Медведчуку предъявили концептуальные претензии

Три вопроса об обвинениях в адрес лидера "Украинского выбора"

Украинские власти начали уголовное производство в отношении Виктора Медведчука, известного своими связями с президентом России. Что грозит украинскому политику и как его дело отразится на президентской кампании — разбирался РБК

Виктор Медведчук (Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»)

​1. В чем заподозрили Виктора Медведчука?

Генеральная прокуратура Украины 5 февраля открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука, речь идет о государственной измене и сепаратизме, сведения о возможном совершении им уголовных преступлений внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом написала в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора республики Юрия Луценко.

Заявление о совершении Медведчуком противоправных действий подал Андрей Тетерук, депутат украинского парламента от фракции «Народный фронт» (входит в правящую коалицию с «Блоком Петра Порошенко»). Поводом стало выступление Медведчука 29 января на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Медведчук возглавляет ее политсовет) — он заявил, что для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины необходимо «создание в составе Украины Автономного региона Донбасс, путем внесения изменений в Конституцию Украины и законы, которые предусматривают учреждение парламента, правительства и других органов управления автономии».

Это предложение Медведчука противоречит Конституции Украины, так как в ее первой статье сказано, что ​Украина является унитарным государством, заявила Сарган. «Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному закону и предоставляет иностранному государству [России] помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — написала пресс-секретарь генпрокурора. При таких обстоятельствах в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, тюремный срок от трех до пяти лет) и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, от 12 до 15 лет).

2. Дойдет ли до предъявления обвинения?

Материалы будут переданы в Службу безопасности Украины (СБУ), сообщила Сарган. Это сделано, так как расследование преступлений по данным статьям относится к компетенции спецслужбы, объяснил РБК управляющий партнер базирующейся в Киеве международной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев. ​По законодательству Украины любое заявление вносится в Единый реестр досудебных расследований, объяснил РБК Виталий Сердюк, адвокат экс-президента страны Виктора Януковича. «Теперь СБУ должна провести следствие по делу и решить, есть ли основания объявлять о подозрении (аналогично российскому предъявлению обвинения. — РБК) или необходимо дело закрывать, — говорит он. — То есть Медведчук пока подозреваемым не является. Генпрокуратура заявила только о том, что просто поступило заявление и начато расследование».

Открытие уголовного производства — «в значительной степени техническое действие», добавляет Ильяшев. «Сам факт наличия уголовного производства не свидетельствует о каком-либо ограничении прав лица, в отношении которого проводится досудебное расследование», — отмечает он.

Медведчук в своем выступлении 29 января подчеркивал, что его план полностью соответствует минским соглашениям, утвержденным главами государств «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии, резолюции Совета Безопасности ООН, а также действующей Конституции Украины. Она является конституцией унитарного государства, предусматривающей автономный статус одного из регионов, поэтому внесение изменений в нее относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство, говорится в заявлении «Оппозиционной платформы — За Жизнь» (согласно нынешней Конституции Украины автономной республикой в составе страны является Крым).

Виктор Медведчук во время обмена пленными между ополченцами ДНР и украинскими силовиками (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

​«Что касается сути слов Медведчука, то он дал одно из представлений о том, как Донбасс может существовать в составе Украины. Таких разных предложений, которые отталкиваются от минских соглашений, но являются их буквальной расшифровкой, много», — отмечает замдиректора российского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Предыдущие попытки украинских властей привлечь Медведчука к ответственности за его слова или действия успешными не были. В 2016 году Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру открыть уголовное производство для «расследования причастности Медведчука к сепаратизму, государственной измене и финансированию терроризма». Неоднократно группы депутатов отправляли похожие обращения в ГПУ и СБУ, однако реакции на это не было, напоминает Би-би-си.

3. Как ситуация с Медведчуком связана с выборами президента?

Заявление Генпрокуратуры было сделано на фоне стартовавшей кампании по выборам президента Украины, которые намечены на 31 марта. «Это дело не имеет никаких юридических перспектив, но оно поляризует кампанию, что выгодно президенту Петру Порошенко, в этом его стратегия. Он убеждает своих сторонников, что есть полюс патриотический, героический, украинский, а есть пророссийский и коллаборационистский», — говорит украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Медведчука, кума президента России Владимира Путина, относят на Украине к пророссийским политикам. С 2012 года он возглавляет общественное движение «Украинский выбор», которое выступает за интеграцию и развитие экономических связей с Россией. В марте 2014 года Медведчук попал под санкции США, связанные с Крымом. В разъяснительной записке Белого дома указывалось, что он финансово поддерживал Януковича, а также связан с движением «Украинский выбор», которое власти США считают причастным к подрыву демократических процессов на Украине. В сообщении он назывался одним из «лидеров крымских сепаратистов».

В последние годы Медведчук занимался обменом пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, входил в подгруппу по пленным трехсторонней контактной группы, работающей в Минске. В 2016 году при его посредничестве Надежда Савченко была обменяна на двух «бойцов ГРУ» Александра Александрова и Виктора Ерофеева. В декабре прошлого года Петр Порошенко отметил, что Медведчук уже не участвует в переговорах в рамках минского процесса, однако назвал его фактическим представителем Владимира Путина в контактной группе: «Де-факто он там является представителем Путина. Он, возможно, является единственным каналом донесения информации».

«Думаю, что это политически мотивированные обвинения. Медведчук воспринимается потенциальными избирателями Порошенко как токсичная фигура, как политик, который открыто отстаивает интересы России на Украине. Многие сторонники текущего курса украинских властей давно призвали наказать Медведчука. Сейчас мы видим, что это происходит», — говорит Игнатов. «Не исключено, что генпрокурор Юрий Луценко хочет подыграть Порошенко в ситуации, когда последнему нужно вернуть поддержку на западе страны, где лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко может получить слишком много голосов», — объясняет он.

Обвинения в адрес Медведчука выгодны как оппозиции, так и Порошенко, считает Карасев. Он отмечает, что дело поднимает и политический статус Медведчука — условная оппозиция, выражающая интересы населения юго-востока Украины, не меньше власти заинтересована в поляризации кампании. Действующая власть проявляет «патриотическую бдительность», тогда как Бойко получает шанс набрать больше голосов как «настоящий» оппозиционер, описывает политолог возможную логику властей. Обвинения в адрес Медведчука не должны негативно сказаться на Бойко, говорит Карасев, потому что он не ассоциируется с Путиным так, как Медведчук.