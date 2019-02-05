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Андрей Якунин заработал наэксклюзивном виде
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Газета
Андрей Якунин заработал наэксклюзивном виде
Газета № 002 (2957) (0502) Бизнес, 04 фев, 06:00
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Андрей Якунин заработал наэксклюзивном виде
Фонд VIY Greater Europe Hospitality продал долю в австрийской гостинице
Структуры Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД, продают свою долю в венском отеле рядом с замком Шёнбрунн. В 2013 году она была приобретена за €20,5 млн, теперь инвестор может выручить, по экспертным оценкам, более €30 млн
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

​Прощание с Веной

Фонд VIY Greater Europe Hospitality Fund SICAV-SIF, которым управляет компания VIY Management Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, продает свои 51% в четырехзвездочной гостинице Radisson Blu Park Royal Palace, следует из последней отчетности фонда, с которой ознакомился РБК. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2019 года, указано в отчете.

Есть несколько потенциальных покупателей, которые изучают материалы, подтвердил информацию о готовящейся сделке управляющий партнер VIY Management Дмитрий ​Шицле. Имена покупателей и возможную сумму сделки он не уточнил.

«Решили продать этот актив, поскольку инвестиционная фаза проекта закончилась», — объяснил Шицле. Он напомнил, что VIY Management после покупки инвестировала в объект дополнительные средства. Если раньше отель работал под брендом Austria Trend Park Royal Palace Hotel, то с января 2018 года — уже под маркой Radisson Blu. Отель работает на стабилизированном денежном потоке, уверяет Шицле.

Структуры Якунина-младшего стали совладельцами отеля в 2013 году. В материалах VIY Greater Europe Hospitality Fund SICAV-SIF за 2014 год указано, что 51% отеля был приобретен за €20,5 млн. Частично сделка была оплачена привлеченными в Райффайзенбанке средствами.

В отеле 211 стандартных номеров, 21 — повышенной комфортности, пять конференц-залов и «церемониальный зал» на 550 человек площадью 606 кв. м. Гостиница предлагает гостям «эксклюзивный вид» на расположенный рядом замок Шёнбрунн. Последние этажи здания отданы под десять апартаментов площадью 130–180 кв. м под управлением гостиничного оператора Austria Trend Hotels. Все апартаменты были проданы в прошлом году.

Сейчас такой отель стоит не менее €60 млн, оценивает партнер Colliers International Станислав Бибик. По его словам, рынок очень ликвидный: Вена притягательна как для бизнеса, так и для туристов. Сходную оценку — €60–70 млн — дает и управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Таким образом, фонд может выручить за свою долю не менее €30 млн.

Партнер в Италии

В другом своем гостиничном проекте в итальянской Умбрии структуры Андрея Якунина осенью прошлого года снизили свою долю. Фонд VIY Greater Europe Hospitality Fund SICAV-SIF продал за €13,5 млн неназванной третьей стороне 10% в компании, которая строит пятизвездочный отель Antognolla Luxury Resort and Residences на 76 номеров в замке XI века, 79 частных резиденций поблизости и гольф-поля площадью 560 га. У структур Якунина-младшего осталось в компании 37%. В ближайшие пять лет фонд, как указано в его отчетности, планирует инвестировать в проект около €150 млн. «Проект крупный, и одна из наших задач — привлекать соинвесторов в такие проекты», — объясняет Шицле. По его словам, строительство люксового отеля должно начаться «в ближайшие год-два».

Сейчас весь проект исходя из названной суммы сделки может оцениваться уже в €135 млн. В 2013 году структуры Якунина-младшего заплатили за 12,5% компании, занимающейся реализацией этого проекта, €10,5 млн. То есть тогда он оценивался в €84 млн.

Фонд в прошлом году рассматривал и покупку активов. Как указано в отчетности, планировалась покупка чешского отеля Sheraton Prague Charles Square, но в марте 2018 года от сделки было решено отказаться.

Кроме гостиничных проектов в Австрии и Италии под управлением структур Андрея Якунина находятся также Hard Rock Hotel в швейцарском Давосе и два объекта в Петербурге — отель Four Seasons Lion Palace и комплекс «Никольские ряды» с гостиницей Holiday Inn Express и хостелом Meininger. Номера в Никольских рядах открылись в прошлом году перед чемпионатом мира по футболу, а на Four Seasons несколько лет ищут покупателя. «Наша задача — покупать активы, увеличивать их стоимость и выходить», — отмечает Шицле.

В 2016 году VIY Management за 6,6 млрд руб. продала свою Региональную гостиничную сеть. Покупателем стала АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В гостиничную сеть входили восемь объектов в регионах и столичный Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya.

Витаминный выход

VIY Management владеет через VIY Growth Fund 18% компании «Русвит», которая развивала сеть магазинов витаминов и спортивного питания по франшизе американской компании GNC. Согласно отчетности фонда, доля была куплена в декабре 2016 года за 127,5 млн руб. (€1,8 млн). Тогда сеть насчитывала 15 магазинов.

В октябре 2018 года стало известно, что GNC закрывает магазины в России. Тогда же руководство сестринской компании «Русвит» «Витомин Рус» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. «Русвит» владел правами на бренд GNC, а на «Витомин Рус» была оформлена аренда части площадей под магазины, писал «Коммерсантъ». Представитель VIY Management тогда говорил, что подача заявления о банкротстве не означает прекращения деятельности.

В отчетности фонда указано, что он осенью 2018 года воспользовался своим опционом и продает долю в «Русвите». «Проект не пошел, и мы решили выйти из него. Сыграли несколько факторов, ни один из них не был критическим, но вместе они привели к такому решению», — констатирует управляющий партнер VIY Management Дмитрий Шицле.​​

Авторы: Надежда Федорова, Ольга Дубравицкая.
Теги: Андрей Якунин , гостиничный бизнес , VIYM
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