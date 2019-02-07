Безналичные предложения ФАС

Антимонопольная служба проверяет конкуренцию на рынке эквайринга

ФАС впервые проведет анализ комиссий при расчетах банковскими картами, которые Владимир Путин ранее назвал квазиналогом. Банкиры предупреждают, что «невзвешенное решение» угрожает разбалансировкой системы безналичных платежей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала первое масштабное исследование конкуренции на рынке оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт. Банки должны предоставить сведения о том, как формируются комиссии на рынке безналичных платежей с 2016 года, а ретейлеры — отчитаться о своих издержках по организации оплаты карточками за последние четыре года.

Письма с запросами о предоставлении информации (есть у РБК) получили банки и торговые ассоциации. Подлинность писем в адрес банков РБК подтвердили три источника на банковском рынке, а запросов для магазинов — президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Соответствующие письма были направлены в адрес всех участников рынка эквайринга, и ответ ожидается не только от ретейлеров и банков, но и от операторов платежных систем, сообщили РБК в ФАС, уточнив, что ранее такие исследования не проводились.

«Запросы были направлены в рамках исследования ФАС России состояния конкуренции в сфере услуг по осуществлению операций с использованием банковских карт», — отметили в ведомстве. Исследование является частью «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях российской экономики, которая была утверждена правительством в августе 2018 года. Данные будут использованы для соответствующего доклада в правительство, который должен быть подготовлен до конца марта 2019 года.

Источник, знакомый с ходом обсуждения в ФАС, пояснил РБК, что перед рассылкой писем вопрос рассматривали в рамках ведомственной комиссии. ФАС запрашивает информацию, чтобы понять, как происходит ценообразование в трех сегментах: эмиссия, эквайринг и переводы с карты на карту. «Конечная задача — снизить доходность от таких комиссий на стороне тех участников платежного рынка, где она формируется», — пояснил источник.

В ВТБ и банке «ФК Открытие» РБК подтвердили, что получили такое письмо от ФАС. В Сбербанке отказались от комментариев.

Жалобы на «квазиналог» Предприятия розничной торговли давно жалуются на уровень банковских комиссий — вопрос вновь был поднят в конце прошлого года на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. Все ведомства, а также банки высказались против госрегулирования банковских комиссий. В то же время часть банков выразили готовность ограничить размер комиссий при оплате крупных покупок и социальных услуг. 6 февраля в поддержку позиции ретейлеров по поводу необходимости снижения банковских комиссий выступил президент России Владимир Путин. Он назвал существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком большими. «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», — заявил Путин. Над этим вопросом «надо работать», уверен он. Обсудить проблему президент предложил в том числе с бизнесом.

Что интересует ФАС

Перечень информации, которую ФАС хочет получить от банков, занимает девять листов — служба настаивает на предоставлении копий документов, устанавливающих тарифы и правила предоставления услуг эквайринга для магазинов, копий договоров за 2017–2018 годы (по десять штук за год) на оказание банковских услуг по обеспечению безналичных платежей, информации о порядке заключения договоров на оказание таких услуг со всеми изменениями, дополнениями и приложениями. В частности, в список запрашиваемых данных вошли:

условия, на которых банк предоставляет эквайринг для торгово-сервисных предприятий;

информация о том, каким образом формируется стоимость услуг эквайринга;

подробный экономический расчет применяемых комиссий банка-эквайера с указанием конкретных формул;

сведения о комиссиях, которые банк получает с держателей карт и других участников расчетов при совершении операций с картами в банкоматах и POS-терминалах, с учетом всех влияющих факторов и разбивкой по платежным системам;

сведения о комиссиях при переводе денежных средств с разбивкой по платежным системам;

сведения о комиссиях, которые взимают с опрашиваемого банка другие участники расчетов;

сумма прибыли, полученной банком от операций по картам.

Запрос для торгово-сервисных предприятий содержит два вопроса:

информация об издержках по поддержанию системы безналичных платежей в период с 2015 года;

сравнительные показатели издержек по поддержанию систем безналичных и наличных платежей с 2015 года.

ЦБ и операторы платежных систем на момент публикации на запросы РБК не ответили. Из крупнейших банков ситуацию прокомментировали только в ВТБ и «ФК Открытие». В ВТБ сообщили, что уровень их комиссии за услуги эквайринга значительно ниже 3%. «Мы всегда стараемся идти навстречу торгово-сервисным предприятиям при определении данного параметра», — заверили там.

«Текущие ставки эквайринга — составляющая экосистемы безналичных платежей, которая уже доказала свою эффективность и в которой за счет высоких вознаграждений банков-эмитентов обеспечиваются крайне выгодные условия обслуживания держателей карт», — пояснили в пресс-службе банка «Открытие». Резкое изменение одной из компонент этой системы может ее разбалансировать и привести к ущербу для безналичной экономики, поэтому решение о регулировании и снижении комиссий должно быть взвешенным, предупредили в «ФК Открытие».

Можно ли снизить комиссии

Снижении комиссии за эквайринг возможно только в рамках трех составляющих, из которых она складывается: ​комиссии платежной системе, комиссии банку — эмитенту карты и комиссии банка-эквайера, отмечает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.

Комиссионное вознаграждение, или торговая уступка, которую торговля платит банку-эквайеру, кроме непосредственно комиссии этого банка включает межбанковское вознаграждение, или интерчейндж (процент от суммы платежа), который банк-эквайер платит банку — эмитенту карты. Он, в свою очередь, перечисляет еще комиссию платежной системе. Интерчейндж устанавливается платежной системой. Если торговая уступка в целом превышает 2%, то размер интерчейнджа в среднем в России составляет около 1,5%, а вознаграждение платежной системы — 0,1%. Размер интерчейнджа зависит от уровня риска, который устанавливает платежная система, и во многом это связано с деятельностью/профилем бизнеса, которому предоставляется услуга. Также отслеживается и тип используемой карты для проведения оплаты, регион/юрисдикция, способ проведения транзакции — имеются целые справочники на эту тему, говорит Максим Шапировский, менеджер Deloitte Digital в СНГ. А ставка банка-эквайера/процессингового центра формируется на основе следующих критериев, по которым оценивают бизнес: себестоимость услуг банка/процессингового центра; доход банка/процессингового центра; оборот торговой организации; финансовая схема расчетов; уровень риска клиента и индивидуальные технические доработки, требующиеся подключаемому клиенту.

Представители торговли единодушно выступают за ограничение банковских комиссий. Комиссии за эквайринг можно снизить несколькими способами, среди которых изменение политики платежных систем и введение нормативного регулирования по примеру Евросоюза, говорит Сергей Беляков. Аргумент банков, что за счет комиссионных доходов от таких операций они окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам бонусы и запускают программы лояльности, магазины отвергают. «Снижение комиссии [за эквайринг] не повлечет за собой отсутствие бонусов или каких-то поощрений, а напротив, их смогут развивать ретейлеры еще лучше, потому что у них на это появится больше возможностей», — считает Артем Соколов. Он уверен, что в реальности все эти программы и так оплачивают ретейлеры.

Минус подхода, предусматривающего законодательное ограничение интерчейнджа, в том, что государственное вмешательство вредит экономике, говорит Сергей Гришунин. Добровольное снижение банком собственной комиссии труднореализуемо, так как комиссионный доход сейчас составляет существенную часть доходов банков в России. «В условиях низкой процентной маржи банки не согласятся на снижение собственного комиссионного дохода. Но снижение возможно. Например, создание собственного процессингового центра может быть дешевле использования центра на аутсорсе. Еще один путь — оптимизация и автоматизация операционных процессов, что сократит расходы», — предлагает эксперт возможные варианты решения проблемы.​