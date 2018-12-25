Консорциум вне конкуренции

Власти объявили условия выделения частот на развитие сетей 5G

Для свободного развития связи стандарта 5G будет выделена лишь ограниченная полоса радиочастот. Основную часть ресурса без торгов получат сотовые операторы, но только при условии, что создадут консорциум, решила госкомиссия

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В понедельник, 24 декабря, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который отвечает за их распределение) выделила частоты для тестирования мобильной связи пятого поколения (5G).

Как сообщил выступавший на заседании замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, для создания пилотных зон сетей 5G выделены полосы радиочастот 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Выделенный ресурс оказался намного меньше того, на который рассчитывали участники рынка.

Почему такое решение может негативно сказаться на внедрении 5G в России и на крупнейших игроках рынка, разбирался РБК.

Силовики заняли полосы О том, что ГКРЧ намерена разрешить тестировать связь 5G только в указанных диапазонах, ранее рассказывали источники РБК, знакомые с планами комиссии. Изначально проект решения предполагал выделение большего ресурса для развития 5G. В первом варианте повестки (есть в распоряжении РБК) предлагалось выделить под 5G диапазоны 3,4–4,2, 4,4–4,99 и 25,25–29,5 ГГц. Однако против этого выступили представители силовых ведомств, в частности Федеральной службы охраны и Минобороны, чьи средства работают на тех же частотах. Обсуждалась даже возможность перенести рассмотрение вопроса. «Однако Минкомсвязь настаивала, что необходимо начать выделять спектр, поскольку правительство ждет начала внедрения 5G уже в конце 2019 года», — говорил один из собеседников РБК. Иванов на заседании сообщил, что после обсуждения и с учетом замечаний силовых ведомств часть частот исключили из проекта решения. Правда, по его словам, Минкомсвязь будет искать альтернативные диапазоны для развития 5G. «У нас сформировалась специальная группа, которая ищет потенциальные возможные к высвобождению полосы радиочастот для того, чтобы вынести их на Всемирную конференцию радиосвязи 2023 года [для утверждения, чтобы впоследствии на них можно было развивать 5G]», — сказал Иванов.​

Единый оператор 5G Но и на выделенных ГКРЧ частотах работать смогут не все. Как уточнил Иванов, диапазон 4,8–4,99 ГГц, а также новые альтернативные частоты будут выделены инфраструктурному оператору, если его создадут операторы связи. На торги попадут только частоты 27,1–27,5 ГГц. Но Иванов оговорился, что это пока только план министерства, в документах он не зафиксирован. Первым в сентябре 2017 года с идеей создать консорциум для развития единой сети 5G выступил «Ростелеком». В начале декабря уже 2018 года рекомендацию использовать именно такую модель развития получила и Минкомсвязь: министерство предложило объединиться ​крупнейшим мобильным операторам — МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и «Т2 РТК Холдингу» (Tele2). Но единодушия у операторов эта идея не вызвала: ее поддержали «МегаФон» и «Т2 РТК Холдинг» вместе с материнским «Ростелекомом», но МТС и «ВымпелКом» выступили против, считая, что это снизит конкуренцию.​ Фото: Jens Kalaene / DPA / ТАСС Как заявил Иванов после заседания ГКРЧ, на прошлой неделе в министерство поступило официальное письмо от Союза LTE (объединяет МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг»), из которого следует, что операторы договорились создать инфраструктурного оператора. «В каком виде это будет юридически, пока не ясно», — заметил замглавы Минкомсвязи. Как именно будет получать частоты этот оператор, также пока не известно. Иванов предположил, что будет определена начальная цена ресурса и оператору отойдет спектр как единственному поставщику. Замглавы Минкомсвязи рассчитывает, что «Ростелеком» и «МегаФон» внесут имеющиеся у них частоты, подходящие для развития 5G, в качестве своей доли. Но как уточнил источник РБК в одной из компаний — участников Союза LTE, организация не указывала, что ее члены готовы объединиться для использования частот в диапазонах 4,4–4,99 ГГц и 25,25–29,5 ГГц, а лишь говорила о необходимости более глубокой проработки вопроса. Представитель МТС сообщил РБК, что операторы согласились рассмотреть возможность объединения усилий для высвобождения и использования диапазона 3,4–3,8 ГГц. Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.