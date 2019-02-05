ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,99 65,20 EUR Нал. 75,40 74,62 USD Бирж. 65,52 -0,08 EUR Бирж. 74,78 -0,22 USD ЦБ. 65,57 -0,02 EUR ЦБ. 74,91 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3502,50 +17,10 IMOEX 2548,81 +1,00% RTSI 1225,38 +1,17% Brent 62,98 +1,63% DJIA 25239,37 +0,70% Nasdaq 7347,54 +1,15%
У ВТБ сыграла валютная ставка
Лента новостей
Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике 13:58, Экономика СК начал проверку после гибели женщины из-за падения льда в Подмосковье 13:53, Общество «Северсталь» договорилась об СП с итальянской Tenaris 13:50, Бизнес Почему женский мозг моложе мужского на четыре года 13:47, Стиль Расходы Google вышли из-под контроля: инвесторы принялись продавать акции 13:43, Quote Mercedes-Benz отзовет более 7 тыс. автомобилей 13:41, Общество Звонки о минировании поступили в десятки организаций Москвы и области 13:40, Общество Мадуро отверг возможность проведения президентских выборов 13:40, Политика Мадуро отказался быть отвернувшимся от народа «предателем и слабаком» 13:35, Политика Японский министр извинился за слова о вине бездетных в росте соцрасходов 13:31, Общество Уберизация рынка грузоперевозок: персональный подход 13:24, РБК и Scania Роспотребнадзор предложил обязать школы и больницы закупать особый хлеб 13:23, Бизнес Джеффри Лайкер – РБК: «Деньги — плохая мотивация» 13:20, PRO В Москве из хостела госпитализировали 25 человек из-за очага кори 13:15, Общество Украина сократила число пассажирских поездов в Россию 13:11, Общество Лавров сообщил о возвращении молодых российских специалистов из США 13:05, Общество Вознаграждение членов правления «Роснефти» за год сократилось на 2% 13:03, Бизнес Первый ЗРК «Витязь» получит учебный центр в Ленобласти 12:59, Политика BitTorrent Token подорожал в десять раз за неделю 12:56, Крипто 5 предметов умной одежды, доступной уже сейчас 12:54, Партнерский материал Telegram, Ethereum и Binance: каким был январь для криптовалют 12:54, Крипто Песков сообщил о начале работы над посланием Путина Федеральному собранию 12:52, Политика SOS-средства для кожи лица на любой случай 12:45, Стиль Вопросы идеологии: Kia Stinger против Skoda Superb 12:43, Авто В Ленинградской области сгорел маршрутный автобус 12:40, Общество Mail.Ru Group анонсировала запуск нового браузера Atom 12:36, Технологии и медиа
Газета
У ВТБ сыграла валютная ставка
Газета № 002 (2957) (0502) Финансы, 09:05
0
У ВТБ сыграла валютная ставка
Как в декабре изменились предпочтения российских вкладчиков
ВТБ за декабрь привлек более $1 млрд валюты у населения, это больше половины всего притока средств на валютные вклады банков за это время. Такой рост объясняется вложениями состоятельных клиентов под ставки выше, чем у Сбербанка
Фото: Олег Яковлев / РБК

Валютные вклады населения в топ-10 российских банков по привлечению депозитов в валюте выросли за декабрь на $1,9 млрд в долларовом эквиваленте и составили на 1 января 2019 года $58,9 млрд, подсчитал РБК на основе рублевых данных оборотных ведомостей банков, которые предоставила исследовательская компания Frank RG.

Более половины этого притока пришлось на ВТБ: в декабре средства граждан на валютных вкладах этого банка подскочили на $1,08 млрд (на 6,7%), до $16 млрд. Таким образом, декабрь обеспечил банку практически весь приток валютных средств за год, который с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года составил $1,13 млрд. Сбербанк привлек в декабре срочных вкладов в валюте более чем в четыре раза меньше, чем ВТБ — $230 млн (рост менее 1% при общем объеме $28 млрд).

«Действительно, в декабре мы наблюдали приток средств по срочным вкладам в иностранной валюте, большая часть пришлась на сегмент состоятельных клиентов», — отметили в пресс-службе ВТБ, добавив, что клиенты активно пользовались конкурентным предложением ВТБ по срочным вкладам, максимальная ставка по которым была установлена на уровне 3,8% годовых. В Сбербанке подтвердили приток по срочным вкладам в иностранной валюте, номинированным в долларах.

После того как российские банки столкнулись с оттоком валюты в августе, ВТБ поднимал ставки по долларовым вкладам активнее многих других банков. Так, сейчас для всех категорий клиентов максимальная ставка по вкладам в долларах на полгода или на год составляет 3,56%, следует из мониторинга Frank RG на 3 февраля. Для примера: у Сбербанка максимальная ставка по таким вкладам составляет 2,27% (на полгода) и 2,77% (год), у Альфа-банка — 2,51% на полгода и 3,09% на год, у ЮниКредит Банка — 2,47% на полгода, 3,30% — на год.

Из госбанков дорого готовы привлекать валюту у населения Газпромбанк (ГПБ) и Россельхозбанк (РСХБ). ГПБ сейчас предлагает максимальную ставку по вкладам в долларах от 3,45 до 3,95% в зависимости от срока, а Россельхозбанк вообще готов привлекать доллары под 4,15% годовых (только для вкладов на полгода). В итоге в декабре Газпромбанк увеличил срочные вклады физлиц больше, чем Сбербанк, — на $250 млн (почти на 5%), до $5,3 млрд. В РСХБ срочные вклады в валюте выросли на 6,7%, или на $110 млн, и достигли $1,6 млрд. РБК направил запросы в Газпромбанк и РСХБ.

Валюта за счет богатых клиентов

Декабрьский рекорд ВТБ эксперты объясняют тем, что для обеспечения валютного кредитования своих клиентов банк сделал ставку на привлечение валюты именно от населения, подняв ставки по депозитам.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С одной стороны, ВТБ привлекает деньги у физлиц дороже, чем тот же Сбербанк, а с другой — евробонды банка с погашением в 2020 году сейчас имеют доходность около 4,6%, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Поэтому, по его словам, даже при привлечении депозитов под 3,5% банк все равно может заработать на выкупе своих облигаций. Кроме этого, ВТБ всегда был в большей степени банком для крупных клиентов, и рост валютных вкладов может быть локальным, добавляет аналитик.

Под конец года банки обычно очень активно предлагают клиентам разместить свободные средства на депозитах, пусть даже на короткий срок, а после праздников решить, что делать с этими деньгами дальше, объясняет инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Люди, обладающие капиталом, часто являются клиентами одновременно и Сбербанка, и ВТБ. «С точки зрения надежности эти банки сопоставимы, а поскольку ставки у ВТБ объективно лучше — многие VIP-клиенты, очевидно, воспользовались предложением ВТБ», — предполагает эксперт.

Ситуация с приростом вкладов выглядит не совсем «рыночно», отмечает он, но в случае с ВТБ вполне объяснима. Сегодня ставки в валюте у ВТБ, поднятые после оттока в конце лета валютных депозитов из госбанков на фоне санкционных рисков, существенно выше, чем у Сбербанка, и вполне могут конкурировать с условиями частных игроков, подчеркивает Бахтин.

ВТБ в сентябре также увеличил валютные кредиты неназванным нерезидентам на срок свыше трех лет на 434 млрд руб. (примерно на $6,5 млрд), отчитался банк. Позднее агентство Reuters со ссылкой на девять источников сообщило, что ВТБ «профинансировал значительную часть транзакции» сентябрьской сделки катарского инвестфонда QIA, который получил в итоге 18,93% акций «Роснефти». Сделка по покупке 14,16% акций оценивалась в €7,4 млрд, из которых €5,2 млрд, или около $6 млрд, в сентябре пошло на погашение кредита предыдущего владельца пакета в итальянском Intesa. В самом ВТБ заявляли, что «группа ВТБ никогда не предоставляла и не планирует предоставлять кредит QIA для финансирования сделки по приобретению доли «Роснефти». Вместе с тем в сентябре банк занимал у ЦБ под 9% годовых 350 млрд руб. сроком до 30 дней, следовало из его оборотной ведомости.

«Заимствования банка, в том числе нерезидентам, вполне объясняют потребность ВТБ в привлечении валютных депозитов, — добавляет Рыбалкин. — Более того, у банка есть стремление нарастить розничный бизнес и сопутствующие расчетные услуги, поэтому ВТБ готов за это платить в виде более высоких ставок по депозитам».

Что происходило с валютными вкладами россиян в 2018 году

  • Общий объем валютных вкладов россиян за 2018 год в долларовом выражении сократился на 6,3%, с $94 млрд до $88 млрд, за счет падения сразу на 21% долгосрочных валютных вкладов (с $58,3 млрд до $46 млрд).
  • Объем валютных вкладов на срок до года в противовес долгосрочным, наоборот, резко вырос — в 1,5 раза, с $15,1 млрд на 1 января 2018 года до $23,1 млрд на 1 января 2019 года.
  • В рублевом выражении из-за падения курса национальной валюты к доллару за год примерно на 20% объем таких вкладов почти удвоился — с 873,1 млрд до 1,6 трлн руб.
Авторы: Екатерина Литова, Евгения Чернышова.
Теги: ВТБ , вклады
Материалы по теме
Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет Экономика
Ставки по вкладам в банках достигли максимума почти за полтора года Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter