запросы РБК не ответили. Из крупнейших банков ситуацию прокомментировали только в ВТБ и «ФК Открытие». В ВТБ сообщили, что уровень их комиссии за услуги эквайринга значительно ниже 3%. «Мы всегда стараемся идти навстречу торгово-сервисным предприятиям при определении данного параметра», — заверили там.
«Текущие ставки эквайринга — составляющая экосистемы безналичных платежей, которая уже доказала свою эффективность и в которой за счет высоких вознаграждений банков-эмитентов обеспечиваются крайне выгодные условия обслуживания держателей карт», — пояснили в пресс-службе банка «Открытие». Резкое изменение одной из компонент этой системы может ее разбалансировать и привести к ущербу для безналичной экономики, поэтому решение о регулировании и снижении комиссий должно быть взвешенным, предупредили в «ФК Открытие».
Можно ли снизить комиссии
Снижении комиссии за эквайринг возможно только в рамках трех составляющих, из которых она складывается: комиссии платежной системе, комиссии банку — эмитенту карты и комиссии банка-эквайера, отмечает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.
Комиссионное вознаграждение, или торговая уступка, которую торговля платит банку-эквайеру, кроме непосредственно комиссии этого банка включает межбанковское вознаграждение, или интерчейндж (процент от суммы платежа), который банк-эквайер платит банку — эмитенту карты. Он, в свою очередь, перечисляет еще комиссию платежной системе. Интерчейндж устанавливается платежной системой. Если торговая уступка в целом превышает 2%, то размер интерчейнджа в среднем в России составляет около 1,5%, а вознаграждение платежной системы — 0,1%.
Размер интерчейнджа зависит от уровня риска, который устанавливает платежная система, и во многом это связано с деятельностью/профилем бизнеса, которому предоставляется услуга. Также отслеживается и тип используемой карты для проведения оплаты, регион/юрисдикция, способ проведения транзакции — имеются целые справочники на эту тему, говорит Максим Шапировский, менеджер Deloitte Digital в СНГ. А ставка банка-эквайера/процессингового центра формируется на основе следующих критериев, по которым оценивают бизнес: себестоимость услуг банка/процессингового центра; доход банка/процессингового центра; оборот торговой организации; финансовая схема расчетов; уровень риска клиента и индивидуальные технические доработки, требующиеся подключаемому клиенту.
Представители торговли единодушно выступают за ограничение банковских комиссий. Комиссии за эквайринг можно снизить несколькими способами, среди которых изменение политики платежных систем и введение нормативного регулирования по примеру Евросоюза, говорит Сергей Беляков. Аргумент банков, что за счет комиссионных доходов от таких операций они окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам бонусы и запускают программы лояльности, магазины отвергают. «Снижение комиссии [за эквайринг] не повлечет за собой отсутствие бонусов или каких-то поощрений, а напротив, их смогут развивать ретейлеры еще лучше, потому что у них на это появится больше возможностей», — считает Артем Соколов. Он уверен, что в реальности все эти программы и так оплачивают ретейлеры.
Минус подхода, предусматривающего законодательное ограничение интерчейнджа, в том, что государственное вмешательство вредит экономике, говорит Сергей Гришунин. Добровольное снижение банком собственной комиссии труднореализуемо, так как комиссионный доход сейчас составляет существенную часть доходов банков в России. «В условиях низкой процентной маржи банки не согласятся на снижение собственного комиссионного дохода. Но снижение возможно. Например, создание собственного процессингового центра может быть дешевле использования центра на аутсорсе. Еще один путь — оптимизация и автоматизация операционных процессов, что сократит расходы», — предлагает эксперт возможные варианты решения проблемы.