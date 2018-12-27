Отъезжающие под строгим учетом

Минэкономразвития вводит новые требования отчетности туроператоров

Минэкономразвития, новый куратор Ростуризма, намерено ужесточить контроль за фирмами, отправляющими туристов за границу. Министерство хочет получать от таких туроператоров больше сведений, отражающих реальные объемы их бизнеса

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Минэкономразвития подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Разработанный министерством проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые показатели в отчетность туроператоров вносятся «в целях обеспечения защиты прав и интересов туристов», говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Что изменится для туроператоров и защитят ли туристов новые требования к их отчетности, разбирался РБК.

Как сейчас отчитываются операторы выездного туризма

Все операторы выездного туризма с 2017 года должны предоставлять в Ростуризм сведения о количестве клиентов, которые в предыдущем году приобрели полноценные туры за границу, и общей стоимости всех таких реализованных туров. От этих показателей зависят отчисления, которые оператор выездного туризма делает в резервный фонд и фонд персональной ответственности. В первом случае средства идут на то, чтобы в случае финансовых проблем туроператора или его партнеров вернуть туристов домой, во втором — туроператор расплачивается с клиентами, которые так и не смогли воспользоваться уже оплаченными услугами.

То, что эти механизмы на практике не работают, стало очевидно, когда этим летом рынок со скандалом покинуло «Натали Турс». Из тех сведений, которые заявило о себе Ростуризму ООО «Панорама тур», основное юрлицо туроператора, следовало, что это была очень небольшая компания. В 2017 году она отправила за границу лишь 20,8 тыс. клиентов, которые приобрели туры на 375 млн руб.

Когда этой осенью Ростуризм исключил ООО «Панорама тур» и другие юрлица «Натали Турс», фактически прекратившие свою деятельность еще в июле, из реестра туроператоров, «Ингосстрах», финансовый гарант, принял более 8,1 тыс. заявлений в интересах 19,6 тыс. клиентов на общую сумму 1,04 млрд руб. Подавляющее большинство из них были клиентами именно ООО «Панорама тур», они подали претензии на 1,02 млрд руб., уточнял «Ингосстрах».

Ответственность «Панорама тур» в «Ингосстрахе» была застрахована всего на 50 млн руб., поэтому пострадавшие на каждые запрошенные 100 руб. компенсации смогли получить от страховщика лишь 4 руб. 91 коп. В фонд персональной ответственности «Панорама тур» перечислила лишь 5,6 млн руб.

В Ростуризме тогда вынуждены были признать, что юрлица «Натали Турс» «намеренно скрывали информацию о реальных объемах своей деятельности, предоставляли недостоверные данные о количестве проданных туров».

В пресс-службах Минэкономразвития и Ростуризма, который с сентября находится в ведении этого министерства, не ответили на запросы.

​Средняя стоимость туров

Минэкономразвития наряду с информацией о количестве отправленных за границу туристов и общей стоимости проданных им туров намерено обязать туроператоров раскрывать и среднюю стоимость туров. ​

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Предоставленные турфирмами данные за 2016 и 2017 год вызвали вопросы именно в части средней цены туров. РБК, проанализировав опубликованную в Едином федеральном реестре туроператоров информацию, пришел к выводу: в 2016 году некоторым россиянам удалось отдохнуть за рубежом с перелетом и проживанием в отеле дешевле 100 руб. с человека, а в 2017 году — меньше чем за 2 руб. с человека. Такая средняя стоимость тура получалась из заявленных данных ООО «Континент+» из Находки. В самой компании заявленные сведения РБК объяснили «ошибкой». Но эта информация была опубликована в реестре, и от этих данных напрямую зависели отчисления фирмы в фонд персональной ответственности.

Добросовестные туроператоры смогут предоставлять дополнительную информацию без особых сложностей, но защитить туристов от мошенников эта мера вряд ли поможет, отметил исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

Количество реализованных полисов медицинского страхования

Туроператоров могут обязать указывать в отчетности и количество выехавших за рубеж туристов, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры добровольного страхования. Речь идет о страховых полисах, обеспечивающих возмещение расходов на медицинскую помощь за рубежом, указанных в статье 17 закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Для туристов эти страховые договоры являются добровольными, но, если клиент отказывается от такого полиса, туроператор обязан взять с него расписку о том, что он осознает все риски.

Сведения о застрахованных лицах нужны для того, чтобы получить достоверные данные о количестве обслуженных туристов, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Туристы, как правило, приобретают медицинскую страховку как часть тура, подтвердил заместитель гендиректора страховой компании ERV Юлия Алчеева. Но, отметила она, помимо этого туроператор сотрудничает со страховщиком и как агент, предлагая медицинскую страховку не только как часть тура, но и как отдельную услугу. Поэтому погрешность при сопоставлении данных может оказаться большой, предупредила Алчеева.

Она также добавила, что Всероссийский союз страховщиков планирует инициировать встречу с Минэкономразвития, чтобы обсудить совершенствование взаимодействия страховщиков и туроператоров, в том числе на законодательном уровне.​