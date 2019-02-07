Запрошенный ресурс не найден

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Строительство Амурского НПЗ отложили из-за отсутствия сырья
Проект Амурского НПЗ стоимостью 120 млрд руб., предназначенный преимущественно для экспорта нефтепродуктов в Китай, не будет реализован, заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Инвесторы не предоставили гарантии поставок сырья на завод
Строительство кирпичного ограждения Амурского НПЗ (Фото: аэк28.рф)

Проект строительства Амурского НПЗ мощностью 6 млн т нефти и конденсата в год не будет реализован, заявил РБК вице-премьер, полномочный представитель президента по Дальнему Востоку Юрий Трутнев. «Мы пошли им [инвесторам] навстречу, а проект не реализовался. Страшно это или нет? Нет, не страшно. Мы ничего не потратили из бюджета на строительство инфраструктуры, это риск инвестора», — сказал он.

Строительство завода в селе Березовка Амурской области, недалеко от китайской границы, обсуждалось с 2004 года, а в апреле 2016 года его одобрил президент Владимир Путин. Этот проект должна была реализовать Амурская энергетическая компания (АЭК), которую контролировала китайская «Мэн Лань Син Хэ» (90%). «Мэн Лань Син Хэ» обещала на 90% профинансировать стройку стоимостью более 120 млрд руб., запуск первой очереди предприятия ожидался в 2019 году. В России должно было остаться не более 20% продукции (1 млн т дизтоплива и 55 тыс. т бензина), остальное планировалось поставлять в Китай.

Но инициаторам проекта так и не удалось договориться с нефтяными компаниями о поставках сырья на завод. «Мы поступили честно, я сам их неоднократно предупреждал, что до того, как войти в проект, надо разобраться с поставками сырья. Они не шевелятся, я не слышал, чтобы они нашли нефть», — сказал Трутнев. Проект строительства НПЗ было необходимо согласовывать с властями для выделения земельных участков, получения разрешений на строительство инфраструктуры, налоговых льгот и условий экспорта нефтепродуктов.

Были варианты поставки сырья железнодорожными цистернами из Якутии, но сформулированных предложений о том, как дальше реализовывать проект, не последовало, рассказал вице-премьер. Осенью 2016 года стало известно, что АЭК заключила предварительные соглашения на поставку нефти с двумя якутскими компаниями, в том числе с «Харьягой», принадлежащей структурам бизнесмена Александра Мамута. Но у обеих компаний еще не было добычи, они лишь владели геологоразведочными лицензиями.

Мамут поможет Амурскому НПЗ обойтись без «Роснефти»
Бизнес

«Модель, по которой его [проект Амурского НПЗ] рассчитывали пять лет назад при стоимости нефти $120 за баррель, и модель, которая должна быть сегодня, — это принципиально разные вещи», — говорил 21 декабря 2018 года губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитировало издание «Амур.инфо». «Рынок нефти в случае НПЗ — это скорее зона риска. Поэтому этот проект заморожен», — уточнял он. Источник, близкий к участникам проекта, сказал РБК 6 февраля, что они по-прежнему надеются его возобновить, а у вице-премьера устаревшая информация. С представителем АЭК связаться не удалось.

На рынке нет места

«Транснефть» отказалась дать разрешение на подключение Амурского НПЗ к трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (​ВСТО), ссылаясь на отсутствие гарантий поставок нефти и необходимость инвестировать до 150 млрд руб. в расширение нефтепровода. Но в феврале 2017 года стало известно, что инициаторы проекта договорились с группой ЕСН Григория Березкина о возможности транспортировки сырья по железной дороге через терминал Уяр. Предполагалось, что это позволит ЕСН компенсировать потери крупного клиента: «Роснефть» поставляет через Уяр нефть для Комсомольского НПЗ, но к 2018 году «Транснефть» должна была построить ответвление от ВСТО для этого завода.

Несмотря на то что отвод на завод «Роснефти» уже построен, он еще не введен в строй, а контракт с Уяром перезаключен до середины 2019 года. «Пункт налива нефти в Уяре продолжает снабжать Комсомольский НПЗ «Роснефти» в прежних объемах, ситуация с Амурским НПЗ не оказала на предприятие никакого влияния», — сообщила РБК представитель ЕСН Марианна Белоусова.

«Газпром нефть» еще в начале 2017 года предупреждала Минэнерго о нецелесообразности строительства Амурского НПЗ. По мнению компании, его появление «создаст избыток предложения на топливном рынке Дальнего Востока и сократит возможности для экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона». Действительно, Амурскому НПЗ было бы сложно найти место на рынке Дальнего Востока, признает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Сейчас поставки в этот регион обеспечиваются действующими НПЗ (в первую очередь Хабаровским НПЗ Эдуарда Худайнатова и Комсомольским НПЗ «Роснефти»), многие из которых наращивают выпуск бензина, указывает он. К тому же заметного роста потребления не прогнозируется, а это означает, что новому проекту пришлось бы вытеснять эти заводы, не говоря уже о том, что понадобилось бы с нуля выстроить сбытовые каналы. «Это гораздо сложнее, чем просто поставлять нафту на экспорт», — заключил Ежов.

По итогам проведения налогового маневра в нефтяной сфере снизилась рентабельность НПЗ, добавил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Чтобы не получить убыток, заводу требуется прокачка гарантированных объемов нефти по трубопроводу и высокая глубина переработки с нулевым выходом мазута. Но такой завод, как Амурский НПЗ, ориентированный на экспорт в Китай, нефть для нужд которого планировалось поставлять по железной дороге, оказался бы неконкурентоспособным и неокупаемым, поясняет эксперт.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: НПЗ , Амурская область , Юрий Трутнев , Инвестиции
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