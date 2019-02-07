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Как сторонники Зеленского могут решить исход выборов
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Газета
Как сторонники Зеленского могут решить исход выборов
Газета № 004 (2959) (0702) Политика, 06 фев, 16:32
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Алексей Макаркин Как сторонники Зеленского могут решить исход выборов
Даже если Владимир Зеленский не выйдет во второй тур президентских выборов на Украине, полученные им голоса могут определить их результат. Пока же его участие в гонке выгоднее всего действующему главе государства

​За пару месяцев до назначенных на 31 марта выборов Владимир Зеленский стал лидером украинской президентской гонки. Вначале опрос группы «Рейтинг» показал, что его поддерживает 21,9% намеренных голосовать и определившихся с выбором респондентов (Юлию Тимошенко — 19,2%, Петра Порошенко — 14,8%). Затем появился совместный опрос компаний КМИС, «Социс» и Центра Разумкова, который дал Зеленскому еще более высокий результат — 23% (у Порошенко по этому исследованию 16,4%, а Тимошенко, недавний лидер гонки, оказалась на третьем месте с 15,7%). Столь высокий результат Зеленского и снижение показателя Тимошенко вызвали недоверие у части украинских политологов. Но даже недоверчивые не отрицают лидерства Зеленского.

Артисты в политике

Когда говорят об артистах в политике, то чаще всего вспоминают Рональда Рейгана. Однако эта аналогия заметно хромает. На момент вступления в президентскую гонку Рейган уже имел большой политический опыт, дважды избирался губернатором Калифорнии. Если с кем-то и сравнивать Зеленского, так это с латиноамериканскими лидерами из артистической среды. Например, с действующим президентом Гватемалы Джимми Моралесом, комическим актером, которого на высший государственный пост провели бывшие офицеры времен диктатуры (им самим было баллотироваться неудобно из-за обвинений в нарушениях прав человека). А предыдущим президентом Гаити был певец Мишель Мартейи, до прихода в политику более известный как Сладкий Микки. С ним сотрудничали сторонники бывшего диктатора Жан-Клода Дювалье, который в президентство Мартейи, несмотря на судебное преследование, спокойно жил и умер в собственном доме в гаитянской столице Порт-о-Пренсе.

Чем характерны такие примеры хождения артистов в политику? Во-первых, они стали следствием разочарования избирателей в традиционных политических деятелях, раздражения от коррупции и неэффективности. Во-вторых, такие артисты-политики зависимы от тех, кому они обязаны своим продвижением во власть. В-третьих, результаты их правления ведут к новым разочарованиям. Мартейи обвиняли в неэффективности, Моралеса подозревают в финансовых нарушениях, а его брата и сына арестовывали по обвинению в коррупции.

Кто стоит за Зеленским

Зеленского в украинском политическом классе самостоятельной фигурой тоже не считают. Общим местом стала точка зрения, что за Зеленским стоит миллиардер и владелец группы «Приват» Игорь Коломойский. Зеленский вместо Порошенко поздравлял зрителей с Новым годом на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1» — это стало неформальным стартом его кампании. Шоу Зеленского транслируется на том же канале. Журналисты «1+1» относятся к Зеленскому благожелательно. Все эти доказательства, разумеется, косвенные, но в сумме они выглядят убедительно.

Коломойский сильно обижен на Порошенко после национализации в 2016 году его Приватбанка. Он заявлял, что готов поддерживать на президентских выборах любого кандидата, кроме действующего президента. В то же время у него непростые отношения и с Тимошенко, хотя, как утверждают, они встречались летом прошлого года. Поэтому вариант со «своим» президентом выглядит для него наиболее выгодным.

Представляется, что игра в данном случае беспроигрышная. Если Зеленский выйдет во второй тур, то у него хорошие шансы на победу. Более того, если его соперником станет Тимошенко, то Порошенко, который в этом случае станет третьим, будет выгоднее договариваться с ним о поддержке. В расчете на меньшую опытность Зеленского в политике и на то, что отношения «патрон — клиент» в случае с президентским постом могут быть не вечными, то есть интересы Зеленского и Коломойского могут разойтись. Если во второй тур выйдет сам Порошенко, то Зеленский может договориться с Тимошенко — по тем же основаниям.

Если же Зеленский во второй тур не выходит, но получает приличный результат, то и в этом случае есть игра. Вспомним российские выборы 1996 года, когда итоги второго тура во многом зависели от избирателей генерала Александра Лебедя, пришедшего к финишу третьим. Тогда Лебедь поддержал Бориса Ельцина. И в украинском случае голоса Зеленского могут стать решающими, так что можно ожидать торга. И хотя автоматической передачи голосов в межтуровый период нет, но мнение кандидата имеет значение для избирателей.

Неприятность для Тимошенко

Впрочем, все эти расклады — дело будущего. В настоящем же участие в кампании Зеленского объективно выгоднее Порошенко, чем Тимошенко. Зеленский родился на востоке Украины, в Кривом Роге, он выступает за уважение прав русскоязычных жителей страны и за переговоры с Россией. Соответственно, он получает поддержку избирателей, которые негативно относятся к политическому курсу Порошенко и его «триаде» (язык, армия и национальная церковь). За симпатии этих избирателей борется Тимошенко — и теперь Зеленский перешел ей дорогу. Тимошенко для многих — это политик с коррупционным шлейфом, а Зеленский — новый человек, аналог созданного им в сериале «Слуга народа» образа простого честного учителя Голобородько, случайно ставшего президентом Украины.

Еще одна группа потенциальных избирателей Зеленского — молодые продвинутые киевляне, которым импонируют раскованность и молодость кандидата и его европейская политическая программа. Но этот избиратель тоже вряд ли массово проголосует за действующего президента: для него военно-церковно-языковые приоритеты слишком архаичны. Что же до сторонников Порошенко, то для них само упоминание о том, что Зеленский хотел бы разговаривать с Владимиром Путиным, делает пришедшего в политику шоумена предателем.

В любом случае до выборов еще долго, и Зеленскому придется подтверждать свой рейтинг, демонстрируя готовность стать президентом и Верховным главнокомандующим — последнее важно для Украины, которая, в отличие от Гаити и Гватемалы, участвует в гибридной войне. Может разгораться и война компроматов — впрочем, ее первые выстрелы не причинили Зеленскому вреда. Ну нашли у него кинокомпании, зарегистрированные в России, — так для его избирателя это не минус. Вопрос в том, какие еще ходы найдут противники Зеленского и насколько они будут эффективны. Возможно, стремительный рост рейтинга артиста не последний сюрприз в украинской избирательной кампании.

Об авторах
Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Петр Порошенко , Юлия Тимошенко , Украина , Владимир Зеленский
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