Хакеры получили депеши

К чему приведет взлом переписки дипломатов ЕС

Дипломатическую переписку стран Евросоюза взломали хакеры. В ней говорится, что Россия видит в ЕС активного посредника при урегулировании конфликта в Афганистане, а Китай не был посвящен в содержание переговоров Путина и Трампа

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

В среду, 19 декабря, газета New York Times (NYT) сообщила о получении хакерами доступа к переписке дипломатов Евросоюза. Утечку заметила фирма по кибербезопасности Area 1, созданная экс-сотрудниками Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По сведениям компании из США, хакеры скопировали дипломатические депеши из защищенной сети COREU и выгрузили их на специально созданный для этого веб-сайт.

Area 1 передала NYT примерно 1,1 тыс. депеш из тех, что были похищены. Их тексты опубликованы на сайте газеты. Переписка включает в себя письма, отчеты о брифингах и переговорах. Темы сообщений затрагивают, в частности, отношения Евросоюза с США, Китаем и Россией, будущее ядерной сделки с Ираном. Взлом переписки ЕС — первый с 2010 года случай масштабной утечки дипломатических данных: тогда 250 тыс. сообщений Госдепартамента США были опубликованы на портале WikiLeaks.

Депеши, к которым получили доступ хакеры, имели статус LIMITE/LIMITED или RESTRICTED/RESTRAINT. Гриф LIMITE присваивается конфиденциальной переписке, раскрытие которой может иметь неблагоприятные последствия для Европейского союза или его стран-участниц, RESTRAINT — информация, которая угрожает ключевым интересам ЕС, указывается в официальных документах союза.

В то же время похищенная хакерами информация не находилась под грифами TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET или SECRET UE/EU SECRET. Под этими грифами хранятся данные, публикация которых может нанести чрезвычайно серьезный урон интересам ЕС.

Часть опубликованной NYT переписки не представляет особого интереса, это, например, содержание брифинга делегации ЕС в Москве о ситуации в России. В то же время некоторые депеши касаются закрытых дипломатических встреч на высшем уровне, а также отношений с Россией.

Что содержалось в переписке

Россия часто упоминается в связи с ситуацией на Украине. В депешах, в частности, приводятся детали консультаций Словакии и Украины на уровне директоров политических департаментов МИДов, которые прошли в Киеве 8 февраля. В ходе дискуссий представитель Украины Алексей Макеев назвал катастрофой встречу в декабре 2017 года спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. При этом встречу Волкера и Суркова в Дубае в конце января 2018 года Макеев счел относительным успехом. Украинский дипломат также указал, что Россия остро ощущает издержки санкционного давления Запада, хотя и не хочет это признавать.

Помимо прочего в записке про встречу в феврале этого года утверждается, что Киев не возлагает больших надежд на нормандский формат (Россия, Украина, Франция и Германия), призванный урегулировать ситуацию на востоке Украины. В качестве одной из его проблем власти Украины считают недостаток полномочий главы МИД России Сергея Лаврова, так как все решения принимает президент Владимир Путин. Макеев также указывал на наивность европейских политиков, часть из которых ждали, что Путин может изменить свою политику на Украине после президентских выборов весной 2018 года. Наконец, Макеев предупредил европейских коллег о милитаризации Крыма, на территории которого Россия якобы могла развернуть ядерные боеголовки.

Среди опубликованных NYT сообщений есть и текст отчета о саммите президентов США и России в Хельсинки, который состоялся 16 июля этого года. В нем приводится заявление Совета национальной безопасности (NSC) США, что в ходе встречи Путина и Трампа не было достигнуто никаких договоренностей. Главной целью американской стороны на саммите являлось достижение понимания, по каким темам Москва согласна сделать уступки, указали в NSC.

​Также NYT опубликовала отчет дипломатов ЕС о поездке спецпосланника Евросоюза в Афганистане Роланда Кобиа в Москву в феврале 2018 года. Согласно отчету, Россия выразила готовность вести переговоры с террористической группировкой «Талибан» (запрещенная в России организация) в рамках мирного процесса. Дипломаты ЕС расценили такое намерение Москвы как конструктивный шаг. Встреча с участием талибов прошла осенью в российской столице.

Кроме того, Россия призвала ЕС сменить фокус в переговорах с «Талибаном», выбрав себе правильных посредников в диалоге с этой группировкой. Как обращают внимание европейские дипломаты, Москва считает Брюссель игроком, способным способствовать диалогу афганского правительства с повстанцами. Россия также верит в возможность организации переговоров между США и посредниками «Талибана», утверждается в депешах.

Фото: Toby Melville / Reuters

Дипломаты ЕС рассказали о критичном отношении России к деятельности США в Афганистане, которая, по мнению Москвы, преследует цель столкнуть интересы Индии и Пакистана. Россия также подозревала Вашингтон в попытке поддержать или по меньшей мере закрыть глаза на деятельность группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), чтобы усилить свое геополитическое влияние в регионе. «Россия считает, что, если бы США хотели выиграть войну [в Афганистане], они могли бы подготовить противостоящие повстанцам силы еще 17 лет назад», — утверждается в документе. Помимо этого Москва пожаловалась на то, что правительство Афганистана не предпринимает должных усилий для борьбы с наркотрафиком, указано в документах.

В депешах рассказывается и о саммите Евросоюза и Китая, который прошел в июле этого года. В отчете ЕС говорится, что китайский лидер Си Цзинпинь не намерен отступать в торговой войне с США. «Китай больше не является отсталой страной», — отметил Си Цзинпинь в беседе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Эти высказывания Си совпадают с его публичными заявлениями.

На саммите поднимался вопрос об ожиданиях Китая от встречи в Хельсинки между Путиным и Трампом. Глава Госсовета Китая Ли Кэцян говорил, что китайская сторона не была посвящена в детали переговоров. Си Цзинпинь сказал, что надеется на установление хороших отношений между американским и российским лидерами. Си также заметил, что тогда как Трамп восхищается Путиным, российский лидер считает Трампа политиком, который находится в изолированном положении на внутренней арене.

Какие будут последствия

Злоумышленники скачали архивы по меньшей мере за три года. Как пишет издание EUobserver, COREU — это система, которую члены Евросоюза используют для обмена не предназначенными для общественности документами, связь с представительствами ЕС в других странах осуществляется по другой системе — New Communications Network. Специалисты Area 1 подозревают во взломе хакеров, работавших на Народно-освободительную армию Китая. «Основываясь на почти десятилетнем опыте противостояния китайским кибероперациям и широком техническом анализе, нет сомнения, что эта кампания связана с китайским правительством», — сказал NYT эксперт Area 1 Блейк Дарке. Компания предполагает, что хакеры провели фишинговую атаку на компьютеры дипломатов на Кипре, после чего получили пароли к европейским базам данных.

В Европейском совете знакомы с информацией и активно «изучают вопрос». Об этом изданию Bloomberg заявила официальный представитель Европейского совета. «Конечно, ни одна из систем безопасности не является полностью безопасной, они должны постоянно обновляться», — сказал NYT один из чиновников Евросоюза. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США сказал газете, что ЕС неоднократно предупреждали, что стареющие системы обмена данными становятся уязвимыми для взлома из Китая, России, Ирана и других стран.

«В истории со взломом дипканалов ЕС вызывает удивление, что, судя по доступной информации, передаваемый трафик не шифровался. Шифрование позволяет обезопасить данные даже при их перехвате — взломщик не может прочитать сообщение, не зная ключей шифрования», — сказал РБК Илья Шарапов, технический директор компании ТСС, специализирующейся на кибербезопасности. История со взломом обернется тем, что ЕС ужесточит требования к защите каналов связи, считает эксперт. Инцидент также может поставить под угрозу закупки иностранного (в первую очередь китайского) оборудования европейскими странами, так как такое оборудование может иметь «закладки» (бэкдоры) для слежки, допускает Шарапов.

«Слежка с использованием кибертехнологий становится одним из политических инструментов, к подобным методам, как стало известно по делу WikiLeaks, прибегают все развитые страны», — обращает внимание гендиректор «Лаборатории Цифровой Форензики», эксперт Российского совета по международным делам Александр Мамаев. То, что под подозрение попал Китай, неудивительно: страна преуспела в киберслежке, так как обладает сильными техническими кадрами и опытом в производстве подобного оборудования, говорит эксперт.