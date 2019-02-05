Гонка за второй тур

Пять вопросов о президентской кампании на Украине

ЦИК Украины закончила прием заявок от кандидатов на участие в президентских выборах. Пока зарегистрированы 28 человек — это рекордное число. Что предлагают основные кандидаты и какие у них шансы на победу, разбирался РБК

Юлия Тимошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В воскресенье, 3 февраля, ЦИК Украины закончила прием заявок от кандидатов в президенты. По данным на 4 февраля, документы подали 90 человек, уже зарегистрированы 28 кандидатов, 22 получили отказ. Окончательный список кандидатов ЦИК объявит 8 марта.​

Начавшаяся кампания (выборы должны пройти 31 марта) рекордная по числу претендентов на президентское кресло. В выборах в 2014 году приняли участие 23, в 2010-м — 18 кандидатов.

Видео: РБК

1. Кого социологи считают фаворитами кампании На конец января лидерами рейтингов считаются шоумен Владимир Зеленский и глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Актера Зеленского, впервые участвующего в выборах, поддерживают ​19% тех, кто определился с предпочтениями и намерен голосовать, следует из последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Экс-премьера Украины, неоднократного участника президентских выборов, поддерживают 18,2% респондентов. За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%, за депутата Рады Юрия Бойко, исключенного из фракции «Оппозиционного блока», — 10%. Последнему немного уступают бывший министр обороны Анатолий Гриценко, у которого 8,5% поддержки, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 7%. За ними следуют депутат, лидер партии «Наши», выступающей за сближение с Россией, Евгений Мураев, у которого 3,6%, внефракционный депутат Александр Шевченко с 2,9%. Мэра Львова Андрея Садового готовы поддержать 2,7% избирателей, а кандидата от партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула — 2,6%. У Зеленского уверенные позиции на юге и востоке Украины (Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области), отмечается в исследовании «Рейтинга», в Киеве он делит первенство с Порошенко, в Донбассе — с Бойко. Тимошенко лидирует в центральных районах страны и на севере, а на западе делит первенство с действующим президентом. Последний — лидер​ среди избирателей Галичины (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области). Половина опрошенных заявила, что не проголосует за Порошенко ни при каких обстоятельствах. Однако в целом рейтинг действующего президента стабильно растет: еще в июле за него готовы были проголосовать только 8%.

2. Насколько вероятен второй тур Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, то 21 апреля пройдет второй тур. Социологические исследования крупнейших компаний, проведенные на Украине за последние полгода, указывают на то, что с большой вероятностью исход выборов решится во втором туре. Зеленский имеет самый высокий потенциал электорального роста, отмечается в исследовании группы «Рейтинг»: актера готовы поддержать 7,4% избирателей, если их лидеры не будут участвовать в выборах, — в основном это электорат Тимошенко (14%), Вилкула (11%), Мураева (11%) и Ляшко (10%). Следующие по показателю электорального роста — Тимошенко (6,9%, в том числе 24%​ сторонников Ляшко и 11% поддерживающих Гриценко), Гриценко (5,9%, в том числе 11% потенциальных избирателей Порошенко) и Бойко (5,7%, за него готовы отдать голоса 55% сторонников Вилкула и 35% поддерживающих Мураева). У Порошенко низкий потенциал электорального роста: он на 11-м месте — 2,2% (самая большая доля его потенциальных избирателей среди сторонников Гриценко — 7%). По данным «Рейтинга», во втором туре Тимошенко победит в паре с Порошенко (27 против 18%, остальные респонденты либо сомневаются, либо заявляют, что не будут принимать участие в голосовании) и с Бойко (28 против 18%). Однако в паре с Зеленским она проиграет (24 против 29%). Последний также побеждает в паре с Порошенко (34 против 20%) и с Бойко (33 против 17%). В противостоянии Бойко и Порошенко действующий президент лидирует с небольшим перевесом (23 против 21%). Украинский электорат раздроблен, ранее отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко, нет явных фаворитов, которые опирались бы на относительное большинство. По мнению эксперта, в последние годы в украинском обществе возросло недоверие к политикам. Этим же объясняется феномен Зеленского, он строит свою кампанию на противопоставлении профессиональным политикам, говорит эксперт. Фесенко считает, что скорее всего исход выборов решится во втором туре и наибольшие шансы попасть туда у Порошенко, Тимошенко и Зеленского. У первого из тройки при этом остаются шансы на победу. «Он убеждает своих сторонников, что выбор безальтернативен. И если не он, то к власти придут сторонники сближения с Россией», — отмечает эксперт. Но избиратели недовольны социально-экономической политикой Порошенко, повышением коммунальных тарифов, ценой на газ, тем, что президент не оправдал ожиданий в вопросе создания качественной политической системы, и тем, что он не ведет системную борьбу с коррупцией, объяснил эксперт.

3. Что важно украинцам и что обещают кандидаты Новый глава государства должен вступить в должность до 3 июня. Самое важное сейчас для жителей Украины — конфликт на востоке страны (так думают 61,2% населения республики) и социально-экономические проблемы: низкие зарплаты и пенсии (53,7%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52,7%), рост цен на товары первой необходимости и инфляция (28,9%), безработица (19,8%), отмечается в социологическом исследовании, проведенном совместно центром социальных и маркетинговых исследований СОЦИС, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Взяточничество и коррупцию в органах центральной власти наиболее серьезной проблемой считают 21,6% респондентов, коррупцию в судах, полиции и прокуратуре — 15,4%. Наименее значимыми проблемами украинцы видят отсутствие свободы слова и демократии (1,7%), недоступность качественного образования (2,6%) и неблагоприятные условия для ведения бизнеса (4,9%).​ Основные предвыборные обещания Порошенко связаны с Западом. В 2023 году он обещает начать вступление Украины в Евросоюз и НАТО. В предвыборных лозунгах президент затрагивает и тему противостояния с Россией: «Порошенко или Путин», «Проголосовать за Порошенко значит спасти государство». Тимошенко обещает за пять лет во власти поднять среднюю зарплату на Украине до уровня Польши, где, как говорится в предвыборной программе, она в 3,5 раза выше, чем на Украине. По данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в стране в декабре прошлого года составила около 10,5 тыс. грн (около $380).​ В первый же месяц своего президентства Тимошенко обещает вдвое снизить цены на газ. Зеленский в своей программе описывает Украину мечты. Там «нет объявлений «Работа в Польше», тогда как «в Польше есть объявления «Работа на Украине». Он также обещает ввести выплату каждому гражданину Украины по достижении совершеннолетия «стартового капитала», который будет сформирован за счет отчислений из государственных доходов. Зеленский называет движение Украины в НАТО залогом безопасности страны. В предвыборной программе также говорится, что он намерен пойти на один срок, чтобы потом передать власть новому поколению политиков. Один из центральных тезисов программы Бойко — многонациональное государство, на основе которого ​формируется единая политическая нация. Он также обещает вернуть право граждан обучаться на родном языке, в том числе на русском. Гриценко обещает обеспечить экономический рост на уровне 10%, среднюю зарплату на уровне $700, избавиться от энергозависимости за счет экономии и использования национальных ресурсов. При нем также не будет дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку. У Ляшко «народная» программа не содержит конкретных обещаний. Он хочет добиться того, «чтобы земля принадлежала не олигархам, а крестьянам». «Чтобы выйти на улицу было не страшно, купить шаурму в киоске — безопасно для здоровья, открыть бизнес и работать честно — выгодно, держать деньги в банках — надежно», — говорится в его программе.

4. Как кандидаты предлагают закончить войну в Донбассе Относительное большинство украинцев (37%) считают, что оптимальный вариант решения конфликта на востоке страны — замораживание, прекращение военных действий и признание территорий временно оккупированными, свидетельствуют данные «Рейтинга». 22% опрошенных компанией граждан выступают за предоставление Донбассу самостоятельности при сохранении в составе Украины. 18% считают, что необходимо продолжать военные действия до установления полного контроля над востоком страны. Остальные респонденты либо не определились, либо выступают за отделение Донбасса (17 и 7% соответственно). Порошенко планирует урегулировать конфликт за счет введения в Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН. Впервые с таким предложением он выступил в 2015 году. Однако с тех пор России и Украине так и не удалось договориться об условиях работы и составе этой миссии. «Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны», — заявил Порошенко 29 января. По его словам, это предполагает «полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем». Тимошенко предлагает основной площадкой для решения конфликта сделать «Будапешт+», то есть заменить существующий формат «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Помимо стран — подписантов Будапештского меморандума (согласно договору, заключенному в 1994 году Россией, Украиной, Великобританией и США, Киев отказался от ядерного оружия) за стол переговоров должны сесть также Германия, Франция, Китай и верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности. Тимошенко также намерена добиться компенсации от России. У Зеленского план урегулирования похож на тот, что предлагает Тимошенко, — поставить вопрос о прекращении конфликта на востоке страны «перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС», а также «заставить агрессора возместить нанесенный ущерб». Оппозиционер Бойко предлагает создать на Донбассе автономный регион в составе Украины, со своими парламентом, правительством и другими органами власти, внеся для этого изменения в Конституцию страны. Договоренности могут быть достигнуты в рамках «четырехугольника» Киев — Донецк — Луганск — Москва. Бывший глава Минобороны Гриценко обещает вернуть Донбасс «без «особых статусов» дипломатическими, военными, экономическими, санкционными методами совместно с зарубежными партнерами». При этом он подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах не откажется от Крыма.​ Ляшко заявляет о намерениях требовать от «партнеров» выполнения Будапештского меморандума: «Если документ не выполняется, мы имеем полное право заявлять о восстановлении статуса ядерной державы».

5. Возможен ли единый кандидат от юго-востока Пока условными кандидатами от юго-востока считаются Юрий Бойко, Александр Вилкул и Евгений Мураев. До 2014 года все трое были членами Партии регионов. Кроме них в этих регионах относительно популярны Тимошенко и Зеленский. По данным «Рейтинга», последний и вовсе опережает Бойко на юге и востоке страны, а в Донбассе имеет равное с ним число избирателей. Осенью прошлого года две партии — состоящий из бывших членов Партии регионов «Оппозиционный блок» и «За Життя» объявили об объединении для выдвижения на предстоящие выборы единого кандидата. Де-факто проект провалился, потому что его не поддержали несколько членов политсовета «Оппозиционного блока» из внутрипартийной группы украинского миллиардера Рината Ахметова. В эту группу кроме прочих входят бизнес-партнер Ахметова депутат Вадим Новинский, а также сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников. Они назвали подписание соглашения «личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами». Сам Бойко, по данным украинских СМИ, в партии и фракции представляет группу, которая ассоциируется с другим местным олигархом — Дмитрием Фирташем и экс-главой администрации президента Виктора Януковича, депутатом Сергеем Левочкиным. В результате конфликта Бойко и Левочкина исключили из фракции партии в Верховной раде. Из-за этого конфликта Бойко пошел на выборы самовыдвиженцем, а кандидатом от «Оппозиционного блока» стал бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул, представляющий группу Ахметова. Оппозиция еще не готова выставить единого кандидата от юго-востока, отметил в разговоре с РБК руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Эксперт считает, что если объединение политических сил — выразителей интересов юго-востока страны и произойдет, то в рамках подготовки к парламентским выборам, которые пройдут осенью 2019 года. В этом случае у такой стратегии будет хороший потенциал, сейчас же «неизбежное поражение сказалось бы на популярности идеи в целом». «Политическая раздробленность политических сил создает впечатление несерьезности кандидатов на самом юго-востоке, отсюда значительный переток голосов Зеленскому и частично Тимошенко», — объясняет эксперт популярность обоих среди жителей юго-востока Украины. Условный восток страны, как и запад, неоднороден: есть те, кто по-прежнему хочет прихода к власти «реваншистов», и те, кто просто голосует за альтернативу Порошенко, отмечает он.

6. Какой кандидат оптимален для Москвы В ноябре прошлого года Россия ввела санкции в отношении Украины: в список попали 322 физических и 68 юридических лиц. Среди ограничений — блокировка средств, ценных бумаг и имущества в России; кроме того, попавшие под санкции граждане и компании не могут выводить капитал из страны. Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины Еще 25 фото Фотогалерея Под санкциями оказались в том числе члены правительства Украины, депутаты «Блока Петра Порошенко», а также Юлия Тимошенко. Кроме того, ограничения наложили на Александра Вилкула и других депутатов «Оппозиционного блока» из внутрипартийной группы Ахметова. Под санкциями оказался и еще один нынешний кандидат — выразитель интересов юго-востока страны Евгений Мураев. Российский санкционный список не случаен, отмечает в разговоре с РБК политолог Алексей Макаркин. «Я не думаю, что туда включили многих нынешних кандидатов в президенты, например Юлию Тимошенко, для того чтобы скрыть их сотрудничество с Москвой», — говорит он. В санкционном списке множество тех, кто ориентирован на юго-восточный электорат, но при этом нет Бойко, обращает внимание эксперт. По мнению Макаркина, по персоналиям, которые попали в санкционный список Москвы, можно «без всякой конспирологии» сделать вывод о том, с кем Москва хотела бы разговаривать на Украине: это Виктор Медведчук, давний партнер России и друг Владимира Путина (президент России является крестным отцом его дочери). На предстоящих выборах​ сам Медведчук официально поддерживает кандидатуру Бойко. Москва при этом не рассчитывает, что Бойко выиграет на президентских выборах, а ставит на то, что к следующим парламентским выборам ему удастся укрепить позиции в Раде, говорит эксперт. Сейчас же в Кремле понимают, что не могут влиять на внутриполитическую ситуацию на Украине и расстановку сил на предстоящих выборах: слишком сильно украинцев раздражают любые, даже минимальные, ассоциации с Россией, сказал РБК источник, близкий к администрации президента. «Поэтому лучший кандидат для Москвы — это поражение Порошенко», — подчеркнул собеседник.