У ВТБ сыграла валютная ставка

Как в декабре изменились предпочтения российских вкладчиков

ВТБ за декабрь привлек более $1 млрд валюты у населения, это больше половины всего притока средств на валютные вклады банков за это время. Такой рост объясняется вложениями состоятельных клиентов под ставки выше, чем у Сбербанка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Валютные вклады населения в топ-10 российских банков по привлечению депозитов в валюте выросли за декабрь на $1,9 млрд в долларовом эквиваленте и составили на 1 января 2019 года $58,9 млрд, подсчитал РБК на основе рублевых данных оборотных ведомостей банков, которые предоставила исследовательская компания Frank RG.

Более половины этого притока пришлось на ВТБ: в декабре средства граждан на валютных вкладах этого банка подскочили на $1,08 млрд (на 6,7%), до $16 млрд. Таким образом, декабрь обеспечил банку практически весь приток валютных средств за год, который с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года составил $1,13 млрд. Сбербанк привлек в декабре срочных вкладов в валюте более чем в четыре раза меньше, чем ВТБ — $230 млн (рост менее 1% при общем объеме $28 млрд).

«Действительно, в декабре мы наблюдали приток средств по срочным вкладам в иностранной валюте, большая часть пришлась на сегмент состоятельных клиентов», — отметили в пресс-службе ВТБ, добавив, что клиенты активно пользовались конкурентным предложением ВТБ по срочным вкладам, максимальная ставка по которым была установлена на уровне 3,8% годовых. В Сбербанке подтвердили приток по срочным вкладам в иностранной валюте, номинированным в долларах.

После того как российские банки столкнулись с оттоком валюты в августе, ВТБ поднимал ставки по долларовым вкладам активнее многих других банков. Так, сейчас для всех категорий клиентов максимальная ставка по вкладам в долларах на полгода или на год составляет 3,56%, следует из мониторинга Frank RG на 3 февраля. Для примера: у Сбербанка максимальная ставка по таким вкладам составляет 2,27% (на полгода) и 2,77% (год), у Альфа-банка — 2,51% на полгода и 3,09% на год, у ЮниКредит Банка — 2,47% на полгода, 3,30% — на год.

Из госбанков дорого готовы привлекать валюту у населения Газпромбанк (ГПБ) и Россельхозбанк (РСХБ). ГПБ сейчас предлагает максимальную ставку по вкладам в долларах от 3,45 до 3,95% в зависимости от срока, а Россельхозбанк вообще готов привлекать доллары под 4,15% годовых (только для вкладов на полгода). В итоге в декабре Газпромбанк увеличил срочные вклады физлиц больше, чем Сбербанк, — на $250 млн (почти на 5%), до $5,3 млрд. В РСХБ срочные вклады в валюте выросли на 6,7%, или на $110 млн, и достигли $1,6 млрд. РБК направил запросы в Газпромбанк и РСХБ.

Валюта за счет богатых клиентов

Декабрьский рекорд ВТБ эксперты объясняют тем, что для обеспечения валютного кредитования своих клиентов банк сделал ставку на привлечение валюты именно от населения, подняв ставки по депозитам.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С одной стороны, ВТБ привлекает деньги у физлиц дороже, чем тот же Сбербанк, а с другой — евробонды банка с погашением в 2020 году сейчас имеют доходность около 4,6%, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Поэтому, по его словам, даже при привлечении депозитов под 3,5% банк все равно может заработать на выкупе своих облигаций. Кроме этого, ВТБ всегда был в большей степени банком для крупных клиентов, и рост валютных вкладов может быть локальным, добавляет аналитик.

Под конец года банки обычно очень активно предлагают клиентам разместить свободные средства на депозитах, пусть даже на короткий срок, а после праздников решить, что делать с этими деньгами дальше, объясняет инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Люди, обладающие капиталом, часто являются клиентами одновременно и Сбербанка, и ВТБ. «С точки зрения надежности эти банки сопоставимы, а поскольку ставки у ВТБ объективно лучше — многие VIP-клиенты, очевидно, воспользовались предложением ВТБ», — предполагает эксперт.

Ситуация с приростом вкладов выглядит не совсем «рыночно», отмечает он, но в случае с ВТБ вполне объяснима. Сегодня ставки в валюте у ВТБ, поднятые после оттока в конце лета валютных депозитов из госбанков на фоне санкционных рисков, существенно выше, чем у Сбербанка, и вполне могут конкурировать с условиями частных игроков, подчеркивает Бахтин.

ВТБ в сентябре также увеличил валютные кредиты неназванным нерезидентам на срок свыше трех лет на 434 млрд руб. (примерно на $6,5 млрд), отчитался банк. Позднее агентство Reuters со ссылкой на девять источников сообщило, что ВТБ «профинансировал значительную часть транзакции» сентябрьской сделки катарского инвестфонда QIA, который получил в итоге 18,93% акций «Роснефти». Сделка по покупке 14,16% акций оценивалась в €7,4 млрд, из которых €5,2 млрд, или около $6 млрд, в сентябре пошло на погашение кредита предыдущего владельца пакета в итальянском Intesa. В самом ВТБ заявляли, что «группа ВТБ никогда не предоставляла и не планирует предоставлять кредит QIA для финансирования сделки по приобретению доли «Роснефти». Вместе с тем в сентябре банк занимал у ЦБ под 9% годовых 350 млрд руб. сроком до 30 дней, следовало из его оборотной ведомости.

«Заимствования банка, в том числе нерезидентам, вполне объясняют потребность ВТБ в привлечении валютных депозитов, — добавляет Рыбалкин. — Более того, у банка есть стремление нарастить розничный бизнес и сопутствующие расчетные услуги, поэтому ВТБ готов за это платить в виде более высоких ставок по депозитам».