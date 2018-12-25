Половина НПФ осталась за чертой прозрачности

ЦБ подвел итоги акционирования пенсионных фондов

ЦБ объявил о завершении пятилетней программы акционирования НПФ. За время реформы число фондов сократилось более чем вдвое на фоне ужесточения требований регулятора. Рынок становится прозрачнее в преддверии новой реформы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России объявил о завершении пятилетнего процесса акционирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Перед его стартом 1 января 2014 года на рынке работали 120 НПФ, зарегистрированных в форме некоммерческих организаций, к концу 2018 года осталось 52 — все в форме акционерных обществ, констатировали в ЦБ. 35 из них занимаются обязательным пенсионным страхованием (ОПС), то есть работают с пенсионными накоплениями россиян.

Акционирование фондов, действовавших как НКО и не обязанных раскрывать структуру владельцев, проходило в два этапа. На первом — до 1 января 2016 года — в акционерные общества должны были преобразоваться только фонды, которые работали с накоплениями. На втором — с января 2016 года по декабрь 2018 года — НПФ, участвовавшие лишь в негосударственном пенсионном обеспечении и в основном работающие с корпоративными пенсионными программами.

Регулятор пока не опубликовал новый реестр лицензий НПФ, в старом — от 21 декабря — пять НПФ указаны как некоммерческие организации. Это НПФ «Ингосстрах», «Благосостояние», «Газфонд», «Авиаполис» и «Профессиональный».

Без «фондиков»

Акционирование НПФ продвигалось регулятором для того, чтобы структура их управления стала коммерческой, а максимизация прибыли — задачей номер один, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Юрий Ногин. Параллельно с акционированием шло повышение требований к качеству фондов, была запущена система стресс-тестирования активов, которая влияет на капитал, добавляет руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Одновременно была создана система гарантирования пенсионных накоплений: работающие с ОПС фонды стали участники системы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В период реформы ЦБ неоднократно выражал озабоченность качеством вложений НПФ, особенно в части инвестирования пенсионных накоплений граждан. В начале 2017 года ЦБ обратил особое внимание на внутригрупповые и межгрупповые инвестиции НПФ, входящих в крупнейшие финансовые группы, и оценил их в 40–45% от общего объема вложений. Такие перекрестные сделки повышают потенциальные риски заражения НПФ, писал регулятор. Эти риски реализовались во время санации трех крупных частных банковских групп во втором полугодии 2017 года — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, а также связанных с ними НПФ (теперь объединены в НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»).

Теперь к надежности фондов стали предъявляться новые, более последовательно ужесточающиеся требования, говорит Митрофанов. «Содержать маленький фондик ради фондика стало не просто невыгодно, а невозможно», — подчеркивает он. Процесс акционирования был растянут на пять лет, чтобы фонды смогли изменить составы портфелей, отмечает Ногин. «Очевидно, что регулятор будет внимательно смотреть за качеством активов», — говорит он.​

Пенсионные резервы в отличие от пенсионных накоплений являются фактически средствами компаний, описывает эксперт АКРА ситуацию с последней группой фондов, которые должны были пройти акционирование. «Это делалось для регулятора и повышения прозрачности», — объясняет он, добавляя, что для таких НПФ, как «Благосостояние» и Газфонд (корпоративных пенсионных фондов РЖД и «Газпрома»), процесс акционирования не являлся приоритетным и необходимым.

Последние НКО среди НПФ Газфонд и «Благосостояние» (два крупнейших фонда по объему пенсионных резервов — под 400 млрд руб. у каждого) акционируются в числе последних. В ходе преобразования Газфонда в акционерное общество в структуру его акционеров войдут «Газпром» и его «дочки» (41,5%), СОГАЗ (33%) и УК «Лидер» вместе с дочерней компанией «Северянка» (25%), следует из его списка аффилированных лиц. В Газфонде на запрос РБК не ответили. Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС Для НПФ «Благосостояние» Банк России 20 декабря согласовал проведение реорганизации фонда. «До конца текущей рабочей недели мы ожидаем внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ», — сообщили РБК в пресс-службе НПФ. В августе «Благосостояние» раскрыло структуру будущих акционеров: 50% минус одна акция перейдут во владение Газпромбанка, структура Россельхозбанка «РСХБ Управление активами» получит 19,5%, РЖД — учредитель фонда, сохранит блок-пакет — 25% плюс одна акция. Миноритарными акционерами фонда станут профсоюз железнодорожников «Роспрофжел», объединение «Желдортранс», АО «Торговый дом РЖД» и благотворительный фонд «Транссоюз». Совокупный вклад в фонд новых финансовых инвесторов — Газпромбанка и РСХБ — составит 15 млрд руб. Еще один фонд, не значащийся как акционированный, — НПФ «Ингосстрах». 13 декабря он сообщил , что преобразование фонда в АО согласовали в Центробанке. «Ингосстрах» преобразуют в НПФ «Эмеритура». Представитель НПФ сказала РБК, что регистрация фонда уже завершена и сейчас НПФ готовится к размещению новых документов на сайте. РБК не получил комментарий от НПФ «Авиаполис». В НПФ «Профессиональный» сказали, что акционирование завершится на этой неделе.

На пути к индивидуальному пенсионному капиталу

Акционирование НПФ сделало структуру владения фондами понятной не только регулятору, но и клиентам, говорит президент саморегулируемой организации НАПФ Константин Угрюмов. «И это важно, учитывая, что именно акционеры несут ответственность за результаты инвестирования пенсионных средств и выплату негосударственных и накопительных пенсий», — отметил он.

Процесс консолидации, который сопровождал этот этап развития рынка, еще не закончен, считает Павел Митрофанов: «Скорее всего, мы еще какие-то сделки увидим».

Сокращение числа игроков на рынке НПФ связано не с акционированием, а с заморозкой пенсионных накоплений (с 2014 года пенсионные накопления россиян не поступают в НПФ) и постоянными изменениями правил игры, объясняет исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. «В итоге мы не видим новых лицензий НПФ, видим сокращение частных НПФ и рост государственных и квазигосударственных пенсионных фондов. Возможно, после появления ИПК (закона об индивидуальном пенсионном капитале. — РБК) ситуация опять изменится», — говорит Якушев.​ Система ИПК должна стать заменой существовавшей ранее системы пенсионных накоплений, но на других условиях. Законопроект о функционировании ИПК пока не опубликован.

После акционирования можно говорить о том, что рынок стал гораздо более прозрачным, отмечает Митрофанов. Следующим шагом будет создание системы ИПК, «где будут работать понятные игроки с понятными акционерами, понятными целями, понятными требованиями к капиталу», оптимистичен он.​