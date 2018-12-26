Российские турбины раскручивают тарифы

Счетная палата предупредила о рисках повышения расценок на электроэнергию на Дальнем Востоке

Аудиторы Счетной палаты увидели риски удорожания электроэнергии для потребителей при вводе в эксплуатацию двух электростанций «РусГидро» на Дальнем Востоке. Их смета выросла на 24 млрд руб. в 2017–2018 годах

Сахалинская ГРЭС-2 (Фото: sgres2.ru)

Энергия подорожает

Счетная палата (СП) увидела риски удорожания электроэнергии при вводе в эксплуатацию двух электростанций «РусГидро» на Дальнем Востоке из-за увеличения их сметы и планов компании привлечь кредитные средства. Об этом говорится в отчете аудиторов СП по итогам проверки компании, которая проходила с марта по сентябрь 2018 года.

У РБК есть копия отчета, представитель «РусГидро» отказался от комментариев.

По расчетам аудиторов, из-за изменений, внесенных в проектно-сметную документацию, стоимость строительства ТЭЦ в Советской Гавани выросла на 14,9 млрд руб., до 33,5 млрд руб., а первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — на 9,3 млрд руб., до 44 млрд руб. Таким образом, два объекта подорожали на 24,2 млрд руб.

В разработанной на начальном этапе документации не были учтены территориальные и сейсмические условия районов строительства, а также сложности логистики при доставке оборудования, закупленного у поставщиков, указано в отчете. Увеличение затрат на Сахалинскую ГРЭС-2 также обусловлено изменением цен на импортное оборудование в связи с ростом курса доллара к рублю в 2014 году и заменой основного оборудования в рамках импортозамещения (замена паротурбинной установки производства Siemens на аналог российского производства).

Рост стоимости стройки подстегнет прежде всего местные тарифы на электроэнергию, сказал РБК заместитель директора «Совета потребителей» Валерий Дзюбенко. По оценке руководителя группы исследований и прогнозирования рейтингового агентства АКРА Натальи Пороховой, если увеличение смет ТЭЦ в Советской Гавани и Сахалинской ГРЭС-2 будет учтено в тарифе, потребители дополнительно заплатят 5 млрд руб. в год.

Основными клиентами «РусГидро» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири являются, в частности, алмазодобывающая компания АЛРОСА, «Мечел» Игоря Зюзина, «Транснефть», космодром Восточный, а также золотодобывающая компания Petropavlovsk.

«РусГидро» в начале декабря сообщала, что ожидает ввод в эксплуатацию обоих объектов в 2019 году. Но, согласно отчету аудиторов, строительная готовность Сахалинской ГРЭС-2 составляет 85%, ТЭЦ в Советской Гавани — 40,18%, поэтому ведомство ожидает переноса сроков ввода второй электростанции в эксплуатацию с 2019 на 2021 год.

Смещение сроков завершения строительства ТЭЦ в Советской Гавани с 2016 года на 2019 год уже привело к отказу ряда инвесторов от участия в проектах, связанных с развитием региона, напоминают аудиторы, ссылаясь на данные правительства Хабаровского края. При мощности ТЭЦ в 200 Гкал/ч прогнозная подключаемая мощность к системе централизованного теплоснабжения города составит 100 Гкал/ч, из которых 30 Гкал/ч — это собственные нужды станции, поэтому необходимо привлечь новых потребителей тепловой энергии в регион, говорится в отчете Счетной палаты.

Станции под контролем президента

Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани входят в число четырех проектов инвестпрограммы «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке в соответствии с указом президента Владимира Путина от 22 ноября 2012 года. Две электростанции — Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2 — введены в эксплуатацию в 2016 и 2017 годах соответственно.

Правительство в 2012 году выделило «РусГидро» 50 млрд руб. на строительство этих четырех объектов, но их стоимость за это время выросла с 89 млрд до 117,4 млрд руб. Проверка Счетной палаты показала, что использовать бюджетные средства компания начала лишь в 2014 году, два года они хранились на банковских депозитах. В полном объеме деньги были перечислены заказчикам строительства только в 2016 году, или спустя более трех лет с момента получения, пишут аудиторы.

Капвложения «РусГидро» в проекты нового строительства электростанций последних лет (Якутская ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани) составили от 130 тыс. до 245 тыс. руб. за 1 кВт, говорится в презентации Vygon Consulting. Каждый киловатт установленной мощности на Дальнем Востоке обошелся в полтора-два раза дороже, чем в среднем по России. По расчетам аналитиков Vygon, себестоимость 1 кВт·ч, выработанного на новых объектах, составит 3,6–5,3 руб., а аналогичный показатель для электростанций, возведенных за пределами Дальнего Востока, в 1,8–2,5 раза ниже.

Счетная палата еще в апреле 2018 года информировала правительство о нарушениях и недостатках, выявленных при реализации «РусГидро» проектов топливно-энергетического комплекса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на поручение вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева от 22 мая принять меры по устранению этих нарушений, Минэнерго не проводило выездные проверки строительства дальневосточных электростанций, говорится в отчете аудиторов. Представитель Минэнерго отказался от комментариев, представитель Трутнева не ответил на запрос.